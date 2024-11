Max Verstappen se proclama campeón de Fórmula 1 por cuarta vez consecutiva

Max Verstappen se alzó con su cuarto campeonato consecutivo de la Fórmula 1 el sábado por la noche al terminar quinto en el Gran Premio de Las Vegas.

Verstappen necesitaba terminar por delante de Lando Norris de McLaren para otorgar a Red Bull un cuarto campeonato de pilotos consecutivo. El holandés arrancó desde la quinta posición, pero para la décima vuelta en el circuito callejero que incluye el famoso Strip de Las Vegas ya estaba en segundo lugar.

Norris, quien necesitaba sumar al menos tres puntos más que Verstappen para extender la lucha por el campeonato, terminó en sexto sitio. Verstappen sólo necesitaba terminar por delante de Norris para ganar el título, lo que logró cuando restan dos carreras en la temporada.

Terminó la carrera con una ventaja de 63 puntos sobre Norris con dos carreras restantes de la temporada.

“Max Verstappen, eres campeón mundial por cuarta vez”, le dijo el director de la escudería Red Bull, Christian Horner, al piloto por la radio. “Eso es un logro fenomenal, fenomenal. Puedes estar increíblemente orgulloso de ti mismo como lo estamos nosotros”.

Verstappen, el sexto piloto en la historia de la F1 en ganar al menos cuatro títulos, sonó inusualmente emocionado por la radio.

“Oh Dios mío, qué temporada. Cuatro veces. Gracias, gracias chicos”, dijo. “Lo dimos todo”.

Mientras tanto, George Russell ganó el Gran Premio de Las Vegas, seguido por Lewis Hamilton en el primer 1-2 que obtienen los pilotos de Mercedes desde 2022. Hamilton arrancó desde la 10ma posición de la parrilla, dos semanas después de una carrera desmoralizadora en Brasil, para lograr su posición en el podio.

El dúo cruzó la línea de meta bajo una bandera a cuadros ondeada por el actor Sylvester Stallone.

Carlos Sainz Jr. terminó tercero para Ferrari mientras que el campeonato de constructores sigue siendo una batalla reñida entre el líder McLaren y Ferrari. Charles Leclerc, su compañero de equipo, fue cuarto. Red Bull había ganado el campeonato que paga aproximadamente 150 millones de dólares en premios en dinero las últimas dos temporadas, pero ha caído al tercer lugar en la clasificación.

Sin embargo, la batalla por el campeonato parece dirigirse a la final de la temporada el próximo mes en Abu Dabi. McLaren tiene una ventaja de 24 puntos sobre Ferrari de cara al Gran Premio de Qatar, luego de que Norris y Oscar Piastri terminaron en sexto y séptimo lugar respectivamente en Las Vegas.

“Max merecía ganar. Tuvo una mejor temporada que yo, lo merecía más que nadie”, dijo Norris. “Max simplemente no tiene una debilidad. Cuando tiene el mejor auto, domina, y cuando no tiene el mejor auto, simplemente siempre está allí”.

Verstappen, mientras tanto, hizo fácil trabajo de Norris después de una temporada en la que el piloto de McLaren lo desafió más de lo que había sido desafiado desde que consiguió su primer campeonato en 2021.

“Estar aquí como un cuatro veces campeón es algo que jamás pensé que fuera posible”, comentó Verstappen al actor Terry Crews, quien moderó las entrevistas posteriores a la carrera realizadas frente a las famosas fuentes del hotel Bellagio.

“Fue una temporada muy desafiante y tuve que mantener la calma. Creo que esta temporada me enseñó muchas lecciones y lo manejamos bien como equipo, así que claro que eso hace que sea una temporada muy especial y hermosa”.

Verstappen, que tiene 27 años de edad, ganó 19 carreras el año pasado. Arrancó la temporada con buen ritmo, pero una larga racha sin victorias que se extendió desde junio hasta la carrera de Brasil celebrada hace dos semanas lo tiene con apenas ocho victorias, su menor cantidad desde 2020.

El piloto neerlandés preguntó qué hora era en el Bellagio, señaló que estaba en Las Vegas y dijo: “Tengo mucha sed”. Tenía una celebración con champaña pendiente.

Por su parte, Russell, el ganador de la carrera del domingo en la madrugada, dijo que iba a perder su vuelo programado para celebrar la victoria con Crews. Durante la celebración en el podio tuvo que sentarse dos veces para limparse los ojos por la champaña.

Verstappen estaba navegando en tercer lugar con unas 20 vueltas restantes y no estaba presionando demasiado cuando Red Bull instó a Verstappen a ser paciente por la radio del equipo.

“Max, sólo no pierdas de vista nuestro objetivo hoy, ¿sí?” le dijeron.

Verstappen no estaba interesado en recibir instrucciones.

“Sí, sí. Estoy haciendo mi carrera”, respondió.

Cuando más tarde vio a los pilotos de Ferrari detrás de él, pidió instrucciones debido a las implicaciones del campeonato de constructores.

”¿Quieres que intente mantenerlos detrás o qué?” preguntó Verstappen sobre Sainz y Leclerc.

“Creo que deberías, sí”, le dijo Red Bull a Verstappen.

No pudo retenerlos, pero no hizo ninguna diferencia ya que su temporada fue lo suficientemente dominante como para igualar al ex piloto de Red Bull Sebastian Vettel como campeones en cuatro ocasiones para la escudería.

Este fue el segundo año del Gran Premio de Las Vegas en el calendario de la F1 después de que su debut el año pasado fuera un poco desastroso en el sentido de que los locales estuvieron furiosos durante meses por las continuas obras de construcción, así como desviaciones y retrasos en el tráfico, la incapacidad para acceder a muchos negocios locales, precios exorbitantes por parte de la industria turística así como la venta de entradas para la carrera, y luego una tapa de un alcantarillado suelta que casi destruye el Ferrari de Sainz minutos después de la primera sesión de prácticas.

Causó un retraso de horas para las reparaciones, los aficionados fueron retirados del circuito, y la F1 llevó a cabo la práctica hasta las 4 a.m. — cuando legalmente tuvo que reabrir las calles al público.

Este año ha sido mucho menos caótico, en parte porque todos los dolores de cabeza de infraestructura fueron hace un año, pero también porque la carrera del año pasado fue espectacular. A pesar de todos sus baches, la carrera real fue una de las mejores de la temporada de la F1.

Russell comenzó en la pole por delante de Sainz, quien buscaba redención después del fiasco de la tapa de válvula el año pasado.

La carrera es la última parada en Estados Unidos para la F1, que ha explotado en popularidad estadounidense en los últimos cinco años. El trío de carreras en Miami; Austin, Texas; y Las Vegas son más que en cualquier otro país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.