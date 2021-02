Caso Cristiano Rolando seguirá bajo potestad en Nevada

LAS VEGAS.— Una corte de apelaciones de Estados Unidos resolvió permitir a una jueza federal en Nevada que emita un fallo sobre el caso de la mujer que demandó a Cristiano Ronaldo por un pago de 375,000 dólares para guardar silencio por una denuncia de violación y que se alcanzó hace más de una década.

La jueza federal de distrito Jennifer Dorsey dijo en septiembre que ella decidirá si Kathryn Mayorga estaba en condiciones mentales aptas para suscribir un acuerdo con los representantes del astro del fútbol internacional en 2010.

El abogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, apeló una parte de la decisión de Dorsey al mencionar que una disputa sobre la legalidad del acuerdo podía someterse a un arbitraje. El dictamen también permitió a los abogados de Cristiano Ronaldo descartar documentos del caso y estipuló que el caso no era elegible para un juicio con jurado.

La orden de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito Federal en San Francisco tiene fecha del 13 de enero y un abogado del delantero portugués en Las Vegas, Peter Christiansen, declinó formular comentarios el lunes sobre el caso remitido de vuelta a Dorsey.

Stovall tampoco respondió a mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de reacciones.

Normalmente, The Associated Press no identifica por su nombre a las personas que se dicen víctimas de agresiones sexuales. Pero en octubre de 2018, después de presentar su demanda contra el futbolista, Mayorga dio mediante Stovall el consentimiento para que se mencionara públicamente su nombre.

Mayorga, de 37 años, se desempeñó como profesora y modelo. Reside en el área de Las Vegas.

Stovall reconoció que Mayorga recibió dinero para no hablar sobre un encuentro con Cristiano Ronaldo en un club nocturno de Las Vegas en 2009 y y luego acompañarlo y a otras personas en la suite de hotel, donde ella alega el futbolista la violó en una alcoba. Mayorga tenía entonces 24 años y Cristiano Ronaldo tenía 25.

Mayorga decidió airear su denuncia en una demanda radicada por Stovall en una corte del estado de Nevada en septiembre de 2018. El caso pasó a un instancia federal unos cuantos meses después.

Mayorga sostiene en su demanda que Cristiano o sus colaboradores violaron el acuerdo de confidencialidad al permitir que ciertos reportes sobre éste aparecieran en publicaciones europeas en 2017.

De 36 años, Cristiano es uno de los deportistas más ricos del mundo. Milita con la Juventus de la Serie A de Italia y es el capitán de su selección nacional.

Ahora deberán determinar si la denunciante estaba mentalmente capacitada en ese momento.

Mediante sus abogados, Cristiano ha dicho que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Dorsey dijo en octubre que deberá decidir si Mayorga carecía de las condiciones mentales aptas para suscribir el acuerdo.

Si Mayorga era apta, la juez dijo, el acuerdo le obliga a mantener la confidencialidad y la decisión del árbitro sobre si el contrato es legal y válido.

No se ha fijado una fecha para proseguir el caso bajo la supervisión de Dorsey.