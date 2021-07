Chaim Bloom planifica estar activo antes de la fecha límite de cambios

De todas las preocupaciones que los fanáticos de los Medias Rojas puedan tener durante el próximo mes, que Chaim Bloom se quede inactivo en la fecha límite de cambios no debería ser una de ellas.

Dado que los Medias Rojas no han abierto sus billeteras como organización desde que Bloom llegó en el otoño de 2019, se está formando una narrativa que no tienen planes de gastar entre ahora y la fecha límite de cambios de MLB del 30 de julio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Gastar", sea lo que sea que eso signifique en el contexto de finales de julio, es una pista falsa. Hay muchas formas de mejorar la lista sin romper el banco, y ¿qué importa más al final: causar sensación o marcar la diferencia?

Para leer el artículo completo de John Tomase en inglés, haga click aquí

Para ver este principio en acción, no busque más allá de la lista actual de los Medias Rojas. Sin gastar más de $14 millones en nadie, Bloom agregó una serie de contribuyentes a lo que ha surgido como el mejor equipo de la Liga Americana.

Kiké Hernández, Hunter Renfroe, Marwin González y los Garrett, Richards y Whitlock, no movieron mucho la aguja en lo que respecta a la atención, pero han impactado en la victoria. Lo mismo ocurre con los frutos de la fecha límite de cambios del año pasado, que también podría haberse caracterizado como decepcionante, en el derecho Nick Pivetta y el segunda base Christian Arroyo.

Apareciendo el lunes por la noche en Talkin 'Baseball de NBC Sports Boston, Bloom dejó en claro que siempre hay espacio para mejorar.

Por qué Dave Dombrowski merece algo de crédito por el éxito actual de los Medias Rojas

"Obviamente estamos satisfechos con la profundidad que hemos podido construir, pero no creo que nunca tengas suficiente y ciertamente no creo que estemos en el punto en el que tengamos suficiente en este momento", Bloom dijo. "Estamos teniendo un año muy bueno, obviamente tenemos mucho talento en nuestro equipo. No estamos tan apilados como para que no haya lugar para jugadores talentosos que estén listos para las Grandes Ligas".

Si hemos aprendido algo sobre Bloom desde que aceptó el trabajo, es que no cree en la estasis. De los 47 jugadores que aparecieron en las grandes ligas en 2019, solo 15 permanecen en la organización, y eso incluye a Brandon Workman, quien fue canjeado y luego recuperado.

Mantener el status quo ayudó a costarle el trabajo al predecesor Dave Dombrowski, pero eso nunca será un problema para Bloom, quien es la versión intelectual del niño que no puede quedarse quieto. Siempre hay formas de mejorar el palo, ya sea encontrando un primera base zurdo que batee, adquiriendo otro brazo para el bullpen o añadiendo un swingman a la rotación. Dependiendo de la preparación del prospecto Jarren Duran, un jardinero también podría estar en la agenda.

Una gran racha de los Red Sox prepara a Fenway para un verano divertido

Además de eso, la lista de 40 hombres del equipo podría llenarse repentinamente este otoño, y ahora podría mejorar al equipo en el corto plazo y evitar una crisis en la lista en dos meses, cuando prospectos como Jeter Downs, Brayan Bello, Josh Winckowski, y Durbin Feltman debe agregarse a los 40 hombres o corre el riesgo de quedar expuesto en el draft de la regla 5.

Por lo tanto, existe un incentivo para agregar piezas, así como para mover prospectos. Es difícil imaginar que Bloom no utilice uno de esos problemas para abordar el otro. Es casi seguro que también tratará de agregar piezas para el futuro, como Theo Epstein adquirió al receptor Jarrod Saltalamacchia de los Rangers en 2010 y luego lo verá convertirse en un abridor de la Serie Mundial tres años después.

"Creo que lo importante es permanecer fieles a los objetivos que nos llevaron a este lugar donde estamos tratando de ganar tantos campeonatos como podamos", dijo Bloom. "Este año es una gran parte de eso, así que queremos hacer todo lo posible para ayudar al grupo de este año. Lo has visto en el campo. Quiero decir, no solo hemos tenido mucho éxito, sino que es un grupo que cree en sí mismo y es muy divertido de ver. Cuando tienes esa oportunidad legítima de ganar un campeonato, quieres hacer todo lo posible para apoyarlo".

Devers se convierte en líder en carreras impulsadas de las mayores

Los pequeños movimientos pueden generar impactos gigantes. Uno solo necesita mirar hacia atrás a la fecha límite de cambios de 2018 para ver cómo Dombrowski consolidó un título con un par de acuerdos que parecían menores, primero adquiriendo al MVP de la Serie Mundial Steve Pearce de los Orioles para abordar la falta de golpe derecho en la primera base y luego agregar a Nathan Eovaldi de los Rays como un swingman que se convirtió en un héroe de postemporada.

Está en el ADN de Bloom estar activo. Los Medias Rojas del año pasado hicieron cuatro cambios en la fecha límite, recogieron a Arroyo en waivers y liberaron a los veteranos Brian Johnson y Marco Hernandez. Durante su último año en Tampa, los Rays de 96 victorias hicieron 10 intercambios en julio, incluido uno que consiguió al relevista Nick Anderson.

Xander Bogaerts y Rafael Devers nombrados titulares en el juego de estrellas

Así que con el debido respeto a las ideas de "¡No gastarán!" y "¡Están al norte de Tampa!" Yo simplemente diría, por favor. Puede que Bloom no vuele las puertas de nadie este mes, pero hará movimientos, porque es lo que hace.

No tendrá ningún sentido calificarlos hasta octubre.