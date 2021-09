Incertidumbre en la novena entrada para los Red Sox

Los Medias Rojas finalmente aparecen apuntados hacia octubre tras barrer a los Orioles. Con dos juegos contra los Mets que se desvanecen y seis contra los indiferentes O's y Nationals para cerrar la temporada, puede que ni siquiera importe lo que hagan contra los Yankees el próximo fin de semana.

Esa es la buena noticia. Pero lo que pone en peligro la postemporada es una pregunta que ningún equipo quiere hacerse a fines de septiembre: ¿quién tiene la novena entrada?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde que el cerrador All-Star Matt Barnes alcanzó su desmayo anual en agosto antes de perderse casi tres semanas con COVID, los Medias Rojas se han mezclado y emparejado sin pagar un precio serio. Barnes lidera al equipo en salvamentos con 24, pero solo uno ha llegado desde la fecha límite de cambios el 30 de julio. En su lugar, los Medias Rojas han visto un récord de nueve lanzadores que han conseguido salvamentos, incluidos 11 del derecho Adam Ottavino e incluso tres del abridor convertido, Garrett Richards.

Para leer la columna de John Tomase en inglés, haz click aqui

El mánager Alex Cora ha estado luchando desde que el brote de COVID dejó fuera a los relevistas Josh Taylor, Hirokazu Sawamura, Martin Perez y Barnes, entre otros. Todos están de regreso, pero justo cuando parecía que Cora finalmente desplegó un conjunto completo de brazos con el regreso del zurdo Darwinzon Hernández de un esguince oblicuo, el domingo el diestro clave Garrett Whitlock partió con una lesión en el pectoral, la gravedad de que permanece desconocida.

Y eso lleva a la incómoda cuestión de quién estará en el montículo en el final de los juegos en octubre.

"Tenemos cosas allá atrás", dijo Cora. "Esa es la forma. La gente habla de la novena entrada, pero hoy la sexta y la séptima también fueron grandes. Así que mezclaremos y combinaremos y seguiremos haciéndolo de esa manera".

No hace falta decir que esto no es ideal. Durante cuatro meses, la novena entrada le perteneció a Barnes y se destacó, convirtiéndose en su primer equipo All-Star y ponchando a casi 14 bateadores en cada nueve entradas. Luego vino sus problemas de agosto, que incluyó un tramo brutal de tres derrotas en cuatro días, y Cora se vio obligado a adaptarse sobre la marcha.

Barnes se recuperó de un mal agosto para dominar octubre en 2018, pero está contrarreloj. Regresó el viernes con un octavo inning sin anotaciones en una victoria por 7-1 sobre los Orioles, pero no estuvo afilado, permitiendo un hit y una base por bolas y ponchando a dos.

"No lancé tan bien como me hubiera gustado, pero bueno, los ceros son ceros", dijo Barnes. "Quiero decir, hay pasos para esto, ¿verdad? Hay bullpens en los que no puedes simular la acción del juego. Luego haces un par de apariciones de rehabilitación y ese es el siguiente paso después de un bullpen. Pero no hay forma de simular el pitcheo en un juego de Grandes Ligas, excepto simplemente hacerlo. Tienes 35,000 aquí y una carrera por el banderín. La adrenalina comienza a subir. Así que tuve que frenar un poco".

Red Sox piden a los fanáticos que se hagan escuchar este final de la temporada

Si Barnes no regresa a la forma en las últimas dos semanas, Cora se verá obligado a desplegar a sus relevistas a base de enfrentamiento por enfrentamiento en octubre. Solo en los últimos 10 días, Ottavino ha lanzado en el sexto, séptimo, octavo y noveno. La semana pasada, Whitlock apareció en juegos consecutivos por primera vez en toda la temporada (y rápidamente permitió un jonrón). Richards ha hecho tres apariciones en múltiples entradas este mes y el domingo salvó una victoria de 8-6 con un noveno perfecto. Si bien Taylor es más efectivo de izquierda a izquierda, Cora también contará con Hernández contra diestros, y posee cuatro salidas sin anotaciones desde que regresó el 10 de septiembre.

Incluso Hansel Robles, difamado después de ser adquirido en la fecha límite de cambios, se ha sumado a la diversión con ocho apariciones seguidas sin permitir carreras, incluida la octava entrada del domingo.

"Ha sido muy bueno para nosotros", dijo Cora. "Lo hemos puesto en situaciones difíciles. Ha hecho su trabajo".

Es improbable que se pueda decir lo mismo de la mayoría del bullpen. Desde el 1 de septiembre, los relevistas de los Medias Rojas han registrado efectividad de 3.45, buena para el cuarto lugar en la Liga Americana. La parte difícil será hacer que el enfoque de manos a la obra funcione en octubre. Incluso en 2018, cuando los abridores Nathan Eovaldi, David Price y Rick Porcello lanzaron entradas clave de relevo, los Medias Rojas sabían que podían entregar el noveno a Craig Kimbrel.

Por supuesto, terminó atacando el corazón en su camino a través de los playoffs, y cuando llegó el momento de cerrar la Serie Mundial contra los Dodgers, Cora convocó al zurdo Chris Sale.

¿Es hora de mover a Xander Bogaerts de posición?

Quizás él también pueda hacer que funcione el próximo mes. Después de todo, esta es una temporada extraña para competir en bullpens. Trece lanzadores han registrado salvamentos para los Rays, y el líder del equipo Diego Castillo (14) ahora es miembro de los Marineros después de haber sido cambiado en la fecha límite. Los White Sox, por el contrario, cuentan con un par de cerradores All-Star en Liam Hendriks y Kimbrel, mientras que los Yankees han tenido que lidiar con las desconcertantes luchas del All-Star Aroldis Chapman.

Aún así, mientras nos preguntamos cuánto tiempo pueden durar realmente los Medias Rojas este octubre, la incertidumbre en la novena entrada no funciona a su favor.