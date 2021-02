Como votar por los participantes del Juego de Estrellas de la NBA

Who will be this year’s NBA All-Stars?



NBA All-Star Voting presented by @ATT is NOW OPEN!

Vote daily on https://t.co/WChjCTkVGB, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar and #FirstNameLastName.



🗳️: https://t.co/2YZJEbyzYx pic.twitter.com/Zaj77EB6He