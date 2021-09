Fanático compra letrero publicitario burlándose de Belichick

Un fanático de los New England Patriots enojado compró una valla publicitaria en la Ruta 1 que se burla del entrenador de los Patriots Bill Belichick por empujar al mariscal de campo Tom Brady por la puerta.

Miles de fanáticos pasarán por la valla publicitaria en su camino al Estadio Gillette el domingo para el esperado enfrentamiento con los Tampa Bay Buccaneers, cuando Brady regrese a lo que fue su terreno de juego durante 20 años.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El anuncio dice, "the owl is no longer wise without his GOAT", y está firmado por el autoproclamado superfan "Jake en Boston", alguien que frecuenta llamar a estaciones de radio de deportes locales. La imagen aparentemente muestra a Belichick como un búho en una de sus sudaderas con capucha con una cabra que representa a Brady, a quien comúnmente se le conoce como el acrónimo que significa el más grande de todos los tiempos.

El mensaje llega después de que Tom Brady Sr. dijera que sintió que su hijo fue reivindicado después de que Belichick empujó a Brady por la puerta durante una entrevista exclusiva la semana pasada con NBC Sports Boston.

Brady dijo que no espera exactamente una cálida bienvenida de los fanáticos de los Patriots cuando regrese a Foxboro este fin de semana en un podcast de Sirius XM el martes. Tanto los Tampa Bay Buccaneers como los New England Patriots llegan al campo el domingo después de dos duras derrotas.

Los Patriots tienen marca de 1-2 después de la derrota del domingo ante los Saints, la primera vez que New England pierde sus primeros dos partidos en casa de la temporada desde 2000, el primer año de Belichick como entrenador en jefe. Mientras tanto, los Buccaneers cayeron ante Los Angeles Rams el domingo por primera vez desde noviembre pasado.