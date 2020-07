Los Blue Jays jugarán esta temporada en Buffalo, NY

Los desplazados Blue Jays de Toronto jugarán en Buffalo, Nueva York, este año en medio de la pandemia.

Un funcionario familiarizado con el asunto le dijo a The Associated Press el viernes que los Blue Jays jugarán en Sahlen Field. El funcionario habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado a hablar en público antes de un anuncio.

El parque es donde juega el afiliado Triple-A del equipo.

Blue Jays To Stage Majority Of 2020 Home Games In Buffalo. pic.twitter.com/BxlV7cgieJ — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 24, 2020

Los Azulejos están buscando un parque de grandes ligas después de que el gobierno canadiense declinó permitirles jugar en Toronto, y el estado de Pensilvania rechazó un acuerdo para jugar en Pittsburgh debido a los frecuentes viajes por los Estados Unidos.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, instó al comisionado de la Liga Mayor de Béisbol, Rob Manfred, en una carta a elegir a Buffalo.

"Dado que es el Día de Apertura, hay poco tiempo para una deliberación, ahora es el momento de actuar, y Buffalo está listo para lanzar la alfombra roja y dar la bienvenida a las Grandes Ligas de Béisbol en Sahlen Field y el oeste de Nueva York", escribió.

"Insto encarecidamente a las Grandes Ligas y los Azulejos que elijan a Buffalo como su hogar para la temporada 2020".

Schumer señaló que la asociación entre los Buffalo Bisons y los Toronto Blue Jays ha sido sólida desde que comenzó su afiliación en 2013.

Toronto comienza la temporada en Tampa Bay el viernes. Los Azulejos están programados para jugar su primer partido en casa el 29 de julio contra el campeón defensor Washington.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, reconoció en una entrevista con The Associated Press que ha habido conversaciones sobre el estado anfitrión de los Azulejos. No estaba claro de inmediato si el estado rechazó a los Azulejos en medio de un aumento en los casos de COVID-19 en Baltimore en las últimas semanas.

El gerente general de los Azulejos, Ross Atkins, dijo esta semana que su equipo tenía más de cinco planes de contingencia para un estadio local y que estaba en conversaciones con otros equipos. El jardinero Randal Grichuk dijo el martes que a los jugadores se les dijo que el Parque Oriole en Camden Yards en Baltimore es una posibilidad.

Atkins había dicho anteriormente que si los Azulejos no pueden encontrar un parque de grandes ligas, Buffalo sería su sitio más probable para los juegos en casa. Pero carece de instalaciones de calibre de grandes ligas.

El equipo había estado considerando jugar juegos en casa en sus instalaciones de entrenamiento en Dunedin, Florida, pero ese es uno de los estados que son puntos críticos de virus.