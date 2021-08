Red Sox son perseguidos por las decisiones tomadas en la fecha límite de cambios

Los Medias Rojas y los Yankees intercambiaron lugares en la clasificación debido a un alquiler, y el miércoles por la noche, Anthony Rizzo le dio a su ex equipo una mirada cercana de por qué ha significado tanto para su nuevo equipo.

Los Medias Rojas podrían haber adquirido a Rizzo en la fecha límite de cambios de la MLB del 30 de julio, pero no solo lo vieron ir a Nueva York por un par de prospectos buenos, pero no excelentes, sino que decidieron no mejorar la primera base en absoluto. Han pagado el precio por esa decisión desde entonces, de manera más aguda cuando los Yankees completaron su barrida de tres juegos en el Bronx.

Las respectivas actuaciones de Rizzo y el primera base de los Medias Rojas, Bobby Dalbec, proporcionaron lo que los estudiosos del idioma llamarían una yuxtaposición. Por un lado, Rizzo no solo cortó el sencillo de dos carreras que rompió el juego en la primera línea de base, sino que lo golpeó con el guante de Dalbec en una jugada que era absolutamente necesaria hacer.

Por otro lado, Rizzo convirtió dos jugadas defensivas estelares en la novena entrada para mantener a raya a los Medias Rojas, incluido un truco experto de un salto intermedio para borrar a Kevin Plawecki en una jugada explosiva para terminar el juego y vencer a los Medias Rojas. Los Medias Rojas regresan a Boston a un juego completo detrás de los Yankees en la clasificación.

Dicen que a veces los mejores intercambios son los que no hiciste, pero en este caso el aforismo no se aplica. Dejar pasar a Rizzo puede ser la razón por la que los Medias Rojas se pierden los playoffs y pasan el invierno preguntándose cuánto tiempo habría durado su racha de superación si hubieran traído a casa a su antigua selección del draft de los Cachorros de Chicago.

¿Suena como una hipérbole? No es. Todo lo que ha hecho Rizzo desde que llegó a Nueva York ha sido batear .278 con tres jonrones y ocho carreras impulsadas. Debido a una pelea con COVID, solo ha aparecido en 10 juegos, pero los Yankees han ganado nueve de ellos.

Los Medias Rojas, mientras tanto, continúan luchando con las ondas causadas por las luchas de Dalbec. Los primera base de los Medias Rojas comenzaron la noche con el quinto peor OPS en el béisbol (.683), lo que los colocó 25 puntos por detrás de los Yankees. La diferencia, por supuesto, es que Nueva York reconoció lo poco que había obtenido de Luke Voit y decidió hacer algo al respecto.

Los Medias Rojas se mantuvieron firmes y, a riesgo de seguir lloriqueando por algo que sucedió hace tres semanas, sigue siendo asombroso que no hayan podido encontrar ni siquiera una mejora en el promedio de la liga, ofensiva y defensivamente, de Dalbec.

La pelota que falló rebotó a su izquierda. Si hace la jugada, los Medias Rojas solo están 2-1, un déficit mucho más manejable que el 4-1 en un juego que perderían 5-2.

"Ese último salto fue como en el medio, e intentó derribarlo, pero no pudo", dijo el manager Alex Cora. "Pero si le preguntas a Bobby, probablemente te dirá que necesita hacer esa jugada".

El contraste con la novena entrada de Rizzo fue deslumbrante. Rizzo, un jugador probado en los grandes juegos con un anillo de la Serie Mundial y sin escasez de experiencia en los playoffs, Rizzo hizo tanto como cualquiera para preservar el liderazgo de Nueva York, primero sofocando un hit de Rafael Devers y luego manejando a Andrew Velázquez tras una jugada desde lo profundo del hoyo para terminarlo, una jugada que se cofnirmó en revisión.

Imagínese las últimas tres semanas con Rizzo en la alineación de los Medias Rojas en lugar de Dalbec o Marwin González. Si bien Kyle Schwarber ha demostrado ser una sólida incorporación ofensiva, particularmente trabajando el conteo, no debutó hasta la semana pasada.

Incluso después de perder tiempo por COVID, Rizzo ha jugado 10 juegos para los Yankees, quienes una vez estuvieron 10 juegos detrás de los Medias Rojas y ahora los lideran por uno.

¿Sucede eso con Rizzo de rojo de en Nueva York? Sabemos la respuesta, y ahora Chaim Bloom y la oficina solo pueden esperar que no los persiga.