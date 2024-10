El desfile de los Dodgers, campeones de la Serie Mundial: cuándo y dónde será

Los Dodgers, ganadores de la Serie Mundial, regresan a Los Ángeles para mostrar su nuevo trofeo, anunció el equipo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

La alcaldesa Karen Bass iniciará el desfile el viernes a las 11 de la mañana en el Gloria Molina Grand Park, en Spring Street, cerca del Ayuntamiento.

El autobús de dos pisos de los Dodgers realizará un recorrido de 45 minutos. La procesión pasará por 1st Street, Grand Avenue, 5th Street y terminará en la intersección de 5th Street y Flower Street.

Se anima a los aficionados a tomar el transporte público para evitar los cierres de calles y el tráfico congestionado.

El estadio de los Dodgers tendrá una celebración especial con entrada a las 12:15 p.m. Las puertas del aparcamiento se abrirán a las 8:30 a.m. y la entrada comenzará a las 9 a.m. El evento contará con entretenimiento en el estadio mientras los aficionados esperan la llegada del equipo.

El equipo señaló que estar en ambos eventos no será "factible" para los aficionados.

Los Angeles, are you ready for a parade?! #WorldSeries pic.twitter.com/FZhhp1VB29