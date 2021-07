Kiké Hernández muestra su sentido del humor con dos grandes historias

Kiké Hernández hubiera sido un idiota increíble, y eso es un cumplido.

En otro año, cuando los fanáticos y los medios tuvieran acceso regular a los jugadores, tendríamos un mejor sentido de la personalidad de Hernández, y resulta que habría encajado perfectamente con Johnny Damon, Kevin Millar y compañía en 2004. Hay una razón por la que era uno de los favoritos de los fanáticos en Los Ángeles, y no es solo porque jugó duro en prácticamente todas las posiciones del diamante.

Hernández es un personaje legítimo, un bromista constante que cree en mantener las cosas ligeras en el club y dejar todo lo que tiene en el campo. Los resultados hablan por sí solos. Hernández es un líder y se está volviendo cada vez más productivo, con 13 jonrones y una defensa del calibre del Guante de Oro en el centro, mientras hace suyo el primer bate para los Medias Rojas, que están en primer lugar.

"Es un tipo loco", dijo el entrenador de banca Carlos Febles. "Es un tipo divertido para estar cerca. Es el tipo de persona que necesitas en tu casa club. Es un tipo agradable. Se le ocurren cosas que hacen reír a la gente. Es fascinante. Cada equipo necesita, no un payaso, sino alguien que sea diferente", alguien que sea divertido".

Hernández ciertamente encaja en ese molde. Durante una conversación reciente después de la práctica de bateo, Hernández contó dos historias que ilustran su sentido del humor: el tiempo que pasó media temporada en las menores fingiendo que no hablaba inglés, y su reacción al ceder un jonrón con los Dodgers.

Empecemos por las menores. Hernández, una selección de sexta ronda de los Astros en 2009 de la American Military Academy en Puerto Rico, llegó a Triple A cinco años después.

Su manager era un duro de la vieja escuela llamado Tony DeFrancesco que se había perdido los entrenamientos de primavera y el comienzo de la temporada mientras estaba siendo tratado por cáncer. Cuando regresó a fines de mayo para hacerse cargo de la Triple A de Oklahoma City, Hernández estaba bateando por encima de .300.

"Eres un jugador de béisbol bastante bueno", le dijo a Hernández en su primer encuentro. "¿Cómo está tu inglés?"

Hernández, quien es perfectamente fluido y apenas tiene una pizca de acento, dijo que tuvo un pensamiento inmediato. "Bueno, estás (improperio)", dijo riendo. "Y yo dije, 'English class! English class! Very, very good!"

Durante el mes siguiente, Hernández convocó a un traductor para cada interacción con DeFrancesco, preguntándose por qué el gerente nunca notó que no necesitaba que alguien hablara con el lanzador durante las visitas al montículo.

Los compañeros de equipo apenas pudieron contenerse por la duración del engaño. Hernández finalmente rompió el carácter en una reunión de equipo.

"Estábamos pasando por un tramo difícil y él sacó a todos los jugadores de posición a su oficina y nos estaba regañando, y en medio de él gritándonos y maldiciéndonos, levanté mi mano y él dijo, '¿QUÉ? ¿¡¿¡QUÉ (EXPLETIVO) QUIERES! ?? '", dijo Hernández, claramente mareado por el recuerdo. "Y le dije: 'Solo quiero que sepas que hablo un inglés perfecto y que he estado (improperio) contigo todo este tiempo. Él se echó a reír como,' ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ' y ya no podía estar enojado".

Cuando los Medias Rojas firmaron a Hernández durante el invierno, el mánager Alex Cora citó la historia de DeFrancesco como un ejemplo del humor distorsionado de Hernández. El jugador súper utilitario solo está siendo fiel a sí mismo.

"He sido así desde que era un niño", dijo. "No soy muy bueno para ser hipócrita o no ser yo mismo. Siempre me ha importado muy poco si otras personas quieren juzgarme. Si te gusto, genial. Si no es así, eso también es genial. Esto es quien soy y voy a ser yo mismo. Es un año muy largo. Es una temporada demasiado larga para fingir que eres otra persona. Lo hice desde el primer día en el béisbol profesional. No voy a cambiar quién soy. Ese soy yo".

Hernández dijo que volvió a marcar su personalidad durante las primeras semanas de los entrenamientos de primavera para familiarizarse con un nuevo equipo. "No fui completamente Kiké durante las primeras semanas, porque no quería que la gente pensara, 'Este tipo es realmente raro' desde el principio", dijo. "Pero cuanto más conocía a los muchachos, más me conocían a mí también, llegaban a ver ese lado".

Su reputación lo precedió. Uno de sus momentos más notables con el uniforme de los Dodgers llegó en 2018 cuando Los Ángeles se quedó sin lanzadores en la 16a entrada de un juego de empate contra los Filis. Llegó Hernández para su debut como lanzador en circunstancias menos que ideales. Retiró al primer hombre antes de caminar dos y luego sirvió una enorme jonron en el campo opuesto a Trevor Plouffe.

El partido finalizó pasada la 1 a.m., con un horario de 12:30 p.m. empezará a asomar la tarde siguiente.

"Los jugadores de posición lanzan en explosiones", dijo Hernández. "Por casualidad lancé en un juego empatado y di un jonrón de perder y fue una sensación muy (improperio) porque le costó un juego a su equipo. Entramos en la casa club y se podía escuchar a la gente respirar, así de silencioso. estaba."

Los Dodgers necesitaban un estímulo, por lo que Hernández rompió el silencio.

"Yo estaba como, 'Oigan, muchachos, ¿alguien alguna vez bateó 0 de 7 en el plato y también perdió un juego en un jonrón como lo hice yo?'", Preguntó Hernández. "Luego comencé a ver tweets, buscar en Google e investigar, y resultó que solo Babe Ruth y yo obtuvimos 0 de 7 en el plato y perdimos el juego en el montículo. Eso es bastante (improperio) especial. Tengo algunos derechos de fanfarronear, solo jugador de posición en la historia para permitir un jonrón de perder. Entonces, esos son algunos humildes récords que tengo para ti. No me pagan por lanzar ".

En realidad, la investigación de Hernández fue leve, pero no mantiene una compañía menos impresionante. El único otro jugador que se fue de 0 a 7 y permitió un jonrón que perdió el juego fue nada menos que Cy Young de Boston, quien sirvió un jonrón de dos carreras a Harry Davis de Filadelfia en la parte alta de la 20, mientras que se fue de 0 a 8 en 1905.

Casi a las 3 a.m. Después de asumir la derrota, Hernández tuiteó: "Bueno… pensé que me ayudaría en el arbitraje, pero … ¡salió por la culata! K adiós. Nos vemos mañana.

Todo es parte de no tomarse a sí mismo demasiado en serio, excepto cuando importa. Después de todo, Hernández jugó un papel clave en que los Dodgers ganaran una Serie Mundial el año pasado, y también tiene un juego de playoffs de tres jonrones en su récord. Ha traído esa personalidad completa a Boston.

"La gente rápidamente entiende que soy, como quieras llamarlo, suelto, divertido, pero una vez que estamos entre esas líneas, soy tan serio como cualquier otra persona sobre este juego", dijo. "Creo que la gente lo comprende rápidamente. Observan la forma en que juego. Atravesaré las paredes si es necesario, ya la gente le encanta".