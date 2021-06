Red Sox y Yankees: dos equipos en direcciones opuestas

Semanas después de que los Medias Rojas ganaran la Serie Mundial de 2013, un ejecutivo rival hizo una revisión del Este de la Liga Americana.

"Pasarán cinco años antes de que los Yankees sean tan buenos como los Medias Rojas", dijo. "Quizás más."

Nueva York descartó esa línea de tiempo. La llegada de los Baby Bombers en 2016 anunció una nueva era posterior a Jeter, A-Rod y Teixeira, con Nueva York llegando al Juego 7 de la ALCS 2017 antes de registrar temporadas consecutivas de 100 victorias en 2018 y 2019.

Los Medias Rojas, por supuesto, reclamaron el premio final, ganando otra Serie Mundial en 2018, pero al comienzo de esta temporada, ese guión de cinco años aparentemente había cambiado. Los Yankees estaban cargados para cazar osos y los Medias Rojas estaban cazando ardillas.

Es curioso lo rápido que pueden cambiar las percepciones. Así como los Yankees de 2013 no estaban tan lejos de la contienda como pensábamos, los Medias Rojas de 2021 ya lucen como un mejor equipo completo que los favoritos de la división.

Lo demostrarán el viernes cuando abran un set de tres juegos en Nueva York en el segundo lugar con una ventaja de 2.5 juegos sobre sus rivales de toda la vida. Al final del fin de semana, los Medias Rojas podrían estar en primer o tercer lugar.

"No creo que mucha gente pensara que al ir a Nueva York íbamos a estar en esta posición, pero aquí estamos", dijo el manager de los Medias Rojas, Alex Cora. "Ahora tenemos que estar listos para un fin de semana divertido. Debería ser ruidoso, debería ser divertido. Yankees-Red Sox, y la gente va a estar mirando".

Este enfrentamiento es más que competir por una posición en la clasificación. También destaca las diferentes direcciones en las que las dos franquicias parecen dirigirse, con Chaim Bloom y una joven oficina de los Medias Rojas construyendo un equipo más dinámico que los Yankees, quienes han estado mucho menos dispuestos a gastar bajo Hal Steinbrenner de lo que estaban con su legendario padre, y por lo tanto están surgiendo filtraciones en la lista.

Analicemos cada club en una Historia de la cinta modificada.

Enfoque ofensivo

En un año de ofensiva deprimida, los Medias Rojas se han adaptado a la nueva normalidad mucho mejor que sus contrapartes. Incluso incluyendo una caída reciente, los Medias Rojas ocupan el quinto lugar en carreras por juego (4.93) y tercero en promedio de bateo (.257) y OPS (.755).

Mientras tanto, los Yankees se ubican en el puesto 27 en carreras (3.74) y en el 26 en promedio de bateo (.227). Esto sería aceptable si todavía conectaran jonrones, pero dos años después de lanzar 306 balones largos, son un séptimo en la Liga Americana con 67, tres detrás del cuarto lugar de los Medias Rojas.

"Ya no es béisbol de gorilas de 2019", señaló Cora. "No lo es."

Fuera del candidato al Jugador Más Valioso Aaron Judge, la ofensiva de los Yankees es brutal de ver, un trabajo lento e impotente de bateadores con estadísticas fuera de la Era de la Bola Muerta. Tres titulares batea por debajo de .200 y un cuarto bate de .205. No hay dinamismo en su ataque. El segunda base D.J. LeMahieu, típicamente uno de los mejores practicantes del enfoque de todos los campos en el juego, está bateando para .255. El campocorto All-Star Gleyber Torres tiene solo dos jonrones. Los Yankees ocupan el segundo lugar en dobles jugadas y se han topado con más outs en las bases que nadie.

Con el toletero Giancarlo Stanton una vez más lesionado, el único bateador que asusta a cualquiera es Judge. Mientras tanto, los Medias Rojas cuentan con tres de los mejores bateadores del juego: JD Martínez, Xander Bogaerts y Rafael Devers, con Alex Verdugo haciendo un trabajo bastante razonable. La suplantación de LeMahieu y el uso de todo el campo. Cuando van bien, los Medias Rojas ponen el balón en juego y hacen que la defensa reaccione. Son segundos en la Liga Americana en hits pero 14 en bases por bolas, por lo que no son un equipo como los Rays que pueden fabricar carreras ncluso cuando en realidad no están bateando.

Lanzadores

Esto es lo que ha mantenido a flote a los Yankees, incluso si las piezas individuales más allá del as Gerrit Cole no necesariamente te sorprenden.

Nueva York ocupa el segundo lugar en la Liga Americana en efectividad del equipo (3.25), apenas detrás de los Medias Blancas, y cuatro lugares por delante de los Medias Rojas (3.90).

Los Yankees rompieron el banco para Cole y no ha decepcionado, con marca de 6-3 con efectividad de 2.26 y 104 ponches en solo 75.2 entradas. Los Medias Rojas tomarán un descanso y evitarán el as diestro este fin de semana. El resto de la rotación de Nueva York no es mucho en el papel, entre Jordan Montgomery, Domingo German y el decepcionante Jameson Taillon, una adquisición clave de temporada baja que solo tiene 1 -4 con una efectividad de 5.10.

Los Yankees abarataron su rotación por alguna razón este invierno, agregando a Taillon y al dos veces ganador del premio Cy Young, Corey Kluber, en acuerdos de bajo riesgo. Este último estaba encontrando su ritmo después de lanzar un juego sin hits el mes pasado cuando sufrió una lesión en el hombro que se espera que lo deje al margen durante al menos dos meses.

Afortunadamente para Nueva York, el bullpen ha estado apagado. Por muy buenos que se sientan los Medias Rojas con el cerrador Matt Barnes, no es mejor que el segundo mejor relevista de la Liga Americana, porque Aroldis Chapman está retrocediendo en el tiempo. El zurdo de 33 años ha permitido solo una carrera limpia en 22 entradas (0.41 de efectividad) mientras ponchó a 42 de los 81 bateadores que ha enfrentado. Los relevistas de los Yankees poseen una efectividad general de 2.82.

Los Medias Rojas, por el contrario, carecen de un abridor dominante y un equipo de preparación estable, pero han obtenido una producción constante de todos los abridor que no se llaman Eduardo Rodríguez. El comienzo promedio de los Medias Rojas es de cinco entradas y dos carreras, y es comprensible si los fanáticos siguen siendo escépticos de que Garrett Richards, Nick Pivetta y Martin Pérez puedan continuar lanzando de manera tan efectiva.

Tampoco ayuda que opciones de profundidad como Tanner Houck, Connor Seabold y Thaddeus Ward estén actualmente en el estante, con Ward sometido a una cirugía de Tommy John.

Liderazgo

El regreso de Alex Cora ha dado una sacudida a los Medias Rojas, mientras que su homólogo de los Yankees, Aaron Boone, se ha encontrado en un aprieto. De manera similar, mientras Bloom está experimentando una luna de miel prolongada, el jefe de los Yankees, Brian Cashman, ha visto cuestionado su enfoque de formación de equipos, particularmente desde el punto de vista del atletismo.

Ninguno de los dos clubes está bendecido con una gran cantidad de prospectos de alto potencial, aunque el jardinero Jarren Duran y el primera base Triston Casas han dado un salto adelante para los Medias Rojas, y el jardinero de 18 años Jasson Domínguez parece la próxima estrella de los Yankees. .

Los propietarios de ninguno de los dos clubes ha mostrado mucha voluntad de gastar durante la pandemia o con las inminentes negociaciones del convenio colectivo que crean incertidumbre sobre el futuro sistema económico del juego. Cómo terminen en 2021 podría depender de qué equipo hace más para mejorar en la fecha límite de negociación del próximo mes. Mientras tanto, nos sentaremos y disfrutaremos del primero de estos 19 encuentros entre rivales tradicionales que se dirigen en diferentes direcciones.

"Obviamente, estando en medio de todo el asunto, la gente va a estar mirando", dijo Cora. "Juegos de televisión nacional, partidos lentos. Aquí es donde estamos. Tuvieron una buena semana, creo. Están donde están en la clasificación. Estamos donde estamos en la clasificación. Tienen un buen equipo. Nosotros tenemos un buen equipo … Con suerte, se mantendrán igual durante el fin de semana y podremos calentarnos y pasar un buen fin de semana en Nueva York y seguir adelante".