Red Sox necesitan arreglar la parte baja de la alineación

Los Medias Rojas construyeron su plantilla con un presupuesto bajo este invierno y decidieron que algo tenía que ceder en el tercio final del orden de bateo. Dedicaron recursos mínimos a los lugares 7-8-9, pero esperaban un impacto descomunal en forma de poder.

Tres semanas después de iniciada la temporada, aún no ha llegado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lea el articulo con video de John Tomase aquí

En los jardineros Hunter Renfroe y Franchy Cordero y en el primera base Bobby Dalbec, los Medias Rojas vieron el potencial para 60 jonrones. Renfroe ya ha alcanzado 33 jonrones en una temporada una vez y 26 dos veces. Dalbec conectó ocho jonrones en solo 80 turnos al bate la temporada pasada mientras exhibía poder en todos los campos. Y aunque Cordero ha deslumbrado con herramientas más que con la producción, no puede faltar su habilidad para lanzar bolas a más de 450 pies.

Sin embargo, veintidós juegos en la temporada 2021, los Medias Rojas no obtienen nada de ese trío en particular o del último lugar del orden en general. Poseen solo un jonrón desde los lugares 7-8-9, empatados con los Miami Marlins y los Chicago White Sox por el total más bajo en el béisbol.

La parte inferior de la orden de los Medias Rojas está bateando solo .210 con un OPS de .570. En lugar de proporcionar un trueno, ha producido poco más que un gemido.

"Simplemente creo que hemos caído en esta mala racha de no poner la pelota en juego", dijo el técnico Alex Cora. "Todos nos elogiaban por poner la pelota en juego, hacer las pequeñas cosas. Hubo algunos juegos en los que tuvimos a un hombre en segunda y tercera, menos de dos outs y no anotamos. Cuando no estás moviendo el bate de la forma en que eres capaz, esos turnos son los que más importan.

"Creo que no hemos puesto la pelota en juego en ciertas situaciones y ahí es donde hemos estado fallando últimamente. Vamos a poncharnos. Lo sabíamos al comenzar la temporada. Pero hay ciertos turnos al bate que son nuestros turnos al bate. Turnos al bate en equipo. Y tenemos que hacer un mejor trabajo", agregó.

Las palabras de Cora estaban destinadas a la alineación en su conjunto, pero se aplican particularmente al tercio inferior, donde los Medias Rojas pronto podrían tener que tomar algunas decisiones.

Cordero está bateando .200 con 23 ponches en 49 apariciones en el plato. Dalbec ha proporcionado un contacto sólido, pero aún tiene que salir del parque mientras bateaba .241 con 21 ponches. Renfroe solo está bateando .176 con el único jonrón del trío.

Debido a que las temporadas de ligas menores aún no han comenzado y los sitios alternativos simplemente no pueden simular la acción del juego en vivo, no hay ningún lugar al que enviar a los jugadores con dificultades con opciones. Cordero, a quien Cora admite que está "ponchándose mucho últimamente", sin duda sería un candidato a las ligas menores.

"Tenemos que seguir trabajando con él", dijo Cora. “La gente podría decir: 'Enviémoslo para que tenga turnos al bate competitivos'. ¿Dónde? ¿Dónde están los turnos al bate competitivos? Si puedo obtener esa respuesta, podríamos tomar una decisión como esa, pero no hay turnos al bate competitivos en las ligas menores en este momento. No hay turnos al bate competitivos en los entrenamientos de primavera. , o en Triple-A ahora mismo en Worcester. Vamos a quedarnos con el jugador, confiar en el jugador. No es que no tenga talento".

Cora notó que Renfroe ha estado desequilibrado en el plato y, como resultado, ha lanzado lanzamientos.

"Es por eso que ves esos lanzamientos afuera", dijo Cora. "Probablemente sienta que están muy lejos y que en realidad son buenos lanzamientos. Es algo que vimos el año pasado con los Rays. Estaba en un lugar tan bueno en los entrenamientos de primavera y sentimos que podemos hacer que vuelva a hacer eso de nuevo. . "

En cuanto a Dalbec, está bateando tan consistentemente como cualquiera en la lista, ubicándose en el 88% en esa métrica, pero no ha tenido mucho que mostrar para ese contacto sólido. Y después de liderar la Grapefruit League en jonrones con siete el mes pasado, aún tiene que conectar uno esta temporada.

"Salió al principio lento y creo que se presionó mucho a sí mismo", dijo recientemente el entrenador de bateo Tim Hyers. "Tenía muchas ganas de tener un buen comienzo y simplemente no sucedió. Se notaba en algunos de sus swings que, para mí, su paso se hizo más largo, comenzó a perder esa mitad inferior y no se paraba por encima de la pelota", con su cuerpo también, así que sentí que su swing se volvió un poco loco e inconsistente. Él solo tiene que darse cuenta, no tiene que cargar este equipo, solo tiene que tener turnos competitivos, hacer su trabajo, y va a estar en nuestra alineación durante mucho tiempo ".

Es posible que se produzcan cambios en al menos un lugar. El jardinero veterano Danny Santana ha estado marginado por una infección en el pie desde marzo, pero se acerca a un posible regreso. La temporada de ligas menores comienza la próxima semana, lo que podría crear una oportunidad para que Santana juegue él mismo en las grandes ligas y Cordero trabaje en su swing en Worcester.

Renfroe y Dalbec han jugado una sólida defensa, así que al menos están contribuyendo. Lo que está claro es que los Medias Rojas no son tanto un monstruo ofensivo que pueden llevar tres puntos muertos en el orden de bateo.

Como contendientes legítimos con un pequeño margen de error, los Medias Rojas necesitan ayuda desde todos los puntos de la alineación, y eso incluye 7-8-9.