Los Red Sox tienen a su as de vuelta

Chris Sale lanzó una entrada inmaculada el jueves, pero su respuesta al permitir un jonrón dos entradas después no fue angelical.

Los fanáticos de los Medias Rojas tenían todo el derecho a preguntarse qué tipo de impacto podría tener Sale en la recta final a su regreso de la cirugía de Tommy John. Nadie dudaba de su voluntad ni de su competitividad, pero a dos años de distancia es mucho tiempo y las mejoras no siempre son lineales.

Así que fue impactante, en el buen sentido, ver a Sale seguir un jonrón de dos carreras del corpulento tercera base de los Mellizos Willians Astudillo con rectas de 98 y 98 mph camino a los últimos dos outs de la quinta. Sale tenía una descripción colorida para esos lanzamientos que proporcionaban una ventana a su mente mientras ayudaba a explicar su lugar en la cima de la rotación de los Medias Rojas.

"Eso es probablemente lo más enojado que he estado en un campo de béisbol en mucho tiempo", dijo Sale. "Eso es solo resultado de la ira y la frustración. Me gusta llamar a esas rectas FU, realmente no puedo decir la palabra. Pero me enojé, me puse en marcha y hoy fue probablemente lo mejor que mis mecánicas han tenido de principio a fin. "

Esos lanzamientos tuvieron fuerza, pero en realidad guardó su oferta más difícil para el final, una bola rápida de 98.2 mph que se perdió la zona de strike contra el toletero de los Mellizos Josh Donaldson antes de que Sale fuera removido con un out en la sexta.

Combinar esa velocidad con una agresión irritada les permite a los Medias Rojas imaginar a Sale agarrando la pelota en un juego de comodines en el que el ganador se lo lleva todo con las cosas que lo convirtieron en uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana durante casi 10 años.

Tres aperturas en su regreso muy publicitado, Sale tiene marca de 3-0 con efectividad de 2.35 y 21 ponches en 15.1 entradas. ¿Lo aceptarán los Medias Rojas? Será mejor que lo crea.

"Fue bueno y nos mostró que tiene algo en el tanque", dijo el entrenador Alex Cora. "Odias ver el jonrón, pero luego de eso, viste que los números (de velocidad) subían. Esa es una buena señal. Él tenía el control. Muchos ponches, muy efectivos, el conteo de lanzamientos fue bajo. En un momento dado yo estaba como, 'No necesitamos mucho drama donde él está ahora'.

"Sentí que después de esa entrada cerrada, tres ponches en nueve lanzamientos, pensé, 'Uf, este podría ser uno de esos en los que tengo que tomar una decisión'. Pero en general, sobresaliente, eso es lo que hace. Compite a un alto nivel. Son 15 entradas de béisbol competitivo, eso es todo lo que quería, y sabemos que tiene más ".

La inmaculada entrada de Sale llegó en la tercera, cuando ponchó a Nick Gordon, Andrelton Simmons y Rob Refsnyder haciendo swing en nueve lanzamientos para la tercera entrada tan perfecta de su carrera, empatando a Sandy Koufax de todos los tiempos. Hizo la vida de Cora un poco más complicada al llevar un juego sin hits hasta el quinto antes de que Ryan Jeffers conectara un sencillo en un dribleador arriba de la línea de tercera base que Sale no tuvo más remedio que dejar rodar con la esperanza de que fuera foul.

Astudillo lo siguió con un láser hacia los asientos del jardín izquierdo, y luego Sale se volvió intranquilo.

"Realmente sentí que me mantenía en la cima del béisbol, realmente lo encontré en el bullpen antes del juego", dijo Sale. "Y eso se mezcló con un poco de odio, honestamente, y realmente lo dejé comer".

Mientras los Medias Rojas continúan buscando su rumbo en la carrera por los playoffs, solo pueden esperar que Sale continúe festejando, incluso si a veces su lenguaje no es adecuado para la mesa de la cena.