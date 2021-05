A un mes de la Copa América, ¿está Colombia en condiciones de ser anfitriona?

BOGOTÁ - Aun en medio de una nueva oleada de coronavirus y de las protestas que convulsionan a Colombia, el presidente Iván Duque salió el miércoles al paso de las versiones de que la Copa América no se realizaría en el país.

Duque insistió en que su nación llevará a cabo el certamen, que organiza junto con Argentina, y consideró “absurdo” considerar que se cancelará.

“Si se juega la Eurocopa, ¿por qué no se podría hacer la Copa América?”, preguntó Duque en una entrevista con la emisora Blu Radio Colombia.

Al igual que la Euro, la Copa América debía realizarse originalmente en 2020. La pandemia llevó a que ambos torneos se aplazaran un año.

Ahora, la inauguración de la Copa América está prevista para el 13 de junio en Buenos Aires y la final para el 10 de julio en Barranquilla, ciudad colombiana del Caribe.

“Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú sin problemas y ya tenemos experiencia en los protocolos”, aseveró Duque. “Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro (del Deporte de Colombia) Ernesto Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”.

El caos y el terror no paran. Va una semana de paro a pesar de que el presidente Duque ordenó retirar la reforma tributaria. Mientras tanto EEUU dijo apoyar al gobierno colombiano.

EL COVID-19 Y LAS PROTESTAS EN COLOMBIA

Pero en las semanas recientes, se registró un repunte en los casos de coronavirus. El gobierno colombiano ha confirmado hasta el miércoles unos 2.9 millones de casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, con unos 76,015 decesos.

Y a partir del 28 de abril, estallaron disturbios en medio de una serie de marchas de protesta y un paro nacional en rechazo a la reforma tributaria anunciada por el gobierno del presidente Duque. El mandatario optó por retirarla el lunes, sin que la tensión social haya aminorado.

Duque se concentró en el tema sanitario y recalcó en que no hay motivo para replantear la realización del certamen sudamericano de selecciones.

“Empiezo por la lógica. Se va a jugar la Eurocopa exactamente casi en el mismo tiempo en el que se va a jugar la Copa América y tienen protocolos, burbujas y vacunas, todo lo que se requiere para los equipos”, manifestó. “Sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se hace una Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas en varios países son similares o inclusive en algunos lugares peores”.

La CONMEBOL ha comenzado a distribuir entre las 10 federaciones afiliadas las 50,000 dosis de las vacunas que le donó el laboratorio chino Sinovac para inocular a los futbolistas sudamericanos contra el coronavirus.

Las autoridades colombianas han tomado la decisión de cerrar durante la Copa América el acceso de aficionados a los estadios de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.

EL PRESIDENTE ARGENTINO DUDA SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA COPA AMÉRICA

Al anunciar una serie de medidas para frenar los contagios, el presidente de Argentina Alberto Fernández se mostró dubitativo sobre la conveniencia de realizar el torneo.

“Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos”, dijo Fernández hace dos semanas. “Tenemos un tiempo por delante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”.