Las probabilidades de que Kyle Schwarber se quede con Boston

Kyle Schwarber terminó la temporada 2020 al borde de lo desconocido. Había elegido un mal momento para ser autor de su peor temporada con los Cachorros, y no se sorprendió cuando su bateo de .188 lo designó a las ligas menores.

Se convirtió en agente libre el 2 de diciembre y un mes después firmó un contrato de un año y $ 10 millones con los Nacionales que incluía una opción mutua poco común para 2022. Las opciones generalmente pertenecen a un jugador o equipo por una razón, porque rara vez ¿Se alinearán sus intereses? Si el jugador se desempeña, elegirá la agencia libre; si no lo hace, el equipo elegirá la agencia libre por él.

Entonces, ¿cuál fue el punto de que Schwarber estructurara su contrato de esa manera?

"No soy el más inteligente cuando se trata de esas cosas", admitió Schwarber en el campo antes de la derrota del viernes 8-3 ante los Yankees. "Todavía deja la oportunidad para el próximo año si algo sucediera".

La verdad es bastante sencilla y tuvo más que ver con los Nats que con Schwarber. Como equipo del mercado medio, Washington se ocupa del impacto del dinero real. Al firmar por $7 millones en 2021 con una compra garantizada de $3 millones para 2022, Schwarber aún contaba con $10 millones contra el impuesto al lujo, pero los Nats pudieron impulsar el 30% de su salario real hasta enero de 2022 y, por lo tanto, los libros del próximo año.

Efectivamente, fue un mecanismo de aplazamiento, lo que no sorprende, ya que Washington impulsó la mitad - $ 105 millones - del contrato récord de siete años y $210 millones del as Max Scherzer en el futuro. El contrato de Scherzer expira este otoño, pero aún recibirá $ 15 millones anuales entre 2022 y 28.

Desde la perspectiva de Schwarber, la opción mutua de $11.5 millones esencialmente convirtió su contrato en un contrato de un año. Si se desempeñaba según sus estándares, podría optar por regresar a la agencia libre en una mejor posición de negociación este invierno.

Baste decir que ha marcado esa casilla con marcador permanente. Una subida de tensión en junio lo impulsó a su primer lugar en el Juego de Estrellas y su racha con los Medias Rojas está consolidando su lugar como uno de los bateadores más pacientes y peligrosos del juego.

"Sabía que 2020 no era una representación mía", dijo. "Solo sabía que era mejor de lo que actuaba. No es excusa. No lo hice. Es lo que es, y me designaron a las menores. Al entrar en la temporada baja, estaba más preocupado por salir y sabiendo que soy mejor de lo que hice el año pasado. Ha sido un buen año hasta ahora, pero aún quedan cosas por lograr, playoffs y todo lo demás. Soy un gran defensor de que nunca eres un jugador completo, simplemente sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo".

En 33 juegos con los Medias Rojas, Schwarber está bateando .298 con seis jonrones, 17 carreras impulsadas, un porcentaje de base de .429 y un OPS de .964. Un héroe de la Serie Mundial con los Cachorros en 2016 cuando regresó de un ligamento cruzado anterior desgarrado, sufrió solo dos juegos en la temporada para batear .412 en el clásico de siete juegos sobre los Indios, Schwarber no estaba seguro de ver la postemporada este año.

Una grave lesión en el tendón de la corva lo dejó fuera de juego el 2 de julio y no sabía qué tipo de interés habría en un jugador que no regresaría hasta principios de agosto en el mejor de los casos.

Quiero ser el mejor compañero de equipo que pueda, quiero ser conocido como un ganador. Definitivamente es una ciudad que encaja en ese molde. Definitivamente me interesaría si eso volviera a suceder.

"Una vez que se cumplió la fecha límite de cambios, tuvimos esa semana antes donde íbamos a comprar o posiblemente podríamos vender", dijo Schwarber sobre los Nats. "No te sientes desesperado, pero te sientes mal porque estás herido y no puedes ayudar. Sin saberlo y luego recibir la llamada el jueves por la noche diciendo que te cambiaron, definitivamente fue una nueva experiencia para mí y fue un momento emocionante. Siempre me sentí muy agradecido por la oportunidad que Washington me dio. Ellos están tratando de ganar y simplemente no sucedió. Pero para terminar en un contendiente, no hay nada más que puedas querer como un jugador de béisbol ".

Actualmente, Schwarber está enfocado en conseguir el primer puesto de comodines y ganar un playoff de un juego en Fenway Park el 5 de octubre. "El béisbol de septiembre, especialmente cuando estás en la caza, está en marcha", dijo.

Pero ha encajado tan bien en Boston como un actor ofensivo central que está intrigado por extender su estadía más allá de octubre. Sin duda, estará en una mejor posición de negociación que el año pasado.

Pronto sabremos, desde la perspectiva de los Medias Rojas, si el sentimiento es mutuo.