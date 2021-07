Fanático que golpeó a Verdugo con pelota vedado de asistir a juegos de Grandes Ligas

El aficionado que golpeó al jardinero izquierdo de los Medias Rojas de Boston Alex Verdugo con una pelota de béisbol lanzada desde las gradas del Yankee Stadium tiene prohibido de por vida asistir a los juegos de las Grandes Ligas.

La decisión fue confirmada el domingo por portavoces tanto de los Yankees de Nueva York como de las Grandes Ligas.

El mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, sacó brevemente a su equipo del campo en la sexta entrada el sábado por la noche después de que Verdugo fuera golpeado en la espalda por una pelota lanzada desde los asientos del jardín izquierdo. No resultó herido.

"Si bien los Yankees aprecian el espíritu y la pasión de nuestros fanáticos en nuestras diversas rivalidades, especialmente con los Medias Rojas, no se tolerará el comportamiento imprudente, desordenado y peligroso que ponga en peligro la seguridad de los jugadores, el personal de campo o los demás fanáticos", los Yankees dijeron en un comunicado el domingo.

“No hay absolutamente ningún lugar para ello en el Yankee Stadium. La seguridad de todos en el Yankee Stadium, incluidos los invitados en las gradas y los jugadores en el campo, siempre será la máxima prioridad para la organización de los Yankees cada vez que abramos nuestras puertas ”.

Un Verdugo enojado gritó a los fanáticos y fue detenido por el entrenador de primera base Tom Goodwin cuando el juego se detuvo bajo una lluvia torrencial. El fanático fue expulsado del estadio.

"Cuando salí, era ruidoso y desagradable, desde ambos lados", dijo Cora el domingo. “Solo necesitaba calmarlo. Esa fue la razón por la que simplemente saqué a todos del campo. Creo que, donde se encuentra ahora mentalmente, no va a poder jugar ahora mismo. Ninguna posibilidad."

Verdugo dijo que arrojó la pelota a las gradas a un joven fanático de los Medias Rojas, pero un fanático de los Yankees la interceptó y la tiró al campo, golpeando al jardinero.

"Es horrible, vergonzoso, inaceptable", dijo después el técnico de Nueva York, Aaron Boone.

Verdugo regresó al jardín izquierdo cuando el juego se reanudó luego de una discusión con los árbitros cerca del dugout de Boston.

"Sentí que estaba dirigido a mí y no se siente bien", dijo.

Nueva York ganó 3-1 en un juego terminado después de seis entradas debido a la fuerte lluvia.

"Obviamente el jugador estaba molesto, comprensiblemente", dijo el jefe de equipo de árbitros Jeff Nelson a un reportero de grupo el sábado por la noche. "Intentamos asegurarnos de que hubiera una presencia de seguridad en el jardín izquierdo, que el problema fuera abordado por la seguridad y luego también equilibrarlo con continuar el juego y mantener el juego en movimiento, sabiendo que teníamos lluvia continua".

NJ.com informó el domingo que el fanático no fue arrestado.

"Me sorprende que no haya pasado nada, digámoslo así", dijo Cora.

"Me alegro de que (Verdugo) esté bien. Él vio el video y todo eso, supongo, y está bien", agregó el gerente. “Obviamente ayer, no fue genial para el juego, no fue genial para la gente de aquí. Sé lo mal que se sienten. Con suerte, es la última vez que sucede algo así".