Chivas y Juárez se enfrentan el sábado en vivo por Telemundo, Universo y Peacock

Telemundo, la casa de las Chivas de Guadalajara en Estados Unidos, presenta Chivas vs. Juárez el sábado 31 de agosto. La cobertura comienza con un programa previo al juego a las 6 pm ET en Universo y Peacock seguido del partido a las 7 p.m. ET, que será transmitido simultáneamente en Telemundo, Universo y Peacock con cobertura en inglés disponible en Telemundo App.

Al frente de la narración en vivo del partido estará el comentarista deportivo de Telemundo Deportes, Jorge Calvo, quien brindará cobertura jugada por jugada junto con el análisis experto del veterano de las Chivas de Guadalajara, Manuel Sol.

El ganador del premio Emmy, Miguel Gurwitz, regresa como presentador del programa previo y posterior al juego de la cadena, Fútbol Estelar Chivas Extra, que presenta segmentos regulares de la co presentadora de Zona Mixta, Verónica Rodríguez. Este sábado, cuenta con entrevistas del lateral derecho de Chivas, Alan Mozo, y al delantero de Juárez y ex jugador de Chivas, Ángel Zaldívar.

Para los espectadores que prefieren comentarios en inglés, Telemundo continúa ofreciendo esta opción en Peacock, dirigido por Carlos Yustis y Juan Arango, accesible en la Telemundo App.

Sigue toda la acción mientras sucede y únete a la conversación en @TelemundoDeportes Facebook, Instagram, X y TikTok, usando #ChivasEnTelemundo y #TelemundoDeportes.