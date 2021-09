Regreso de Brady encabeza lista de los mejores regresos a casa en los deportes en Boston

¿Quién hubiera pensado que terminaríamos aquí?

Tom Brady ingresará al Gillette Stadium como visitante por primera vez el domingo por la noche cuando sus Tampa Bay Buccaneers, recién salidos de su campeonato del Super Bowl y con la intención de repetirlo en 2021, se enfrenten a los New England Patriots y a su exjefe, Bill Belichick.

Ya hemos analizado y repetido los eventos que llevaron a la partida de Brady en marzo de 2020. No esperamos que Brady y Belichick compartan un largo abrazo en el mediocampo después del partido.

Pero para los fanáticos locales, el "juego de bienvenida" de Brady será una oportunidad para mostrar su aprecio por el mejor mariscal de campo de todos los tiempos que ayudó a guiar a los Patriots a nueve apariciones en el Super Bowl y seis campeonatos durante dos décadas.

Si bien Brady se sienta en la cima del panteón deportivo de Boston, no es el primer atleta local notable en regresar a la ciudad con otro uniforme. Viajemos por el sendero de la nostalgia para revivir las otras llegadas a casa de las estrellas deportivas de Boston (y un par de juegos de bienvenida adicionales para los mariscales de campo estrella de la NFL).

Roger Clemens

Fecha: 12 de julio de 1997

Resultado: Azulejos 3, Medias Rojas 1

Estadísticas de Clemens: 8 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 bases por bolas, 16 ponches

La historia de fondo: Clemens lanzó 13 temporadas estelares para los Medias Rojas, ganando tres premios Cy Young y el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1986. Sin embargo, cuando su contrato expiró después de la temporada de 1996, Boston hizo pocos esfuerzos para volver a firmarlo, con el gerente general Dan Duquette señaló que estaba en el "ocaso" de su carrera. Clemens firmó un contrato de cuatro años y $ 40 millones con los Azulejos de Toronto esa temporada baja con la determinación de demostrar que Duquette estaba equivocado.

El juego: Clemens fue absolutamente dominante en su primera apertura en Fenway Park como visitante, ponchando a 16 de los 24 bateadores que enfrentó en ocho entradas en la victoria 3-1 de los Azulejos. Clemens recibió una ovación de pie por parte de los fieles del Fenway cuando salió del campo en el octavo y pareció mirar al palco del dueño de Boston en su camino hacia el dugout. Día difícil para la gestión de los Medias Rojas.

Ray Bourque

Fecha: 24 de marzo de 2001

Resultado: Avalancha 4, Bruins 2

Estadísticas de Bourque: 2 asistencias, 5 tiros, +1, 31:46 minutos

La historia de fondo: Bourque logró casi todo durante una carrera de 21 años en Boston, excepto ganar una Copa Stanley. Entonces, con los Bruins tambaleándose durante la temporada 1999-2000, Bourque solicitó un canje al Colorado Avalanche cargado. Los Avs perdieron en las Finales de la Conferencia Oeste esa temporada, lo que motivó a Bourque a jugar una temporada más a los 40 años y regresar a Boston por última vez.

El juego: Bourque trajo su juego A para este, sumando dos asistencias en el primer período para el deleite de la multitud de Boston cuando Colorado logró una victoria por 4-2. Pero esta no sería la última oportunidad de los fanáticos para honrar al amado defensa. Después de que los Avs ganaran la Copa Stanley en 2001, Bourque regresó para un mitin en el Ayuntamiento para celebrar su tan esperado campeonato con los fanáticos de Boston.

Drew Bledsoe

Fecha: 8 de diciembre de 2002

Resultado: Patriots 27, Bills 17

Estadísticas de Bledsoe: 32 para 51, 328 yardas, 2 TD, 4 INT, 61.6 índice de pasador

La historia de fondo: Bledsoe, ex seleccionado No. 1 general que estableció múltiples récords de franquicia durante nueve temporadas en Nueva Inglaterra, se volvió prescindible después de que Brady llevó a los Patriots a la gloria del Super Bowl en 2001. Bledsoe disfrutó de una de sus mejores temporadas en 2002 después de que los Patriots intercambiaran él a Buffalo y pasó a ser el Pro Bowl. Sin embargo, no le fue demasiado bien en su primer viaje de regreso a Foxboro.

El juego: Esta fue una victoria en todos los frentes para los fanáticos de los Patriots, quienes le dieron a Bledsoe una merecida ovación y luego vieron cómo lanzaba cuatro intercepciones en la victoria de New England por 27-17. Bledsoe lanzó para 145 yardas más que Brady (183 yardas aéreas), pero su ex reserva jugó fútbol sin pérdidas de balón. Ni los Patriots ni los Bills llegaron a los playoffs ese año, pero el resto, como dicen, es historia.

Paul Pierce, Kevin Garnett

Fecha: 26 de enero de 2014

Resultado: Nets 85, Celtics 79

Estadísticas de Pierce: 2 de 10 (0 de 3 3PT), 6 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias

Estadísticas de Garnett: 3 de 6, 6 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 1 bloqueo

La historia de fondo: Un año después de que Ray Allen se fue a Miami, los otros dos miembros de los Tres Grandes llevaron sus talentos a Brooklyn en un canje de gran éxito en 2013 que incluyó cuatro selecciones de primera ronda (y finalmente ayudó a los Celtics a conseguir a Jaylen Brown y Jayson Tatum) . Pierce y Garnett tenían la intención de perseguir un campeonato con los Nets, pero solo tenían 19-22 al ingresar al primer juego de Pierce en TD Garden después de 15 ilustres temporadas que incluyeron el primer título de la franquicia desde 1986.

El juego: La escena previa al juego fue espectacular, con la multitud llena de Bostonianos dando ovaciones masivas a Pierce y Garnett durante sus presentaciones y después de sus videos de tributo en el Jumbotron. ¿El juego? No tanto. Pierce y Garnett se combinaron para 12 puntos en 5 de 16 tiros en una pelea de baja puntuación que Brooklyn apenas ganó. Más memorable fue el triple de Pierce en su último tiro en TD Garden como miembro de los Clippers en febrero de 2017.

Zdeno Chara

Fecha: 3 de marzo de 2021

Resultado: Capitales 2, Bruins 1 (tiempo extra - tanda de penaltis)

Estadísticas de Chara: 0 disparos, +1, 16:59 tiempo de hielo

La historia de fondo: Chara se unió a los Bruins en 2006 como agencia libre y fue una roca en la línea azul durante las siguientes 14 temporadas, ganando cinco nominaciones al Juego de Estrellas mientras capitaneaba a Boston en tres apariciones en la Copa Stanley y un título en 2011. Pero los B decidieron hacerlo. volverse más joven en la parte trasera al ingresar a la temporada 2020-21, dejando que Chara, de 42 años, ingrese a la agencia libre. Firmó un contrato de un año con Washington Capitals en diciembre de 2020 y gracias a la realineación divisional relacionada con COVID de la NHL se enfrentaría a su ex equipo siete veces en el transcurso de la temporada regular.

El juego: Chara regresó a un TD Garden vacío a principios de marzo debido a COVID, pero los Bruins aún lo honraron con un conmovedor video de tributo durante el juego que incluía mensajes de los fanáticos. Poco más de un mes después, los fanáticos de B le dieron a Chara una bienvenida adecuada con una ovación de pie en un juego del 11 de abril en el Garden. Washington ganó 8-1 en una goleada, pero su antiguo club se rió por última vez en la postemporada, despachando a los Capitals en cinco juegos de su serie de playoffs de primera ronda.

Brett Favre

Fecha: 1 de noviembre de 2009

Resultado: Vikings 38, Packers 26

Estadísticas de Favre: 17 para 28, 244 yardas, 4 TD, 0 INT, 128.6 índice de pasador

La historia de fondo: La carrera de 16 años de Favre con los Packers terminó en controversia en 2008 cuando anunció su retiro en marzo, no retirado en agosto y fue cambiado a los Jets en medio de problemas con la gerencia de los Packers. Al año siguiente, firmó con el rival de la NFC Norte, Vikings, y tenía un gran objetivo en la espalda cuando regresó al Lambeau Field por primera vez con la esperanza de extender la ventaja divisional de Minnesota sobre su ex equipo.

El juego: Aaron Rodgers puede haber sido el futuro de los Packers, pero su predecesor lo superó en este. Favre silenció a la multitud hostil de Green Bay lanzando cuatro pases de touchdown, su mayor cantidad en un juego de esa temporada hasta la fecha, en una victoria de dos dígitos que mejoró a Minnesota a 7-1. Favre llevó a los Vikings a la prórroga del Juego de Campeonato de la NFC en 2009 antes de caer ante el eventual campeón New Orleans Saints.

Peyton Manning

Fecha: 20 de octubre de 2013

Resultado: Colts 39, Broncos 33

Estadísticas de Bledsoe: 29 para 49, 386 yardas, 3 TD, 1 INT, índice de pasador de 96.1

La historia de fondo: Manning alcanzó el estatus de panteón durante sus 13 temporadas con los Colts, pero se perdió toda la temporada 2011 por una lesión en el cuello. Con la primera selección general en el Draft de la NFL del 2012 y las intenciones de usarla con el mariscal de campo Andrew Luck, Indianápolis liberó a Manning en marzo de 2012. John Elway ayudó a atraer a Manning a Denver, donde ganó los honores del Primer Equipo All-Pro en su primera temporada, pero no pudo llevar a los Broncos más allá de la Ronda Divisional de la AFC.

El juego: El primer viaje de Manning de regreso a Indy lo tuvo todo: una multitud ruidosa, una emocionante batalla de mariscales de campo entre Manning y Luck y una reaparición cercana de los Broncos de Manning en un asunto de alta puntuación. Manning lideró a Denver en dos series de touchdown en el último cuarto, pero un par de goles de campo de Adam Vinatieri ayudaron a los Colts a aguantar la victoria. Manning perdió la batalla pero ganó la guerra, ya que llevó a los Broncos a un título de Super Bowl más tarde esa temporada.