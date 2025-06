“Tras la Huella del Fútbol”, el especial con el que Telemundo Station Group se une al festejo mundialista

Telemundo Station Group (TSG, que aglutina a las estaciones de NBCUniversal Local) se une a TELEMUNDO para celebrar el hito de "Un Año para el Inicio" de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 11 de junio con el estreno del documental original Tras la Huella del Fútbol.

Este documental se presentará en las 31 estaciones propiedad de Telemundo y en los canales regionales de noticias de Telemundo, gratuitos y con publicidad, a las 11:30 a.m. ET / 10:30 a.m. CT.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El especial destaca el extenso contenido multiplataforma que se ofrecerá en las plataformas de televisión, streaming y digitales del TSG, cubriendo el evento global previo y durante el torneo, que se celebrará en América del Norte por primera vez en más de 30 años, a partir del 11 de junio de 2026.

Telemundo es la plataforma exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Estados Unidos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Tras La Huella del Fútbol recorre la evolución de la afición mundialista a través de generaciones y fronteras, capturando el espíritu de un torneo que ha unido a millones de aficionados durante casi un siglo. El especial celebra el legado de la Copa Mundial de la FIFA y explora su profundo impacto cultural en Norteamérica, ofreciendo a los aficionados la oportunidad única de revivir momentos icónicos, escuchar historias inéditas y prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

“Este documental celebra las profundas raíces del fútbol en nuestras comunidades y refleja la pasión que une a nuestro público de todas las culturas y generaciones”, declaró Osvaldo "Ozzie" Martínez, vicepresidente ejecutivo de Noticias Multiplataforma, Programación Original y Estándares de Telemundo Station Group.

“Con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA del próximo año, Tras La Huella del Fútbol es un poderoso recordatorio del legado del torneo y del papel que desempeñan nuestras estaciones propiedad de Telemundo para conectar a nuestro público con estas impactantes historias”.

El presidente de la FIFA estuvo en Miami, a días del inicio de la Copa Mundial de Clubes.

Desarrollado por Telemundo Local Studios y dirigido por Damaris Bonilla, directora de Noticias de Telemundo Nueva Inglaterra, y Andrea Cruz, productora/reportera del TSG, este especial es presentado por Alejandro Navarro, presentador deportivo de Telemundo 52 Los Ángeles, y Verónica Contreras, presentadora deportiva de Telemundo 47 Nueva York.

Tras la Huella del Fútbol presenta entrevistas exclusivas y reflexiones de figuras legendarias que han forjado el deporte e inspirado su futuro, incluyendo:

Manuel Negrete: héroe mexicano de la Copa Mundial de 1986, famoso por anotar el gol más memorable de la historia de la Copa Mundial.

héroe mexicano de la Copa Mundial de 1986, famoso por anotar el gol más memorable de la historia de la Copa Mundial. Javier “El Vasco” Aguirre: excentrocampista de la Copa Mundial de 1986 y actual director técnico de la selección nacional de México.

excentrocampista de la Copa Mundial de 1986 y actual director técnico de la selección nacional de México. Hugo Pérez: ícono salvadoreño-estadounidense y miembro de la selección estadounidense de la Copa Mundial de 1994.

ícono salvadoreño-estadounidense y miembro de la selección estadounidense de la Copa Mundial de 1994. Yirlania “Chila” Fonseca: guardameta internacional costarricense y actual entrenadora de porteros.

guardameta internacional costarricense y actual entrenadora de porteros. Jesse Marsch: entrenador de la selección nacional masculina de Canadá y exinternacional estadounidense.

entrenador de la selección nacional masculina de Canadá y exinternacional estadounidense. Jonathan Osorio: Capitán de la selección canadiense, nacido en Colombia y criado en Canadá.

Capitán de la selección canadiense, nacido en Colombia y criado en Canadá. Andrés Cantor: Reconocido comentarista de fútbol de Telemundo y una de las voces principales de la cobertura de la Copa Mundial en español.

Tras la Huella del Fútbol se repetirá en los canales regionales de noticias de Telemundo, gratuitos y con publicidad (FAST), Noticias Telemundo California, Noticias Telemundo Florida, Noticias Telemundo Noreste y Noticias Telemundo Texas, regularmente durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, incluyendo una edición ampliada de una hora del programa.

Los canales FAST están disponibles en las principales plataformas de streaming y TV conectada (CTV), incluyendo las plataformas de escritorio y móviles de las estaciones propiedad de Telemundo, y sus aplicaciones.

Múltiples especiales de streaming producidos por estaciones propiedad de Telemundo, así como contenido especial sobre la Copa Mundial, se estrenarán en los canales de streaming entre el 11 y el 14 de junio.

Las Mujeres Detrás del Fútbol, ​​una serie mensual de entrevistas en español e inglés que destaca las contribuciones de las mujeres en el fútbol, ​​comenzará el 11 de junio en las plataformas de estaciones propiedad de Telemundo y NBC.

Para obtener más información, visite el sitio web o la aplicación móvil de su estación local de Telemundo y consulte la programación local.