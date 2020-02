“Big Papi” comenta sobre controversia de robo de señas

El toletero retirado de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, dijo que el lanzador de los Astros, Mike Fiers, estaba "luciendo como un soplón" por revelar el escándalo de robo de señas del equipo solo después de haberlo dejado.

"Oh, después de ganar dinero, después de recibir tu anillo, ¿decides hablar de eso?" dijo Ortiz después de llegar al complejo de entrenamiento de primavera de los Red Sox el jueves. "¿Por qué no hablaste de eso durante la temporada cuando estaba sucediendo? ¿Por qué no dijiste "no quiero ser parte de eso"?

"Así que pareces un soplón", dijo Ortiz, quien trabaja para los Medias Rojas bajo el título de asistente especial. “¿Por qué tienes que hablar de eso después? Ese es mi problema. ¿Por qué nadie dijo nada mientras sucedía?", agregó.

Se descubrió que los Astros violaban las reglas del béisbol al usar video para robar señas de los oponentes durante la temporada de campeonato de la Serie Mundial de 2017. Después de que Fiers denunció en The Athletic esta temporada baja, al gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, el dirigente A.J. Hinch y el entrenador de banca Alex Cora, que había pasado a administrar a los Red Sox, todos perdieron sus trabajos a raíz del escándalo.

Ortiz defendió al comisionado Rob Manfred, quien ha sido criticado por no castigar a ningún jugador por hacer trampa. Major League Baseball también está investigando informes de que los Medias Rojas tenían un esquema similar cuando lo ganaron todo en 2018.

"La gente necesita relajarse y dejar que hagan su trabajo", dijo Ortiz. "Los jugadores deben dejar que haga lo que cree que es mejor para el juego. Eso es lo que creo que debería suceder ".

También se le preguntó a Ortiz si los Red Sox pueden ganar sin Mookie Betts, quien fue cambiado en lugar de firmar un contrato a largo plazo o si se le permitió salir como agente libre.