Red Sox se acercan al punto donde no pueden regresar

El domingo, se le preguntó al manager de los Medias Rojas, Alex Cora, si una derrota 9-8 ante los Azulejos calificaba como la peor derrota del año.

"Es difícil", dijo. "Lo es."

El martes, los Medias Rojas regresaron al Fenway Park después de ese desastroso viaje de 2-8, con la esperanza de que el sabor de casa les ayude a recuperar el equilibrio frente a los Rays de Tampa Bay. Si te estás preguntando cómo les fue, aquí está la primera pregunta que Cora respondió después del juego:

"¿Puede ser peor que esto, Alex?"

"Espero que no", respondió Cora.

La completa y total desintegración de los Medias Rojas continuó sin cesar el martes en un juego que los vio tomar una ventaja de 4-1 antes de una vez más implosionar en todas las formas ahora familiares.

No lograron colocar a un corredor desde tercera con un out que podría haber abierto el juego. Tiraron a la base equivocada, dejaron caer un out fácil y le dieron a los Rays una carrera segura con una mala jugada en el jardín derecho. Un miembro normalmente confiable del bullpen, esta vez Garrett Whitlock, permitió que los Rays forjaran un empate. Un ex miembro confiable del bullpen, el cerrador Matt Barnes con exceso de trabajo, permitió cuatro carreras en la novena, y su indicador de gasolina indicaba E.

La derrota por 8-4 dejó a los Medias Rojas a cinco juegos de los Rays, el máximo de la temporada, y su ventaja sobre los Yankees en la carrera por el comodín se redujo a dos juegos peligrosos. Lideran a los Azulejos por tres juegos a pesar de que el diferencial de carreras de Toronto es casi 100 carreras mejor. ¿Qué queda por decir? ¿Que los Medias Rojas se están derrumbando de forma épica? ¿Que nunca fueron buenos para empezar? ¿Que ni siquiera Chris Sale puede salvarlos?

El caso para menos tiempo de juego para Vázquez

En el transcurso de cuatro meses, los Medias Rojas construyeron meticulosamente una pequeña ventaja sobre los Rays y una grande sobre los Yankees y los Jays. Lo hicieron con un pitcheo mejor de lo esperado, una ofensiva entre los cinco primeros y un bullpen que realmente acertó en algún momento de mayo. Noche tras noche, juego tras juego, encontraron la manera.

Ahora han perdido el rumbo. Ver todo derrumbarse como una torre Jenga estable derribada por un golden retriever no es menos impactante por el hecho de que ninguno de nosotros esperaba que estuvieran aquí en primer lugar.

"Hemos estado hablando de defensa y correr bases y poner la pelota en juego con hombres en tercera desde el entrenamiento de primavera", dijo Cora. "Pasamos por altibajos. Lo están intentando, pero tenemos que ser mejores. Hemos estado hablando de eso desde el primer día.

"Tenemos un buen equipo, pero tenemos que seguir trabajando en lo que estamos tratando de lograr y mejorar en el campo de 7 a 10:30. Hemos estado en esa montaña rusa subiendo y bajando. Lo dije hace unos días y lo seguiré diciendo. Para que hagamos esto, tenemos que jugar una mejor marca de béisbol ".

Esto se siente como si estuviera llegando rápidamente a un territorio de punto sin retorno, y por mucho que me gustaría culpar a los dueños y al director de béisbol Chaim Bloom por no brindar el apoyo adecuado en la fecha límite de intercambio, los jugadores deben rendir cuentas, también.

No es culpa de John Henry que el jardinero izquierdo JD Martínez tiró a tercera en lugar de segunda en la séptima, permitiendo que la carrera del empate se deslizara hacia la posición de anotar… aunque si los Medias Rojas hubieran cambiado por un jardinero saludable en lugar de Kyle Schwarber, tal vez Martínez estaría de bateador designado. Y no es culpa de Bloom que el primera base Franchy Cordero no atrapó un foul en la novena aunque tal vez lo sea, ya que Cordero solo está jugando fuera de posición allí porque Bloom no pudo adquirir un primera base útil el 30 de julio.

Los Red Sox están acabando con la paciencia de Alex Cora

Ciertamente no podemos culpar a la propiedad porque Whitlock enfundó inexplicablemente su dominante cambio y bombeó recta tras recta en la séptima, cuando los Rays empataron el juego. Tampoco podemos decirle a nadie que no sea el campocorto All-Star Xander Bogaerts que no pudo entregar un corredor desde la tercera con un out en la quinta, bateando un bombo perezoso a la izquierda poco profunda cuando prácticamente cualquier otro contacto hubiera hecho el marcador 5-1. y dado el respiro de los Medias Rojas.

Los Rays, con su nómina nula y jugadores sin nombre y prospectos que siguen saliendo de una línea eterna, son el equipo que jugó como si supiera que ganaría incluso perdiendo.

Durante meses ese club fueron los Medias Rojas. Ahora solo les queda la esperanza de que tal vez la próxima derrota no sea tan devastadora como la anterior.