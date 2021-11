Exjugador de los Bulls se disculpa por el golpe de su hija durante un juego de baloncesto

El exjugador de los Chicago Bulls, Corey Benjamin, se disculpó en nombre de su hija después de que la adolescente fuera captada por la cámara golpeando a un oponente de 15 años, tirándola al suelo y dejándola con una conmoción cerebral, durante un torneo de baloncesto en California durante el fin de semana.

Benjamin no estaba en el juego de su hija, pero el exjugador de la NBA le dijo a NBCLA que cuando vio el video, se entristeció.

"No es así como crié a mi hija", dijo.

"A la joven que recibió un puñetazo de mi hija durante un juego de baloncesto juvenil, le pido disculpas sinceras y estoy orando por su completa curación tanto física como emocional", dijo.

"A su familia, me disculpo profundamente y lamento que esto le haya pasado a su hija ya que ella no se merecía que esto le sucediera a ella. Finalmente, me disculpo con todos aquellos que han sido impactados y heridos por las acciones de mi hija así como los de su madre. Apoyo a su familia y solo deseo lo mejor para usted.

"Como padre, estoy sorprendido y decepcionado por el comportamiento de mi hija, ya que esto no refleja los valores y estándares que tiene mi familia. Tampoco ejemplifica los valores, el carácter y el espíritu deportivo que requiere el baloncesto. Mi hija cometió un error. Uno que deberá corregir. Estoy comprometido a brindarle a mi hija cualquier ayuda que pueda necesitar y apoyarla para que asuma la responsabilidad de su conducta ".

Benjamin fue seleccionado por los Chicago Bulls en la primera ronda de reclutamiento de la NBA de 1998 y jugó allí hasta 2003.

Kevin Hahn, un abogado que representa a la víctima, Lauryn Ham, dijo que se trata de más de un adolescente que golpea a otro jugador durante el juego en Garden Grove.

"Bueno, eso es un comienzo. Quiero decir que queremos que las partes responsables rindan cuentas", dijo Hahn sobre la disculpa.

Fue el segundo y último juego del torneo del jamboree de otoño en el Map Sports Facility el domingo.

El equipo de SoCal Blaze estaba arriba por al menos 15 puntos cuando un jugador del equipo Dream Academy intentó un tiro de 3 puntos pero falló.

Momentos después, un video impactante muestra al mismo jugador golpear al alero de 15 años del otro equipo, más tarde identificada como Lauryn Ham.

Tan pronto como se lanza el puñetazo y la niña golpeada cae al suelo, se puede escuchar el silbato del árbitro a todo volumen sobre las imágenes.

El árbitro le dijo a la estación hermana NBCLA que la madre de la otra niña supuestamente le dijo a su hija: "Será mejor que vayas a golpearla".

Según el entrenador del SoCal Blaze, la hija de Benjamin fue expulsada del gimnasio y el juego fue suspendida.

"La parte más impactante e indignante es escuchar a la madre instruir a su hija para que la golpee por eso, y eso es incomprensible", dijo Hahn.

Hahn dijo que hubo otro incidente que involucró a la hija de Benjamin en septiembre. En ese caso, la niña atacó a dos jugadores diferentes durante un juego de torneo mientras los padres y árbitros corrían a la cancha.

"Tengo entendido que la organización que llevó a cabo el torneo le prohibió jugar y la suspendió de cualquier otro torneo en su organización", dijo Hahn.

Dice que es posible que el grupo que organizó el torneo del Condado de Orange no estuviera al tanto de la suspensión.

Lauryn Ham, una guardia de segundo año, comenzó a jugar a la pelota en segundo grado. Su madre dice que todavía le encanta el juego.

Alice Ham, la madre de la víctima, dijo que considera que el golpe fue una agresión y presentó un informe policial.

El abogado de Lauryn Ham dice que la familia quiere que tanto la madre como la hija sean procesadas.

NBCLA se acercó a los organizadores del torneo en el Antelope Valley Athletic Club pero no obtuvo respuesta.

NBCLA no publicó el nombre de pila de la hija de Benjamin porque es menor de edad.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.