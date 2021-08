Red Sox necesitan fortaleza mental ahora más que nunca

Lo que pasa con las avalanchas es que una vez que comienzan, no se detienen hasta que tocan fondo. Toda esa nieve, hielo y escombros se acelera hasta que ninguna fuerza contraria puede detenerla, ni los árboles, ni las casas, ni las personas. Solo las rocas de abajo.

Los Medias Rojas aún no están cayendo en cascada por la ladera de una montaña, pero el suelo retumba siniestramente bajo sus pies. Han pasado la mayor parte de esta temporada no solo como uno de los mejores equipos del béisbol, sino también como la mejor historia, un conjunto agradable de estrellas reconocibles y anónimos que juegan mucho más allá de la suma de sus partes para reclamar el triunfo. El mejor récord de la Liga Americana a más de la mitad de la temporada.

Mantuvieron esa posición segura tan recientemente como la semana pasada, pero el sismógrafo ha estado haciendo "breakdance" desde entonces. El martes, perdieron su quinto y sexto partido consecutivo en siete juegos, combinando sus dos marcas registradas recientes: una ofensiva mediocre y un pitcheo inicial inadecuado.

El resultado fue una derrota 4-2 ante los Tigres sub-.500 que dejaron a los Medias Rojas peligrosamente cerca de los Yankees y los Azulejos, quienes se acercaron a cuatro juegos de Boston en la columna de derrotas.

No es coincidencia que ambos clubes hicieran adiciones importantes en la fecha límite de cambios del viernes, mientras que los Medias Rojas se mantuvieron relativamente tranquilos. La adquisición principal de Boston, el jardinero Kyle Schwarber, acaba de comenzar a ejercitarse en la primera base y espera comenzar una asignación de rehabilitación para una distensión en el tendón de la corva que lo ha dejado de lado desde principios de julio. Mientras tanto, la adquisición de los Yankees, Anthony Rizzo, sigue compitiendo, y el importado de los Azulejos, José Berrios, acaba de lanzar seis entradas en blanco en su debut en Toronto.

Si los Medias Rojas sienten lástima de sí mismos por la relativa falta de apoyo de la administración la semana pasada, es comprensible, pero debe terminar. Incluso les daremos un pase para que los zombis se tambaleen durante una barrida de fin de semana en Tampa, porque la fortaleza mental no ha sido un problema en toda la temporada.

Pero si la frustración continuará hirviendo como lo hizo en Detroit (el jardinero Alex Verdugo se rompió el casco en el dugout y el derecho Garrett Richards una vez más se enfurruñó en una conferencia de prensa), entonces, en cierto punto, la narrativa se vuelve menos que la gerencia no apoyó al equipo y más que estaba bien no desperdiciar recursos futuros en una lista defectuosa.

La buena noticia es que todavía no hemos llegado a eso. No creo que este equipo esté programado para colapsar, no basado en lo que hemos visto desde esa serie de apertura contra los Orioles. Los Medias Rojas han demostrado fortaleza mental a través de todo tipo de pruebas, ya sea para superar lesiones, sobrevivir a una temporada brutal o la necesidad constante de recuperarse. Reunir a las tropas sigue siendo una de las mayores habilidades de Alex Cora como dirigente.

Sin embargo, en algún momento, te preocupas por el costo mental que su estilo de béisbol podría generar. Parece que ya han jugado alrededor de dos docenas de partidos en la intensidad de los playoffs, y la carrera solo se va a apretar.

"Creo que es más apremiante", dijo el jardinero Hunter Renfroe, quien conectó un cuadrangular el martes para proporcionar una breve ventaja de 2-0. "En el aspecto mental, creo que somos realmente buenos. Creo que somos duros mentalmente. Tenemos algunos muchachos que han estado allí, lo han hecho. Tenemos muchos muchachos con experiencia en la Serie Mundial.

"Este juego es muy difícil, pero tenemos algunos muchachos que tienen la fortaleza mental de que podemos llegar muy lejos. Solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, mantenernos relajados, salir mañana y nos daremos cuenta fuera."

Si el Este de la Americana fuera una montaña, los Medias Rojas aún residirían cerca de la cima. Pero no hay duda de que los Yankees y los Jays, sin mencionar a los implacables Rays, han desestabilizado su posición.

"Nuestro objetivo es venir mañana y ganar", dijo Cora. "No queremos que esta diapositiva continúe".

Por ahora, es solo una diapositiva. Sin embargo, acumule mucha más velocidad y es posible que descubran cuán alarmantemente involuntario puede ser ese viaje hasta el fondo.