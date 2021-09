¿Se perdió la rivalidad entre los Red Sox y los Yankees?

El universo de Star Wars no sería muy divertido si el Imperio cancelara la Estrella de la Muerte debido a los sobrecostos, y los analistas galácticos concluyeran que los recursos podrían desplegarse de manera más efectiva.

"A medida que avanzamos con los compromisos financieros que tenemos", declaró Lord Vader, "tuve que tener cuidado con los dólares que tenemos".

De acuerdo, eso no suena para nada como Darth Vader. Pero se parece mucho al gerente general de los Yankees, Brian Cashman, quien lo pronunció en febrero después de que el club se rebajara en la temporada baja y adquiriera un par de titulares rentables con grandes banderas rojas como Corey Kluber y Jameson Taillon.

Ambos han luchado predeciblemente contra las lesiones: Taillon está en la lista de lesionados con un tendón parcialmente desgarrado en el tobillo, mientras que Kluber ha hecho solo 15 aperturas, y los Yankees los han reemplazado con una serie de curitas como Luis Gil, Andrew Heaney y Nestor Cortes Jr.

Es un crédito para el manager Aaron Boone y la resistencia de algunos reemplazos 4-A que le dieron vida al equipo durante un brote de COVID que Nueva York llega a Boston para una serie de fin de semana de tres juegos a solo dos juegos detrás de los Medias Rojas y uno por delante de los Medias Rojas. Azulejos en la carrera de comodines de la Liga Americana.

Pero eso no los hace interesantes. Resulta que el béisbol en general, pero ciertamente la rivalidad Red Sox-Yankees en particular, se beneficia de lo que Larry Lucchino llamó memorablemente el Imperio del Mal. Esta versión más nueva, más sencilla y más responsable desde el punto de vista fiscal de la Casa que construyó George es sosa y aburrida y, cuando se pone a fondo, no es muy buena.

Como es el caso en una galaxia muy, muy lejana, el béisbol necesita un buen villano. Y los Yankees no lo son. Los fanáticos a menudo se preguntan por qué la rivalidad ha perdido su fuerza. Parte de eso es el colapso inevitable que ocurre después de vencer finalmente a todos los demonios en 2004. Pero también es la falta de un contraste convincente. Si bien los Yankees han hecho strikes importantes en los últimos años para el toletero Giancarlo Stanton y el as Gerrit Cole, también se obsesionaron tanto con permanecer bajo el impuesto al lujo como cualquier otro club rudo del mercado medio.

Los expertos elogiaron su desempeño en la fecha límite de cambios cuando adquirieron a Anthony Rizzo, Joey Gallo, Heaney y el relevista Clay Holmes, pasando por alto el hecho vergonzoso de que lo hicieron con sombrero en mano, entregando prospectos adicionales a los Cachorros (Rizzo) y los Rangers ( Gallo) para recibir efectivo que compensaría los salarios restantes y los mantendría por debajo del umbral del impuesto de lujo de 210 millones de dólares.

Probablemente sufrirán en el futuro por entregar a seis de sus 30 mejores prospectos en esos acuerdos, y estamos hablando de un desastre total si se pierden los playoffs, pero ¿quién quiere vivir en un mundo donde los Yankees deben equilibrar sus presupuestos?

El objetivo de los Yankees es el exceso. El legendario propietario George Steinbrenner lo entendió. Sus Yankees se abalanzaron sobre las estrellas del día, ya sea Reggie Jackson, Dave Winfield, Rickey Henderson, Alex Rodríguez o Mark Teixeira. A veces, los movimientos funcionaron, como cuando ganaron siete títulos de la Serie Mundial entre 1977 y 2009. Otras veces no lo hicieron, como durante el período de inactividad de los años de Don Mattingly o la decisión desacertada de apostar con Jacoby Ellsbury en 2014.

Pero los Yankees de Steinbrenner siempre fueron convincentes. El descarado oportunismo que los llevó a sacar a A-Rod de los Rangers después de que parecía casi seguro que se uniría a los Medias Rojas llevó las pasiones de la rivalidad a la estratosfera, especialmente con el igualmente provocativo Curt Schilling del lado de Boston.