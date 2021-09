¿Por qué los Red Sox siguen utilizando los uniformes amarillos?

Los Medias Rojas no han usado "Boston Strong" como un grito de guerra desde 2013, pero se han inspirado indirectamente en esa temporada inolvidable con su elección de uniformes en lugar de esta perfecta estadía en casa.

El viernes contra los Orioles, los Medias Rojas vistieron sus camisetas amarillas de City Connect y lograron una fácil victoria por 7-1. Los usaron nuevamente en la victoria del sábado 9-3 y luego mientras completaban la barrida el domingo.

Cuando llegaron al parque después del día libre del lunes para encontrar las camisetas colgadas en sus casilleros, no se sorprendieron exactamente, y los buenos tiempos siguieron rodando con una victoria de 6-3 sobre los Mets. Espere que se pongan el distintivo azul celeste y amarillo que también rinde homenaje al maratón de Boston el miércoles.

"Oye, estamos en una buena racha", dijo el campocorto Xander Bogaerts, quien conectó cuadrangular el martes. "A partir de ahora, no anticipo que los cambiemos para mañana. No sé sobre el día siguiente, pero espero que tengamos eso de nuevo. Si ganamos mañana, espero que lo veamos al día siguiente también. Yo sé que no es blanco y rojo, sé que no somos los Yellow Sox, pero necesitamos victorias ahora mismo. Así que si es amarillo, es amarillo".

Los uniformes son, obviamente, una clara desviación del tradicional rojo y azul marino del equipo. Fueron diseñados pensando en el maratón, tomando no solo su esquema de color de la carrera, sino también la inclusión de un parche 617 en el hombro al estilo de un pechera de corredor. La inscripción "Boston" en el frente evoca vagamente un letrero del metro de la MBTA.

Si bien los Medias Rojas se han asociado con el Día de los Patriotas desde 1959, el vínculo entre la organización y el maratón se intensificó luego de los atentados con bombas en la línea de meta en 2013. Los Medias Rojas dedicaron esa temporada a las víctimas, colgaron una pancarta 617 en su banquillo y reunió a la ciudad al ganar la Serie Mundial.

El club de este año solo espera calentarse cuando lleguen los playoffs, y si sienten que las camisetas les están trayendo suerte, que así sea.

"Si seguimos ganando, creo que los seguiremos usando el resto de la temporada, ¿sabes?" dijo el abridor Eduardo Rodríguez. "Me presento hoy y veo que ese es el uniforme que vamos a usar. La primera vez que lo usamos, no estaba disponible para usarlo, así que estoy feliz de estar disponible para usarlo hoy".

Bogaerts no está seguro de quién fue la idea de presentar los uniformes, pero no quiere detenerse ahora.

"Creo que aquí tenemos gente inteligente", dijo. "Creo que tomaron la decisión correcta al ponerse el amarillo y, con suerte, mañana volveremos a vestir el amarillo".