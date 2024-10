Muere Fernando Valenzuela, leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, a los 63 años

La leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, murió el martes tras ser ingresado en un hospital por un problema de salud no especificado, confirmaron los Dodgers.

Valenzuela tenía 63 años.

Nacido en Sonora, México, es considerado uno de los jugadores icónicos en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol, ya que se convirtió en el primer y único atleta en ganar el Premio Cy Young y el Premio Novato del Año en la misma temporada en 1981.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ