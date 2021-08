Errores mentales inexplicables hunden a los Red Sox

Ver perder a los Medias Rojas porque no pueden batear o porque su bullpen apesta puede no ser exactamente aceptable, pero es comprensible. Quizás esto sea lo que realmente son.

¿Pero ver a los Medias Rojas perder porque olvidan el número de outs o no salen de la caja de bateo o hacen tres swings horribles cuando prácticamente cualquier contacto ganará el juego? Eso es imperdonable. Y a menos que quieran que esta temporada de promesas sea recordada como un colchón de tristeza quejumbrosa, tienen que despertar.

La derrota del miércoles 9-6 ante los Mellizos fue una afrenta al juego, no porque Hansel Robles entregó un par de jonrones gigantes en la décima entrada a uno de los peores equipos de la Liga Americana. Los Medias Rojas se avergonzaron con el tipo de errores mentales evidentes que hacen que uno se pregunte si siquiera les importa.

Para leer la columna de John Tomase en inglés, haz click aquí.

Primero, el receptor veterano Christian Vázquez no corrió con contacto desde la segunda con un hit de dos outs de Kyle Schwarber en la tercera. Cuando se dio cuenta de que la pelota había encontrado el césped del jardín derecho, tuvo que detenerse en tercera. Hizo una señal a través del diamante a Schwarber para que reconociera su error mental, y luego caminó lentamente hacia el dugout con la cabeza inclinada cuando Xander Bogaerts lo dejó varado.

Una entrada más tarde, el jardinero Alex Verdugo lanzó un balón alto y en sentido contrario. En lugar de salir corriendo de la caja, Verdugo admiró lo que asumió que era un jonrón de campo opuesto. Cuando la pelota en cambio raspó al Monstruo Verde, corrió tardíamente antes de frenar redondeando primera base, donde Andrelton Simmons lo borró con un láser de un relevo desde el campo corto.

Luego, en el noveno, después de que el jonrón de dos carreras de Schwarber empatara dramáticamente el juego, Verdugo persiguió tres lanzamientos consecutivos no competitivos con la carrera ganadora en tercera y un out, intentando forzar entradas extras.

El dirigente Alex Cora apenas pudo contener su disgusto por las consecuencias, pero cuanto más se prolonguen estos errores fundamentales, más debemos considerar si él es parte del problema. No es la primera vez que su club se encuentra con un out este mes - Vázquez inexplicablemente tratando de robar tercera en un juego 1-1 contra los Azulejos me viene a la mente - y en algún momento las palabras del entrenador deben estar respaldadas por consecuencias.

"Es un área en la que hemos estado mal", dijo Cora. "Olvidamos los outs, no salimos de la caja. Probablemente sea un juego diferente desde el principio. Obviamente no quieren hacer eso, pero como he dicho, a veces no estamos haciendo lo suficiente, En cuanto a empujar, porque sigue sucediendo. Sí, depende de ellos. Depende de nosotros. Como grupo, no estamos haciendo un buen trabajo con eso. Esas cosas que puedes controlar: conoce las salidas, sal de la caja . Es uno de los que necesitamos, en esta etapa, es difícil de ver. Hablamos de eso, pero sigue sucediendo. Como personal, tenemos que seguir presionando, seguir presionando. No podemos rendirnos"

Si el mensaje no se conecta, entonces tal vez deba llegar con más fuerza. Cora, el jugador, no toleraba los errores mentales, lo que lo convirtió en un líder a pesar de jugar un papel de utilidad. Recuerdo claramente un juego de 2008 en el Yankee Stadium cuando un joven Jacoby Ellsbury fildeó lo que parecía un sencillo al centro. Cora, sin embargo, reconoció que los corredores estaban celebrando y habían dejado de correr, lo que generó la posibilidad de una doble jugada. Saltó arriba y abajo en la segunda base, pero Ellsbury nunca miró hacia arriba y cuando le pregunté a Cora al respecto después del juego, simplemente dijo: "Hablaré con él".

De manera similar, ha dado a conocer su disgusto con este grupo, sugiriendo que la falta de conciencia ha llevado a bancas que pasaron desapercibidas fuera de la casa club, pero tal vez se requieran pasos más drásticos. Después de una debacle de cinco errores el sábado contra los Rangers y dos errores más que casi les cuestan el final de la serie del lunes, verlos una vez más cometer errores en las bases podría hacer que incluso un fanático casual pruebe la bilis.

"Es muy frustrante ver a un equipo que administro simplemente ser descuidado fundamentalmente", dijo Cora. "Es difícil. Es difícil. Esa es mi batalla más grande, porque creo que el talento está aquí. Pero desde mi punto de vista, es todo de lo que hemos estado hablando todo el tiempo en los entrenamientos primaverales. Hemos estado hablando de eso todo el tiempo de la temporada. Pero sigue sucediendo".

Una cosa es perder porque el talento legítimamente no está ahí. Otra es jugar como si no te importara. Aquellos de nosotros que nos resistimos a la narrativa de que los Medias Rojas simplemente están buscando su nivel, estamos comenzando a sentirnos como tontos.