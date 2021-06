Álex Cora regresa a Houston y enfrenta el error más grande de su carrera

Álex Cora no ha eludido ni una vez su papel en el escándalo de robo de señales que manchó el título de la Serie Mundial 2017 de los Astros, le valió a Cora una suspensión para la temporada 2020 y manchó su reputación.

Respondió abiertamente a las preguntas de Chaim Bloom el otoño pasado y recuperó su antiguo trabajo. Respondió a la pregunta de los medios en una conferencia de prensa en noviembre y lo volvió a presentar como manager de los Medias Rojas y comenzó el proceso de seguir adelante. Con frecuencia ha abordado el tema desde que comenzó la temporada, reconociendo que cualquier mención de trampas en el béisbol, desde el robo de señales hasta sustancias ilegales y pelotas de béisbol manipuladas, volverá a centrar la atención en él.

Pero no importa cuánta responsabilidad tome Cora por sus acciones, siempre hubo un juego en el calendario que estaba garantizado para revivir el tema de los botes de basura: el Día de la Recordación en Houston.

Los Medias Rojas abrieron un set de cuatro juegos con los Astros el lunes en lo que es la primera aparición de Cora en Minute Maid Park desde el escándalo que le costó su trabajo. Y, como era de esperar, respondió a una serie de preguntas sobre el escándalo, las secuelas y sus sentimientos acerca de regresar a la escena del crimen, por así decirlo.

"Lo he dicho todo el tiempo: esto es algo, no estoy orgulloso de ello, pero sucedió, sucedió", dijo Cora. "Es parte de lo que soy, y esto va a ser parte de lo que soy por el resto de mi vida".

Para aquellos que necesitan un repaso, la investigación de MLB sobre el robo de señales por parte de los Astros convirtió a Cora en una figura central, si no en un chivo expiatorio. Admitió haber concebido el plan de usar un video para descifrar las señales y luego golpear un bote de basura cerca del dugout para indicar si se acercaba una bola rápida o una curva.

Los Astros fueron una potencia y llegaron a la Serie Mundial, pero no importa cuán talentoso fuera ese equipo, ahora siempre estará asociado con ganar sucio.

Y no importa qué tan bien estén jugando los Medias Rojas de Cora con 32-20, él sabe que una serie que debería ser sobre dos de los mejores equipos de la Liga Americana enfrentándose, en cambio será sobre 2017.

"Me puse en esta situación, manejo esta situación de la forma en que la voy a manejar", dijo Cora. "No tengo miedo de hablar de eso, es parte de lo que soy. Es parte de mi presente. Fue parte del pasado. Será parte de mi futuro. Es algo de lo que no estoy orgulloso, pero al mismo tiempo, tengo un trabajo que hacer y mi trabajo es administrar a los Medias Rojas de Boston y, con suerte, volver a la Serie Mundial".

Cora todavía cuenta con varios Astros entre sus amigos cercanos, desde el campocorto Carlos Correa hasta el receptor Martín Maldonado y el entrenador de bateo Alex Cintron. Si hay una persona hacia la que guarda algún tipo de resentimiento, es el ex gerente general Jeff Luhnow, quien ni siquiera se refería a Cora por su nombre en el informe que llevó a Cora, Luhnow y al ex gerente de los Astros A.J. Hinch perdiendo sus trabajos.

"Pienso en todo el informe, la forma en que Jeff habló de mí, simplemente diciendo, 'el entrenador de banca', eso realmente me molestó", dijo Cora. "Eso realmente me molestó. Obviamente no sé lo que se dijo en la investigación. Sé lo que dije, lo que pasé y es lo que es. Me suspendieron, eso es algo que siempre estará en mi currículo, y creo que al final, todos cometimos un error. Todos nos equivocamos y todos estamos pagando el precio".

Cuando se le preguntó si aún puede tener buenos recuerdos de Minute Maid, Cora no dudó en mencionar que los Medias Rojas de 2018 llegaron a Houston y se abrieron camino hacia la Serie Mundial detrás de grandes jonrones de Jackie Bradley Jr. y una captura de Andrew Benintendi que salvó el juego.

Mientras mira hacia adelante, Cora sabe que siempre enfrentará preguntas sobre los Astros, pero también sabe que puede seguir haciendo su trabajo.

"En la conferencia de prensa, hablamos de eso en noviembre, y creo que la gente lo tomó mal, como si estuviera deprimido y no pudiera hacer mi trabajo y no me gustara", dijo. dicho. "Bueno, me encanta lo que hago. Solo el hecho de que cometí un error es parte de ello. No creo que sea el primer ser humano que cometió un error. Pero la cosa es, a este nivel, esta plataforma, será difícil para siempre.

"No solo cuando vengo aquí, puede ser cuando voy a otros lugares y habrá situaciones que surgirán a lo largo de la temporada. Habrá libros, habrá cosas que serán dijo, va a haber narrativas. Para que la gente me juzgue, lo entiendo, no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. Lo que puedo hacer es ser yo mismo en el presente y seguir mejorando".