Tomase: Así es como los Medias Rojas podrían llegar a los playoffs en 2023

Para que los Medias Rojas se cuelen en un puesto de comodín, su primera orden del día es simple: no terminar últimos.

Incluso con un campo de playoffs ampliado, solo avanzarán tres comodines. Por un tiempo, en agosto pasado, parecía que todos ellos podrían provenir del Este de la Liga Americana, al menos hasta que los Orioles se tambalearon en el camino hacia unas respetables 83 victorias.

Los Medias Rojas de 78 victorias solo podían mirar con anhelo las afueras de la carrera. Con el comienzo de la temporada 2023 a poco más de una semana, ahora es un buen momento para recorrer el Este de la Liga Americana y ver dónde encajan los Medias Rojas. La buena noticia es que claramente existe un camino fuera del sótano.

Recientemente detallamos las tribulaciones de los Yankees, quienes siguen siendo los favoritos de la división pero abrirán la temporada sin los titulares Carlos Rodón (distensión en el codo) y Frankie Montas (cirugía de hombro) y quizás Néstor Cortés (tendón de la corva) también. Los relevistas Lou Trivino y Tommy Kahnle comenzarán en la lista de lesionados, así como el jardinero central Harrison Bader. Montas podría perderse toda la temporada, mientras que el resto debería volver en abril o mayo.

Consideremos a los Yankees intocables para los propósitos de este ejercicio. ¿Cuántos equipos podrían esperar de manera realista los Medias Rojas que superen?

Partiendo desde atrás, los Orioles son candidatos al retroceso y medio. Proyectados para ganar solo 61 juegos el año pasado, rompieron las expectativas detrás de los frutos del mejor sistema de granjas del juego, particularmente el futuro candidato al JMV, Adley Rutschman, detrás del plato. También llegó el campocorto Gunnar Henderson, y el derecho Grayson Rodríguez no se quedó atrás.

El problema es que los Orioles no hicieron nada este invierno. El gerente general Mike Elias avivó las expectativas de enfocarse agresivamente en el talento de impacto, pero en lugar de eso, los Orioles se apegaron a su plan de contrataciones marginales, contentos de esperar a que llegara la granja. (¿Suena familiar?)

Baltimore firmó al abridor Kyle Gibson, al utility Adam Frazier y al relevista Mychal Givens por un año. Los O's adquirieron en cambio al receptor James McCann para que sirviera como suplente de Rutschman. Agregaron al mediano zurdo Cole Irvin de los Atléticos para tomar un lugar en su rotación. Y eso es todo.

Los prospectos rara vez se desarrollan de manera lineal, y en una división tan accidentada como el Este de la Liga Americana, no debería sorprendernos si la falta de refuerzos invernales se refleja en las posiciones. Los Medias Rojas, con sus incorporaciones de veteranos más establecidos, tienen todas las razones para pensar que superarán a los Orioles en 2023.

OK, entonces ese es el cuarto lugar, y es un comienzo. El siguiente paso son los Rays, que constantemente superan sus logros, y en este punto sería una tontería apostar en su contra, incluso si el único jugador en la lista que puedes nombrar sin Baseball Reference es Wander Franco.

Pero en algún momento es justo preguntarse cuándo se desalinearán las entradas y salidas. Ningún equipo que agite su lista tanto como los Rays puede mantener el equilibrio perfecto de nuevos prospectos reemplazando a los viejos sin que la tubería se seque, aunque solo sea por un año.

Los Rays cuentan con el sistema de granja No. 5 del juego, según Keith Law, y el No. 6 a través de Baseball America. Hicieron una gran adición este invierno, robando al ex lanzador derecho de los Filis, Zack Eflin, de los Medias Rojas en la agencia libre por tres años y $ 40 millones. De lo contrario, hicieron un millón de intercambios, extendieron al zurdo Jeffrey Springs y al jugador de cuadro Yandy Díaz, y se despidieron de nombres familiares como Kevin Kiermaier, Mike Zunino, Nick Anderson y Ji-Man Choi, entre otros.

Es difícil decir dónde los deja esto, pero solo ganaron 86 juegos el año pasado, y ya recibieron malas noticias en forma de otra lesión del as Tyler Glasnow, quien probablemente se perderá otro mes por una lesión en el oblicuo. Eso se suma a la cirugía Tommy John que puso fin a la temporada para el prometedor lanzador derecho Shane Baz, y más Tommy John para el cerrador Andrew Kittredge, quien podría regresar más adelante este verano.

Los Rays son maestros en unir las piezas, pero su margen de error es inexistente, y los Medias Rojas tienen los recursos para agregar, en caso de que se encuentren en la contienda. Tal como están las cosas ahora, tanto los Orioles como los Rays están limitados por las nóminas de los cinco últimos.

Eso deja a los Azulejos, un equipo que constantemente ha jugado por debajo de la suma de sus partes a pesar de contar con algunos de los jugadores jóvenes más emocionantes del béisbol. Los Azulejos ganaron 92 juegos el año pasado antes de ser barridos en la ronda de comodines por los Mariners, y actuaron agresivamente este invierno para abordar las deficiencias de la plantilla.

Una alineación que había sido demasiado diestra se despidió de los jardineros Teoscar Hernández y Lourdes Gurriel y saludó al prospecto slugging Dalton Varsho y al veterano primera base Brandon Belt. Se unen a un núcleo que incluye a los All-Stars menores de 25 años Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y Alejandro Kirk, así como al toletero George Springer y al antesalista Guante de Oro Matt Chapman.

Varsho y el fichaje de agente libre Kevin Kiermaier deberían mejorar la porosa defensa de los jardines de Toronto, el súper utilitario Whit Merrifield proporciona una profundidad valiosa y el derecho Chris Bassitt llega para fortalecer una rotación encabezada por los All-Stars Alek Manoah y Kevin Gausman. Los Azulejos se han posicionado para desafiar a los Yankees por el primer lugar y no son un objetivo realista para los Medias Rojas. Pero los Orioles y los Rays son una historia diferente, y si está buscando un camino hacia los playoffs, querrá subirse a la 95 en Boston y ver qué tan al sur llega.