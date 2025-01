La emoción del fútbol se vive con la Liga Premier por Telemundo, Universo y Peacock

La Liga Premier se sentirá en los próximos días en Telemundo, Universo y Peacock con varios partidos.

La emoción comenzará este miércoles 1 de enero con el partido entre Brentford y Arsenal que podrás ver en Universo a las 12:25 del este.

Luego seguirá el sábado, con los partidos Tottenham-Newcastle por Universo a las 7:25 am del Este, Bournemouth y Everton por Universo a las 9:55 am del Este, Manchester City vs West Ham a las 9:55 am del Este por Peacock y Brighton vs Arsenal al mediodía del Este por Telemundo.

El domingo 5 de enero jugarán Fulham vs Ipswich Town a las 8:30 am por Telemundo y el clásico inglés, Liverpool versus Manchester United a las 11 am del Este, que podrás ver por Telemundo.

La jornada finaliza el lunes 6 de enero con el partido Wolves vs Nottingham, Forest a las 2:55 del Este y lo podrás ver por Universo.