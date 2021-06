Lo que motivó a los Red Sox a barrer a los Yankees en su casa

Hemos buscado excusas sobre la pérdida de brillo de los Medias Rojas-Yankees durante una década, pero en realidad se reduce a una palabra: odio.

Los clubes de la década de 1970 se despreciaban entre sí, sin rivalidad más sanguinaria que la de Carlton Fisk contra Thurman Munson en una batalla de receptores de granito. La década de 1980 vio al jardinero del Salón de la Fama Jim Rice desafiar a toda una sección de las gradas del Yankee Stadium después de que un fanático le robara la gorra. Los años 90 trajeron a Nomar contra Jeter, Pedro contra Roger y el nacimiento de la dinastía de los Yankees yuxtapuesto a una franquicia de los Medias Rojas todavía unida a la miseria.

La animosidad creció a principios de la década de 2000. Pedro Martínez lanzó a Don Zimmer contra el césped, Aaron Boone cerró la puerta en otra temporada de los Medias Rojas, Jason Varitek golpeó su guante en la cara de Alex Rodríguez y David Ortiz finalmente golpeó a los Yankees directamente en los libros de historia. Ninguna rivalidad superará jamás a 2003-04.

Avance rápido 17 años, y los Medias Rojas-Yankees en general no han merecido el trato del Sunday Night Baseball o la cobertura televisiva nacional constante que, sin embargo, ha recibido. Incluso cuando los rivales compitieron por un título de división en 2017 o se enfrentaron en los playoffs de 2018 después de temporadas de 100 victorias, la charla sin aliento de "la rivalidad" se sintió más superficial que apasionada.

¿Por qué? No hay odio.

Eso cambió este fin de semana en el Bronx, y esperemos que dure. Después de que los Medias Rojas barrieron a los Yankees el domingo por la noche, el campocorto Xander Bogaerts dejó escapar que los Medias Rojas no estaban contentos con el jardinero de los Yankees Brett Gardner, quien había criticado al manager Alex Cora antes de la serie.

"Tenerlo de vuelta en el dugout me hace querer vencerlos más", dijo Gardner sonriendo. "No nos agradan esos tipos. No les agradamos".

Puede que no sea Pedro amonestando a los reporteros para que despierten al Bambino, pero al menos fue algo. Y le dio a la serie una sacudida adicional que debería trasladarse a la próxima serie a finales de este mes en Fenway Park.

"Brett Gardner dijo un par de palabras antes de que comenzara la serie, así que nos animó", admitió Bogaerts en SportsCenter después de lanzar el sencillo de dos carreras ganador del juego en la décima entrada de la final del domingo por 6-5.

pic.twitter.com/Xby2Ccyh2h — Red Sox (@RedSox) June 7, 2021

No fue tan contundente más tarde con los reporteros en Zoom, pero no fue difícil leer entre líneas: los Yankees vinieron contra Cora, y los Medias Rojas lo respaldaron.

"Es muy importante, especialmente porque así es con nosotros", dijo uno de los héroes del domingo, Marwin González. "Él también nos respalda. Es el mejor entrenador para el que he jugado. Tienes que hacer eso. Él lo hace con nosotros, así que ¿por qué no hacerlo con él?"

En retrospectiva, había indicios de que los Medias Rojas no se habían tomado amablemente la ligereza de Gardner. En el primer partido del viernes, el derecho Nathan Eovaldi de los Medias Rojas recibió a Gardner con tres rectas seguidas de 100 mph. Los analistas de NESN Jerry Remy y Dennis Eckersley inmediatamente teorizaron que los Medias Rojas le estaban enviando un mensaje a Gardner. ¿Por qué guardar tus rectas más difíciles para el noveno bateador?

Que los Medias Rojas se ofendan en particular por las críticas a Cora tiene sentido, pero es una calle de dos carriles. Después de todo, Cora admite haber jugado un papel central en el escándalo de robo de señales que manchó el título de la Serie Mundial 2017 de los Astros, una corona que no hubieran ganado sin vencer a los Yankees advenedizos en una Serie de Campeonato de siete partidos.

Quedan más de media docena de Yankees de ese equipo, y se les puede perdonar que tengan una larga memoria. Mientras tanto, los Medias Rojas respetan legítimamente a su sirigente, quien regresó de una suspensión para llevar a un club del último lugar al tercer mejor récord en el béisbol.

Entonces, una vez que Gardner criticó a Cora, seguramente llamaría la atención del dugout de los Medias Rojas.

"Creo que estábamos hablando de ello un poco al principio de la serie, mucho antes de llegar aquí", dijo Bogaerts. “Creo que fue entonces cuando salió, pero una vez que estuvimos aquí, no hubo mucho de eso, como, 'Tenemos que ganar esta noche porque él dijo esto o aquello'. No había nada de eso. Tan pronto como salió fue como, 'Oh, está bien' ".

Así que gracias, Brett Gardner. Red Sox-Yankees necesita villanos, y ahora cada lado tiene uno. Debería hacer que el próximo enfrentamiento entre estos dos clubes el 25 de junio sea mucho más interesante, y tal vez alguna vez pueda continuar.

Mientras tanto, los Medias Rojas enviaron un mensaje a los Yankees.

"Sabemos que somos un buen club de béisbol", dijo Bogaerts. "Sabemos que tenemos jugadores talentosos en este equipo, y creo que esta fue una buena declaración que hicimos al llegar aquí y ganar estos tres juegos".