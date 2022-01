Esto es lo que los Celtics podrían hacer antes de la fecha límite de cambios de la NBA

Las próximas dos semanas para los Boston Celtics no carecerán de intriga.

Comienza en la cancha esta semana con las visitas de Miami y Charlotte, dos rivales por delante de ellos en la clasificación del Este, y culmina fuera de la cancha con la fecha límite de canjes el 10 de febrero.

¿Cómo nos sentimos acerca de la mini oleada de enero de los Celtics? ¿Qué debe hacer exactamente el equipo en la fecha límite de cambios? Sumerjámonos en sus mensajes:

Es divertido porque, a pesar de lo deprimidos que hemos estado en este equipo en ocasiones durante las últimas dos temporadas, estamos extrañamente alentados por mucho de lo que vimos en enero. Jayson Tatum y Jaylen Brown trabajaron bien en concierto, Marcus Smart prosperó cuando se centró en la creación de jugadas y la defensa, y Robert Williams se está convirtiendo en una fuerza legítima en la línea de fondo.

Hay noches en las que nos preguntamos si una pequeña infusión de talento y una lista menos defectuosa podría eliminar algunas de las enloquecedoras inconsistencias de este equipo y permitirles lanzarse un poco.

Ahora, equilibraremos eso al notar que, además de tres recientes victorias desequilibradas contra una competencia mediocre, Boston tuvo un magro 6-6 en el mes con derrumbes contra los Knicks y los Blazers. Boston hizo un fracaso total contra los Hawks en un juego de enseñarnos algo. Incluso con algunos números deslumbrantes y jugosos, no estamos seguros de que el techo de este equipo sea algo más que una victoria en el play-in y una serie competitiva de playoffs en la primera ronda.

Entonces, dado el deseo obvio de evitar el impuesto dado el estado del equipo, apostaríamos por cualquier movimiento de gran salpicadura hasta el verano cuando los Celtics puedan abrazar por completo ese derroche. Pero haríamos algunos movimientos más pequeños para solucionar potencialmente algo de lo que está frenando al equipo de este año.

Un par de ideas para la fecha límite, y recuerde que todos los nombres se pueden intercambiar por aquellos con habilidades y etiquetas de precio similares:

Romeo Langford y Bruno Fernando a Indiana por Justin Holiday, selección de segunda ronda

Envíe a Langford a un equipo que pueda fomentar su desarrollo y traer de vuelta una versión más experimentada de lo que Langford podría ser eventualmente.

Nunca es fácil tragarse duro con las selecciones de lotería anteriores, pero los Celtics necesitan disparar ahora y no pueden esperar a que Langford se recupere. Ambos equipos tienen excepciones comerciales que podrían agregar valor a este intercambio (y agregar tiempo a las excepciones que, de lo contrario, vencerán a principios de este verano).

Los Celtics pueden intercambiar a P.J. Dozier o Bol Bol en lugar de Fernando si Indiana lo prefiere, y el dinero es esencialmente un lavado en cualquier acuerdo de este tipo.

Dennis Schroder a Phoenix por Jalen Smith

Bobby Marks de ESPN ya lanzó este y estamos todos a favor si los Suns eligen mover a Smith. Los Suns obtienen a un veterano que puede ayudar en la postemporada; Los Celtics toman un volante en una ex selección de lotería de 6 pies y 10 pulgadas que agrega profundidad al frente junto a Robert Williams y Al Horford (con Enes Freedom como una opción de profundidad contra los golpeadores).

Los Celtics están más cerca de estar bajo el impuesto y pueden llevar a Smith a la excepción de intercambio de Daniel Theis, lo que les da más tiempo para utilizar la excepción recién generada. Smith puede caminar después de la temporada, pero también Schroder, quien de lo contrario no obtendrá mucho más que una selección de segunda ronda. Además, los Celtics no pueden tener demasiados Jays.

Con dos movimientos menores, los Celtics equilibran mejor su lista, agregan un poco de tiro sin sacrificar la defensa, alivian un poco el estancamiento de la juventud, se sumergen por debajo de los impuestos (Dozier o Bol pueden ser enviados a Oklahoma City con dinero en efectivo si se necesita más margen de maniobra) , y preservar todas las futuras selecciones de draft de primera ronda.

Boston luego se quedaría pequeño con Holiday uniéndose al cuatro principales en la alineación titular para agregar el estallido ofensivo necesario. Pritchard pasa a ser base suplente para una unidad de banca que también incluiría a Josh Richardson, Grant Williams, Al Horford y Smith. Encontrar tiempo para todos, incluido Aaron Nesmith, sigue siendo complicado, pero es mejor que tener tres reclutas recientes desperdiciados en la banca.

¿Es esto un equipo de campeonato? No. Pero sienta las bases para potencialmente mover a Horford en la temporada baja con el objetivo de agregar un jugador más importante que podría acercar al equipo a esa combinación.

Los últimos 30 juegos nos dirán si una lista con un poco más de tiros en la cancha es suficiente para curar los problemas de una ofensiva de montaña rusa, o si se necesitan cambios más grandes en los meses de verano.

Los Celtics definitivamente deberían llamar a otros escuadrones destinados a la lotería, como los Blazers, para preguntar sobre el precio de jugadores como Larry Nance Jr. y Robert Covington. Quizás Sacramento opte por vender y usted pueda hacer una jugada para Buddy Hield o Harrison Barnes.

Pero dadas las restricciones fiscales, parece que ese tipo de movimiento probablemente sea mejor guardarlo para el verano.

¿Crees que Ime Udoka es el problema? -- @GGWDJJ

Udoka ha subido a la montaña rusa tanto como su equipo, lo que probablemente debería esperarse de cualquier entrenador en jefe de la NBA de primer año.

En el lado positivo, tomó una defensa que comenzó el año increíblemente mal y convirtió a este grupo en la cuarta mejor defensa de la liga. La calificación defensiva de Boston para enero es 103.4, o casi tres puntos mejor que su ya brillante promedio de la temporada. También ha habido muchos baches, particularmente con las decisiones de rotación y la incapacidad de atrapar a su equipo cuando la ofensiva se estanca dolorosamente.

Sin embargo, cada vez que nos preocupamos demasiado por eso, recordamos que Brad Stevens tampoco pudo persuadir a este equipo de sus formas inconsistentes, por lo que tratamos de no culpar a Udoka.

Si bien nos gusta que Udoka no sea tímido al criticar a sus jugadores cuando no cumplen con las expectativas, no pensamos que hizo un buen trabajo al principio de su mandato al culparse a sí mismo. Le ha ido mejor con eso últimamente, y tal vez eso es solo parte de encontrar su camino como entrenador en jefe, pero algunas de las alineaciones que ha sacado a relucir y algunos de los grandes minutos que le ha dado a sus estrellas, sin duda han contribuido a los problemas de Boston.

Hemos suspirado abiertamente por más tiempo para los jóvenes esta temporada, pero entendemos la presión que conlleva ser un entrenador de primer año, especialmente en este mercado, por lo que podría ser Stevens el que haga cambios en los plazos que fuercen ese problema.

¿Qué tal dar un paso atrás para seguir adelante? Parece que estamos atascados en este momento. Deje que los niños jueguen, aproveche Smart y Richardson, siga adelante con algo de espacio en el tope salarial y selecciones de draft. Entiendo que los Js quieren ganar, pero no están ganando. Hay que hacer movimientos. -- @Celticsbestteam

Lanzamos la posibilidad de que Boston podría necesitar retroceder para avanzar a principios de enero. Simplemente no creemos que esté en el ADN de Stevens tomar ese camino.

Eso es un riesgo porque quedar atrapado en el medio es un peligro para este equipo después de aterrizar en el play-in hace un año. Pero Stevens podría aferrarse a algunos de los números más alentadores y esperar que una lista mejor equilibrada y un calendario más débil puedan ayudar a impulsar la segunda mitad.

También aceptamos que es difícil despejar en cualquier temporada en la que Tatum y Brown estén sanos. Siempre que ninguno de los tratos de fecha límite de Boston comprometa la flexibilidad que han creado, estamos de acuerdo con que este equipo cruce un poco los dedos este año, siempre que este puente conduzca claramente a días más soleados.

¿Por qué camino irías? ¿Jays más un tercer All-Star costoso (digamos Bradley Beal para el ejemplo) y profundidad mínima? O Jays más una profundidad sólida y bien redondeada, pero el tercer mejor jugador no alcanza el nivel All-Star (digamos Harrison Barnes, para este ejemplo). -- @therealnedbrady

Somos culpables de decir "tercera estrella" cada vez que discutimos la posibilidad de lo que sigue para los Celtics. Si bien en última instancia creemos que el talento es el rey en la NBA y que se necesita tanto talento de alto nivel como sea posible, hay un mapa para la contienda por el título que no necesita que los Celtics paguen dinero de máximo calibre a un All-Star para obtener allí.

Si bien reconocemos nuestro sesgo, sugerimos que es más probable que Robert Williams sea eventualmente su tercer All-Star y está perfectamente bien si el próximo derroche es tan simple como un ala-pívot de triples de alto nivel que crea jugadas y que realmente acentúa los otros miembros del núcleo.

A partir de ahí, los Celtics solo necesitan encontrar jugadores de banco de impacto que puedan aportar un poco más de consistencia a ese grupo. El desarrollo del jugador, en ese caso, se convierte en una prioridad aún mayor, especialmente con una nómina creciente.

Ronda relámpago!

¿Cuánto falta para que Brad acepte un trabajo en la universidad? -- @qb10rm

Creo que Stevens hará todo lo posible para prosperar en este nuevo rol. Pero es todo un lujo saber que, si por la razón que sea, este trabajo no le sale bien, será el entrenador más codiciado en todos los niveles del baloncesto si alguna vez decide volver en esa dirección.

Para mí, eso solo facilita que Stevens sea audaz como gerente general. Él no tiene que caminar sobre cáscaras de huevo.

¿Qué tipo de jugador preferiría ver que este equipo agregue a la alineación inicial? ¿Un 2 como Norm Powell o un 4 como Harrison Barnes? -- @AndrewRiffe1

Corto plazo: lo que resulte más barato. A largo plazo: Probablemente un 4 debido a la tensión que le quita a Tatum y Brown tener que defender a jugadores más grandes.

Pero, nuevamente, uno de los lujos que tiene un equipo con dos alas intercambiables All-Star es que tienes cierta flexibilidad para determinar la siguiente pieza y no estás necesariamente bloqueado en la posición si eliges quedarte con el 4 primarios actuales.

Timelord se ha convertido rápidamente en mi jugador favorito para ver. Si desarrolla un tiro sólido, ¡podría dominar esta liga en los próximos años! Pensamientos sobre eso? ¿O su futuro potencial de MVP? -- @foggdiesel

No hay una forma más segura de aterrizar en la bolsa que enviar una pregunta que incluya a Robert Williams y MVP.

El sólido lanzamiento de tiros libres de Rob sugiere que puede agregar un sólido juego de rango medio. Lanzó un 56 por ciento en todos los tiros de media distancia en 63 intentos la temporada pasada. Es un transeúnte tan ansioso que a veces deja pasar miradas decentes mientras trata de alimentar a otros. Llegará a tiempo. Al igual que su estatus de All-Star.

¿Qué pasó con Aaron Nesmith? ¿El tiro fallido se debe a repeticiones inconsistentes o la puntería universitaria fue un espejismo? — @CPellegrini

Creo que un tiempo de juego más consistente le quitaría algo de estrés a sus tiros y le permitiría encontrar mejor su golpe. Pero algunas de sus fallas están tan lejos del objetivo es un poco extraño.

Casi preferimos que los Celtics le den más tiempo en Maine para encontrar su confianza si no va a ver un tiempo constante con el club matriz. Los Celtics tienen demasiados jugadores jóvenes y deberían considerar vender lo más alto posible en la fecha límite si pueden agregar el tipo de talento que equilibre mejor la lista.