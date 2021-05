Prospectos de los Red Sox muestran su calibre en las ligas menores

La pregunta que enfrentaban los dos prospectos más emocionantes en el sistema de los Medias Rojas era sencilla: ¿cómo se ajustarían Jarren Durán y Triston Casas al mejor nivel de competencia que jamás habían visto?

Siéntase libre de agacharse, solo para estar seguro, porque respondieron desatando una ofensiva en las partes de Nueva Inglaterra que conducen directamente a Boston.

Hay comienzos calientes y luego está lo que está haciendo Durán en Triple-A Worcester y Casas en Double-A Portland. Duran ha disparado cuatro jonrones en sus últimos cinco juegos, incluida una bomba de 440 pies en la victoria del jueves sobre Syracuse. Desde un inicio de 0 de 11, Duran está bateando .458 con cuatro jonrones, elevando su promedio de la temporada a .314 con un OPS de 1.086.

Mientras tanto, Casas, de 21 años, también conectó un cuadrangular el jueves, un día después de lanzar un par de batazos largos y conducir seis. Está bateando .313 con un OPS de .996.

Si eres un fanático de los Medias Rojas después del desempeño poco probable del equipo hacia el primer lugar, es posible que las actuaciones de los prospectos no estén en tu mente. Pero incluso si Duran permanece a semanas o meses de ayudar al club de las Grandes Ligas, e incluso si Casas probablemente no llegará hasta la próxima temporada, están brindando una verdadera esperanza para el futuro.

El director de béisbol Chaim Bloom habló sobre Durán en la víspera de la temporada de ligas menores, pero sus palabras se aplicaron igualmente a Casas.

"Vamos a aprender mucho con bastante rapidez, pero al final del día, depende del jugador", dijo. "Tenemos plena confianza en que Jarren va a salir y derribar esa puerta, pero nos dirá cuando esté listo".

Duran llegó como un jugador de séptima ronda en el Draft de la MLB 2018 procedente de Long Beach State y rápidamente bateó para .357 en su debut entre Lowell de temporada corta y Greenville. Se mudó a Salem en 2019 y bateó por encima de .400 durante casi dos meses antes de ser ascendido a Doble A, donde inicialmente luchó contra la competencia avanzada. Su juego se basaba en hacer contacto con la pelota y confiar en la velocidad.

"Me gusta no ser un prospecto", dijo Durán. "La gente no espera mucho de ti. Al no ser un prospecto para empezar, simplemente trabajas todo lo que puedas. Las cosas se te presentan con trabajo duro".

Todo cambió el año pasado cuando Duran alteró su trayectoria de swing para aprovechar su musculoso cuerpo de 6 pies 2 pulgadas y 212 libras. Comenzó a golpear la pelota con autoridad en el sitio alternativo en Pawtucket y luego la llevó a la pelota de invierno, donde fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Final de Puerto Rico con los Criollos de Caguas. Continuó lanzándose hacia las vallas en los entrenamientos de primavera, donde bateó .340 con tres jonrones, y ahora lo está haciendo en Triple -A.

El jonrón del jueves azotó una recta adentro de 95 mph que encendió sin esfuerzo. Dejó al bate a más de 112 mph. Duran describió el proceso como aprender a salirse de su propio camino.

"Creo que ahora puedo llegar a ese lanzamiento", dijo Durán. "Antes, era una especie de lucha para mí llegar al área interior. Ahora tengo un camino diferente. Es más limpio y fluido llegar a esas áreas".

En cuanto a Casas, siempre ha sido un prospecto. Los Medias Rojas lo seleccionaron en la primera ronda de ese mismo draft de 2018 de la American Heritage High School en Plantation, Florida, y desde entonces ha estado a la altura de las expectativas. Conectó 20 jonrones cuando era adolescente en 2019, y ahora el joven de 6 pies 4 pulgadas y 252 libras creció.

"Es un buen bateador", dijo el manager Alex Cora. "No ha jugado mucho béisbol desde que firmó, pero es bueno verlo haciendo buenos swings. Conoce el juego. Conoce su swing, sabe qué hacer con su swing, y este es un tipo que, el futuro brillante, como lo vemos nosotros, y él es una pieza muy importante de esta organización ".

No sabemos cuando llegue su turno, pero está claro que cada uno tiene futuro en las grandes ligas. Durán quizás habló por ambos.

"Jugando tu juego, se verá", dijo. "No tienes que salir tratando de demostrar que eres un bateador completo. Si sigues jugando el juego que sabes cómo, se demostrará".