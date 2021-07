Cora reorganiza la alineación en busca de mejor bateo por los Red Sox

Alex Cora ha visto suficiente de la ofensiva de los Medias Rojas en su forma actual, por lo que antes del primer partido de la serie del lunes contra los Azulejos, hizo algunos cambios.

Alex Verdugo, un elemento básico en el segundo bate prácticamente toda la temporada, ha caído al sexto lugar en el orden. El novato Jarren Duran, un primer bate a lo largo de su carrera en las ligas menores, subirá al segundo lugar. Xander Bogaerts pasará del cuarto al tercero, seguido por Rafael Devers en el lugar de limpieza y J.D. Martínez bateando quinto.

Cora describió la movida como principalmente sobre Martínez, quien ha pasado la mayor parte de la temporada bateando tercero, pero no ha bateado con tanta frecuencia con corredores en base recientemente, particularmente con Verdugo luchando.

Los problemas llegaron a un punto crítico en la derrota del domingo 9-1 ante los Yankees, completando una serie que vio a los Medias Rojas manejar solo seis carreras en tres juegos.

"Estoy tratando de maximizar a J.D., ponerle algo de tráfico frente a él", dijo Cora. "Ayer hubo un turno al bate que me llamó la atención con Raffy. Tenía tráfico y no lo atacaron. He estado pensando en esto por un tiempo. Cómo podemos reorganizar a JD, Xander y Raffy para que podamos No hemos sido buenos ofensivamente desde Oakland, ¿por qué no? También le da a Dugie un respiro, aunque está bateando detrás de JD, pero tal vez con un turno al bate diferente. Segundo y tercero, un out, golpea una roleta y anotamos una carrera y él se siente mejor consigo mismo, así que seguimos adelante ".

Si bien el cambio podría crear más oportunidades impulsadas para Martínez, también es un reconocimiento de que Verdugo no ha producido por un tiempo. Después de un buen comienzo que le valió la consideración de All-Star, Verdugo se ha desplomado gravemente. Desde principios de junio, está bateando solo .253 con dos jonrones y un OPS de .683. Está en .245-0-.608 en julio.

También es motivo de preocupación: después de poncharse solo 28 veces en sus primeros 58 juegos, Verdugo fue ponchado 23 veces en sus últimos 28.

"El swing y los errores últimamente, no es él", dijo Cora. "Este es un chico, hace contacto, va en la otra dirección y no le ha sucedido de manera consistente, pero está trabajando. Está trabajando. Creo que es sólo una cuestión de tiempo. Cuando llegas tarde a la recta y estás fuera al frente en lanzamientos fuera de velocidad, todo se trata de sincronización. Pero lo que pasa con Dugie, también, es tan simple con él, su enfoque. No hay demasiados ajustes, es solo una cuestión de recuperar ese tiempo y volver a batear."

Cora confía en que este problema ofensivo será temporal.

"No estoy preocupado", dijo. "Creo que pasas por altibajos durante la temporada … Hoy simplemente sentí que, intentémos esto y veremos qué pasa. Tal vez Jarren se suba y podamos correr y podamos presionarlos. Dugie viene con el con las bases llenas y sin outs, podría pegar un grand slam. Nunca se sabe. Sigue siendo el mismo grupo de muchachos. Lo reorganizaremos por el momento y veremos a dónde nos lleva".