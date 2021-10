Patriots vs Buccaners: Dónde y cómo ver el juego

Tom Brady y el campeón defensor del Super Bowl Tampa Bay Buccaneers se dirigen a Foxboro esta noche de domingo para enfrentarse al ex entrenador Bill Belichick y los New England Patriots.

Los Buccaneers tienen marca de 2-1 después de perder ante Los Angeles Rams la semana pasada, mientras que los Patriots se sientan en apenas 1-2 tras caer ante los New Orleans Saints.

Será la primera vez que Brady se enfrente al equipo que dejó después de 20 temporadas para unirse a Tampa Bay. No solo estará frente a Belichick, sino también a ex compañeros que nunca han entrado en un campo de la NFL, mirando a Brady con la camiseta de otro equipo....y mucho menos han tenido la oportunidad de taclearlo.

Aquí está toda la información que necesita para ver Patriots versus Buccaneers en la televisión o mediante transmisión en vivo en su dispositivo favorito.

¿A qué hora juegan los Patriots y los Buccaneers el domingo por la noche?

Nueva Inglaterra y Tampa Bay comenzarán a las 8:20 p.m. ET el domingo 3 de octubre en el Estadio Gillette. La cobertura previa al juego de NBC10 Boston comienza a las 6 p.m. ET, seguida de Football Night in America a las 7 p.m. ET.

¿Qué canal de televisión son los Patriots vs. ¿Juego de los Bucaneros?

El juego se transmitirá por NBC10 Boston.

Cómo transmitir Patriots-Buccaneers en vivo en línea

Puedes ver el juego en tu computadora de escritorio y en tu dispositivo móvil haciendo clic aquí . Para dispositivos móviles, descargue la aplicación NBC Sports, si aún no lo ha hecho. Si ya ha descargado la aplicación, se le dirigirá inmediatamente a la experiencia de visualización móvil. También puedes ver el juego en Peacock .