Rafael Devers calentando motores es tremenda noticia para los Red Sox

Puede que no haya palabras más alentadoras para los oídos de Alex Cora que estas: Rafael Devers está calentando.

Devers no fue la historia después de una paliza de 12-2 sobre los Mellizos el jueves, no con Chris Sale alcanzando las 98 mph y lanzando una entrada impecable, o Bobby Dalbec lanzando dos jonrones e impulsando siete, o Kyle Schwarber continuando su dominio de la zona con un doble y cuatro bases por bolas mientras se colaba en su debut en la primera base, o incluso Matt Barnes escapó ileso de la novena entrada en su primera aparición con mucha ventaja.

Pero en lo que se refiere al éxito a corto y largo plazo de esta temporada, ningún jugador puede decidir más directamente el destino de Boston que el joven antesalista All-Star.

Devers ciertamente hizo su parte el jueves, acertando 2 de 5 y golpeando su cuadrangular número 30 mientras conducía tres y empujaba su total de carreras impulsadas a 94, solo tres detrás del líder de la Liga Americana, José Abreu, de los Medias Blancas.

No es como si el desempeño continuara con una reciente racha de dominio estadístico. Devers no había pegado un jonrón en casi dos semanas, y entró al juego bateando apenas .133 en sus ocho juegos anteriores.

Pero hay pocas dudas de que la calidad de sus turnos al bate ha mejorado notablemente en los últimos días, de tres bases por bolas en sus dos juegos anteriores, a un doblete decisivo contra los Rangers el lunes con los Medias Rojas en su último out a la explosión del jueves.

Los Red Sox tienen a su as de vuelta

Y ese es el tipo de impulso que entusiasma a Cora.

"Apuesto a que está a punto de calentarse", dijo Cora. "(Treinta) es un gran número, obviamente. Creo que podrá respirar. No sé si estaba tratando de golpearlo, pero lo sacó del camino".

Debido a que no es un recién llegado sorprendente como Kiké Hernández o Hunter Renfroe, y debido a que no es un veterano establecido como Xander Bogaerts o J.D. Martínez, Devers a menudo se pasa por alto cuando evalúa a los Medias Rojas. Pero no se equivoquen, él es el bateador más temido de la alineación, un hombre capaz de martillar lanzamientos tanto dentro como a poca distancia de la zona de strike.

Constantemente produce el contacto más ruidoso en la lista, y es fácil olvidar que solo tiene 24 años y aún está descubriendo exactamente cuán peligroso puede ser.

"A pesar de todas sus dificultades en las últimas tres semanas, veo a un tipo que en realidad está madurando como bateador, controlando la zona de strike, entendiendo lo que sucede a su alrededor en el campo y en el marcador", dijo Cora. "Sí, pasará por tramos en los que es muy agresivo, se enoja, se golpea el casco, pero esa es la belleza de Raffy. A él le importa. Es solo un jugador especial".

Cora no cree que Devers reciba ni remotamente lo que le corresponde, al menos no al nivel de estrellas jóvenes que dominan los titulares como Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Jays, Fernando Tatis Jr. de los Padres o Juan Soto de los Nacionales.

"No mucha gente lo puso en la conversación de Vladdy y Fernando y Soto", dijo Cora. "Todavía tiene 24 años, hombre. Lideró la liga en extrabases en el '19. Ahora tiene 30 jonrones, 90 y algo impulsadas, y sigue mejorando. Es un placer verlo todas las noches y dirigirlo".

Si Devers está a punto de calentar, entonces puede llevar una alineación. Con los Medias Rojas en una pelea de perros por el último puesto de comodín, Devers es capaz de entregar el tipo de producción que abre un camino directo a octubre.