Tom Brady regresa a Foxboro en el peor momento para los Patriots

Siempre ha habido una cosa con la que los Patriots pueden contar cuando las cosas se ponen feas. Cuando las probabilidades son altas y las personas que han estado esperando para bailar en sus tumbas comienzan a estirarse, ha habido una constante.

Aparece Tom Brady.

Pero esta vez, esas son las malas noticias.

Después de la alarmante derrota del domingo ante los Saints, los Patriots tienen marca de 1-2. Han perdido sus dos partidos en casa. Su aclamada línea ofensiva está en camino de llevar a Mac Jones a la destrucción para el Día de Acción de Gracias. Su aclamado ataque terrestre fue liderado el domingo por Jones, quien tuvo seis oportunidades para 28 yardas.

Sus la reabastecida línea frontal está siendo dominada semanalmente. Empiezan lentamente. Cierran mal. Pierdencoberturas. Cometen penalidades tontas.

Uno de sus "tight ends" recién adquiridos, Jonnu Smith, dejó caer tres pases el domingo, el último cayó los brazos de un defensor que lo convirtió en siete puntos justo después del medio tiempo. El otro recién adquirido, Hunter Henry, corrió campo arriba antes de tiempo en un cuarto y uno justo antes del medio tiempo.

Su receptor abierto agente libre más caro, Nelson Agholor, tiene cinco recepciones para 38 yardas en los últimos dos juegos y está jugando al nivel de Philip Dorsett. Su pateador All-Pro Jake Bailey tuvo una patada bloqueada, un touchback y envió su segunda patada de salida fuera de los límites en los primeros tres juegos.

James White se lesionó el domingo y puede que esté fuera por un tiempo. Su mejor jugador defensivo, Stephon Gilmore, continuará trabajando en IR hasta la Semana 6.

Sabíamos que esto tomaría algo de tiempo: 11 de los 22 titulares de los Patriots el domingo están en su primera o segunda temporada como titulares con el equipo, pero lo más alarmante de este 1-2 es el nivel de control de calidad del producto. Es bajo.

Ya era bastante malo con Brady entrando de una victoria en el Super Bowl habiendo lanzado 60 touchdowns desde que se mudó a Tampa el año pasado. Eso solo resaltó que tal vez Bill Belichick subestimó lo bueno que Brady todavía era y sería. Que el deseo de Brady de terminar su carrera en Nueva Inglaterra no debería haber sido ignorado tan fácilmente.

Pero ahora el error de cálculo de Brady, que parecía estar a punto de ser compensado por la recarga de temporada baja del equipo, es solo la mitad de la historia. Los Patriots no solo se equivocaron al pasar del mejor jugador en la historia de la NFL, no están enviando muchas señales de que lo están haciendo bien sin él.

Los Saints llegaron el domingo jugando su tercer partido consecutivo como visitante para abrir la temporada. Tenían a Jameis Winston en el centro. Winston fue un paso adelante de los dos primeros mariscales de campo que enfrentaron los Patriots este año, pero New Orleans tenía un cuerpo de receptores abiertos poco profundo y un jugador ofensivo verdaderamente aterrador, Alvin Kamara.

Ese es el tipo de ofensiva que los Patriots suelen cerrar. Pero no pudieron frenar a Kamara. Y, cuando el juego estaba en juego, no pudieron apagar al mariscal de campo de los Saints, Taysom Hill. Winston fue lo suficientemente eficiente con 13 de 21 para 128 y dos touchdowns. El primer touchdown que lanzó fue algo simple para Kamara cuando los Patriots arruinaron una cobertura de zona roja en una tercera y siete. El otro touchdown que lanzó se produjo cuando Winston estaba cayendo al suelo. ¿Lanzamiento de suerte, captura de suerte? Quizás. Pero los Patriots fueron señalados por mantener la jugada a la defensiva de todos modos, así que incluso si lo hubieran eliminado, no habría contado.

Obviamente, tendremos una gran prueba el domingo, tendremos a Tampa entrando aquí, que estará listo para comenzar. Vamos a jugar con un buen equipo. Esos muchachos vienen aquí como campeones defensores, así que todas esas cosas de las que hablamos: quieres hacerte una prueba y ver si puedes hacerlo. Definitivamente lo conseguiremos el domingo por la noche.

Mientras tanto, todos los problemas ofensivos están volviendo a la protección. Durante tres semanas seguidas, los equipos enviaron calor a Jones y durante tres semanas seguidas ha llegado a casa con demasiada frecuencia. La presunción de que la línea ofensiva de los Patriots sería una fortaleza fue impulsada por las proyecciones del mejor de los casos. Isaiah Wynn solo jugó 18 de sus primeros 48 partidos en la liga, pero era hábil cuando estaba ahí fuera como tackle izquierdo. No ha estado muy bien. Trent Brown, quien terminó con los Raiders después de dos años, se ha perdido dos juegos consecutivos. Solo jugó 16 de 32 los últimos dos años. La profundidad detrás de él no se ha mantenido.

Quizás la pérdida de Joe Thuney fue descartada con demasiada facilidad. Mientras tanto, la partida hace dos años de Dante Scarnecchia, especialmente con tantos linieros nuevos, está apareciendo. El año pasado, el equipo tuvo entrenadores en la línea ofensiva: Carmine Bricillo y Cole Popovich. Según los informes, Popovich ya no está con el equipo debido a problemas de vacunación contra COVID. Ha sido reemplazado por el entrenador asistente de línea ofensiva Billy Yates. Ya sean los jugadores o los entrenadores, a lo largo de tres partidos el rendimiento general ha sido mucho menor de lo esperado.

En pocas palabras, los Patriots no están jugando como los Patriots.

La pompa y circunstancia del regreso de Brady, dijo Devin McCourty, no es algo en lo que los Patriots ni siquiera puedan permitirse participar.

"No somos lo suficientemente buenos como para perdernos delante de nosotros, por lo que es mejor concentrarnos en lo que tenemos que hacer y observarlos desde el punto de vista de una X y una O", dijo.

Los ojos del mundo del fútbol estarán puestos en Foxboro durante toda la semana. Puede esperar que Brady lo supere tanto como le sea posible esta semana. No estaba nada contento con la conversación de "reivindicación" de la semana pasada. Pero sus Bucs acaban de perder por primera vez desde noviembre pasado y el infierno no tiene una furia como la de Tom Brady saliendo de una derrota.

Tendrá la doble motivación de volver a encarrilar a Tampa mientras demuestra que no solo lo tiene todavía, sino que los Patriots cometieron un grave error al no asegurarse de que todavía lo tengan.

Quizás Bill Belichick sintió que los Patriots podían ganar con casi cualquiera como mariscal de campo. Tom Brady tiene un último partido en Gillette. Él va a verificar esa creencia.