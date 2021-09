Aunque lleguen a los playoffs, los Yankees expusieron a los Red Sox

La peor parte del último fin de semana perdido a manos de los Yankees no es que le costó a los Medias Rojas los playoffs. No hizo tal cosa. Siguen estando en la mejor posición no solo para llegar al juego de comodines, sino también para tenerlo en casa.

Lo que agrava es la oportunidad que desperdiciaron los Medias Rojas. Tuvieron la oportunidad de ganar por completo el comodín, eliminar a los Yankees y pasar la última semana de la temporada asegurándose de que todos estuvieran descansados ​​y posicionados adecuadamente para el asunto de la Liga Americana en el que el ganador se lo lleva todo una semana a partir del martes.

En cambio, el momento les pareció demasiado grande, al igual que durante todo el fin de semana. Ellos desperdiciaron su segunda ventaja consecutiva en la octava entrada, permitieron su tercer cuadrangular consecutivo de Giancarlo Stanton que alteró el juego y ahora cojearán en la última semana de la temporada contra los Orioles y los Nacionales después de que Nueva York completara la barrida con una victoria 6-3.

"No es lo que queríamos al entrar en esta serie", reconoció el dirigente Alex Cora. "Queríamos ganar la serie y mantener ese primer comodín, pero no sucedió. Pero todavía estamos en posición de llegar a los playoffs. Así que ese no es el peor de los casos".

Eso es técnicamente cierto, pero pierde el sentido. Los Medias Rojas parecen estar mal equipados para competir contra los mejores equipos de la Liga Americana, y esta serie no hizo nada para aliviar esas preocupaciones.

Los Medias Rojas tienen marca de 17-6 contra equipos con récords perdedores desde la fecha límite de cambios del 30 de julio, pero solo 8-21 contra equipos con récords ganadores. Debido a que al final de la temporada con O's y Nats, es casi seguro que rellenarán ese primer número. Pero, ¿cómo podemos tener confianza en ellos contra los Yankees, Jays, Mariners o Rays cuando conocemos el segundo?

"En última instancia, aunque fue un fin de semana decepcionante para nosotros, todavía lo tenemos en nuestras manos para avanzar", dijo el relevista Adam Ottavino, quien entregó el hit de la ventaja y luego el tercer jonrón de Stanton en otros tantos días. "Si la temporada terminara hoy, estaríamos adentro. Así que todo lo que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestro trabajo contra Baltimore y Washington y ver dónde nos deja eso. No puedo desanimarnos demasiado, en el panorama general, tanto como duele esta noche. Solo trata de seguir adelante".

Los fanáticos de los Medias Rojas de cierta edad saben lo que significa regresar a los playoffs. Los Morgan Magicians de 1988 perdieron sus últimos tres juegos y seis de sus últimos siete antes de ser barridos por los Atléticos en los playoffs. Dos años después, casi desperdiciaron una ventaja de 6.5 juegos en septiembre, sobreviviendo el último día cuando Tom Brunansky hizo una atrapada deslizante en la esquina del jardín derecho para vencer a los Medias Blancas. Los Atléticos también barrieron sumariamente a ese equipo.

Los Medias Rojas terminan el fin de semana un juego detrás de los Yankees en la carrera de comodines y un juego por delante de los Azulejos. Mientras se ocupen de los negocios contra los Orioles, tienen la garantía de ganar terreno a uno de sus rivales del Este de la Liga Americana. Y debido a que superaron cada serie de temporada, 10-9, también son dueños de los desempates sobre los Yankees y los Jays.

Sin embargo, esos hechos se sienten como premios de consolación en este momento.

"Todavía tenemos un puesto de comodín", dijo Cora. "Sabemos que los Azulejos y los Yankees están jugando uno contra el otro. Entonces, por lo grande que fue este fin de semana, creo que el martes, miércoles, jueves, probablemente sean más grandes, porque sabemos que alguien va a perder en los próximos tres juegos y puedes ganar terreno. Así que debes asegurarte de estar encerrado el martes y comenzar a jugar un buen béisbol. No es que jugamos mal béisbol durante el fin de semana. Simplemente nos ganaron".

Si sólo fuera así de simple. No importa qué tan bien jueguen los Medias Rojas durante la próxima semana, estos tres juegos son los más cercanos a la intensidad de los playoffs que verán hasta el momento real, y simplemente no fueron lo suficientemente buenos.