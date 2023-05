Telemundo presenta en vivo la gran final Chivas vs Tigres

MIAMI, Florida – Telemundo, la casa de Chivas de Guadalajara en EEUU presenta la cobertura exclusiva en vivo de la Final de la Liga MX Clausura 2023 desde el Estadio Akron, entre Chivas (No. 3) y Tigres (No. 7) este domingo 28 de mayo a las 8:30 horas. ET por Telemundo, Universo y Peacock.

La cobertura completa en el lugar comenzará con el espectáculo previo al juego Futbol Estelar Chivas Extra a las 8:30 p.m. ET y concluirá con el programa Zona Mixta posterior al juego a las 11:30 p.m. ET.

Chivas se prepara para enfrentarse nuevamente a Tigres en la final de la LIGA MX luego de llevarse a casa el trofeo hace seis años en 2017 con una victoria 2-1 ante Tigres.

El equipo de comentaristas de Telemundo capturará toda la acción en el sitio con el equipo de locutores en el lugar y la programación que se origina en Guadalajara.

El siete veces ganador del premio Emmy, Andrés Cantor, brindará jugada por jugada junto con el veterano de Chivas de Guadalajara Manuel Sol y la leyenda del fútbol mexicano Carlos Hermosillo como analistas, y Arantza Fernández como reportera de campo que brinda cobertura desde el costado del campo.

El periodista deportivo ganador del premio Emmy Miguel Gurwitz y la presentadora nominada al Emmy Ana Jurka presentarán los programas previos y posteriores al juego.

El delantero de Chivas fue clave en el triunfo sobre Rayados, pero no olvidó a su técnico.

El equipo de Telemundo se unirá a invitados especiales para brindar a los televidentes información adicional, incluidos los exjugadores de Chivas Francisco “Maza” Rodríguez y Jair Pereira.

Las entrevistas previas al juego destacadas durante Fútbol Estelar Chivas Extra presentarán al entrenador en jefe de Chivas, Velijko Paunovic, y al defensa Jesús Orozco.

Después del partido, el programa Zona Mixta posterior al partido incluirá la celebración del equipo ganador, la ceremonia de entrega de trofeos y entrevistas posteriores al partido con los jugadores participantes..

Siga toda la acción mientras sucede y únase a la conversación en @TelemundoDeportes Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, usando #ChivasEnTelemundo y #TelemundoDeportes.