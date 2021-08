Tomase: El caso para menos tiempo de juego para Vázquez

En abril, el dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora, se refirió con orgullo a Christian Vázquez como uno de los mejores receptores del béisbol. Vázquez acababa de pegar jonrones en victorias consecutivas sobre los Rays de Tampa Bay, declarando descaradamente: "Me siento sexy en el plato".

Cuatro meses después, se está quedando sin tiempo para recuperar lo sexy.

Si bien hemos pasado la mayor parte de julio lamentándonos de los fracasos ofensivos de jugadores como el primera base Bobby Dalbec, el utility Marwin González y el novato Jarren Duran, Vázquez ha patinado. Pero está luchando tanto como cualquiera, bateando un .257 con cuatro jonrones y un OPS de .646.

Desde que abrió la temporada con dos jonrones en sus primeros seis juegos, Vázquez la ha sacado del parque solo dos veces. De los 135 bateadores que califican para el título de bateo, solo seis poseen un OPS más bajo. Incluso está detrás del muy difamado Dalbec (.655), a quien los Medias Rojas querrían desesperadamente colocar en la banca.

Es suficiente cuestionar si Vázquez debería perder turnos al bate ante el veterano reserva Kevin Plawecki, quien está bateando para .313 y haciendo un contacto sólido de manera consistente. En la derrota del domingo 9-8 ante los Azulejos, Plawecki se fue de 3 de 4 con tres carreras impulsadas. Ha registrado múltiples hits en tres de sus últimas cinco aperturas y ahora batea muy silenciosamente .326 desde que se unió a los Medias Rojas la temporada pasada.

Esto no puede ser un intercambio directo o incluso una división 50-50: Plawecki solo ha expulsado a tres de los 28 ladrones de bases rivales y, por lo tanto, es una desventaja defensiva, pero Plawecki merece un comienzo extra o dos a la semana, al menos mientras los Medias Rojas buscan formas de mejorar la ofensiva.

No debería haber llegado a esto. Después de disparar 23 jonrones, el récord personal, en 2019, Vázquez superó un medio decepcionante en la temporada 2020 para registrar un OPS de .801, el más alto de su carrera. Pero tiene una tendencia a ser feliz con los jonrones, lo que resulta en un gran swing y bombos perezosos.

Es una pena, porque su momento característico de la temporada involucró tomar lo que el lanzador le dio, en este caso una bola rápida de 100 mph del as de los Mets, Jacob deGrom, que disparó hacia el otro lado para un doble productor y la única carrera en un 1-0. victoria.

Cora es extremadamente leal a Vázquez y ama su defensa, su familiaridad con el cuerpo de lanzadores y su experiencia. Pero incluso Vázquez no es el defensor que solía ser. Lidera la Liga Americana con nueve pases y solo ha eliminado al 21% de los ladrones de bases rivales (12 de 57). Eso es menos que su máximo del 52% como novato y el mínimo anterior de su carrera del 30% el año pasado.

A principios de este mes, Cora abordó la caída de Vázquez.

"Una de las cosas que siempre he creído de Christian es que puede convertirse en un bateador completo", dijo Cora. "Puede batear .280 en esta liga. Puede impulsar carreras, y puede batear para poder ocasionalmente. En el '19, si miras su carrera, tuvo uno de sus mejores años. Y creo que en cuanto a los números de poder, Fue un año grandísimo. Cuando yo tuve el mejor año de mi carrera, llegué a 10 un año. Yo estaba como, ¡guau, eres un bateador de poder! No, no funciona de esa manera. Cuando comienzas a perseguir el poder, a veces hay un muchas pelotas elevadas vacías. Cuando Christian va bien, está bateando líneas en todo el lugar y, a veces, golpea la pelota fuera del estadio.

"No está teniendo una mala temporada. De hecho, ha hecho un trabajo increíble detrás del plato, dirigiendo lanzamientos, ha hecho algunos buenos turnos al bate, pero a veces tenemos que decidir quiénes queremos ser. Y yo le creo a Christian Vázquez es un buen bateador de Grandes Ligas que puede batear para promedio, puede impulsar carreras y puede batear con poder ocasionalmente. Me encanta cuando está bateando en línea hacia el otro lado. Me encanta cuando se mantiene en el medio. No me gusta los elevados vacíos al jardín derecho, y a él tampoco le gusta".

Mientras tanto, Plawecki adopta el enfoque opuesto. Ha pegado un jonrón una vez en 96 turnos al bate, contento en su lugar con hits de línea.

"El golpe corto", dijo Cora recientemente sobre Plawecki. "Él pondrá la pelota en juego, puede alcanzar la recta y obviamente al final de los juegos, ese es el nombre del juego. Velocidad".

No hay duda de que la mejor alineación de los Medias Rojas presenta a un Vázquez productivo, pero hasta que lo sea, Cora debería considerar la opción decididamente menos sexy y darle a Plawecki una mirada extra.