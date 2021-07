Tomase: el “luxury tax” no es un problema para los Red Sox

Durante sus muchas décadas en el cine, Alfred Hitchcock dominó el arte de MacGuffin, un dispositivo de narración que es esencial para impulsar la trama, pero que por lo demás no tiene sentido. Imagina el maletín en Pulp Fiction, el Arca de la Alianza en Raiders o el Santo Grial de Monty Python.

Los MacGuffins están imbuidos de una importancia mítica. Cuando Sydney Greenstreet ronronea sobre "el pájaro negro" en el Halcón Maltés, entendemos el significado del objeto en su mundo, incluso si todo lo que estamos hablando es una estatuilla anodina del departamento de utilería.

La belleza y utilidad del MacGuffin es la forma en que ni el público ni los personajes cuestionan la naturaleza de su importancia. Es la materia de la que están hechos los sueños, es Rosebud, es por eso que el soldado Ryan debe ser salvado. Cuanto menos lo pensemos en términos específicos, mejor.

Si se está preguntando qué tiene que ver esto con el béisbol, tenga paciencia conmigo. Con la fecha límite de cambios de la MLB del próximo viernes acercándose, he estado pensando en MacGuffins porque los dueños del béisbol nos han impuesto uno con la expectativa de que lo aceptemos sin un examen crítico.

Es, por supuesto, el "luxury tax".

No hay tres palabras que hayan puesto más dinero en los bolsillos de los propietarios más ricos del béisbol, incluido John Henry, de los Medias Rojas de Boston, que "luxury tax threshold". Es posible que el aficionado en general no conozca los detalles de esta línea que no se puede cruzar, pero es efectivamente una herramienta que salva a los propietarios de sí mismos mientras les permite justificar todo tipo de austeridad.

En el caso de los Medias Rojas de 2021, permanecer atado a este límite significa que su nómina no superará los $210 millones. Con huecos en la primera base y tal vez en la rotación y el bullpen también, el equipo estará en el mercado para actualizaciones durante los próximos 10 días, y tengo pocas dudas de que Chaim Bloom actuará, porque quedarse estático no es generalmente un principio de construcción del equipo que él valora.

La pregunta es cómo se sumarán los Medias Rojas. Básicamente, ya se encuentran en contra de los $210 millones, por lo que cualquier adición debe compensarse con los salarios salientes, o el equipo puede simplemente comer dinero, exceder el umbral y aceptar las consecuencias.

¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias? Al béisbol le gusta negociar con porcentajes y escaleras mecánicas y recargos, términos amorfos que nos asustan más que decir Candyman en un espejo. Pero si hacemos un poco de matemáticas, los números no son tan aterradores.

Dado que los Medias Rojas restablecieron sus multas de impuestos de lujo el año pasado, estarán en la clase de "infractores por primera vez" si superan este año. (Los pagos de impuestos de lujo se calculan al final de la temporada). Eso significa que deberán una multa del 20 por ciento sobre los primeros $20 millones que gasten más de $210 millones.

Dado que los jugadores adquiridos el 30 de julio tendrán sus salarios prorrateados, es poco probable que los Medias Rojas gasten más de $20 millones incluso si adquieren tres estrellas. Por ejemplo, el salario de $ 16.5 millones del primera base de los Cachorros Anthony Rizzo solo contaría como $ 5.5 a $ 6 millones si es cambiado antes de la fecha límite.

El 20% de los $20 millones son $ 4 millones, o un poco menos de lo que los Medias Rojas están pagando al quinto abridor Martín Pérez. No perderían selecciones de draft o dinero de bonificación internacional al pasar, siempre que no firmen agentes libres este invierno que hayan recibido ofertas calificadas. Pero dado el énfasis de Bloom en el futuro, es poco probable que los Medias Rojas planeen entregar selecciones de draft a agentes libres en el corto plazo, de todos modos.

Así que eso nos deja con $4 millones como un precio que Henry potencialmente no está dispuesto a pagar para disputar una Serie Mundial en una temporada sin un claro favorito. Es un mérito para Bloom que haya construido un ganador tan rápido al usar el poder financiero del club exactamente una vez: para comprar al relevista Adam Ottavino de $9 millones y un prospecto de los Yankees con problemas de efectivo (?!?) este invierno.

Nueva York también estaba rindiendo homenaje a ese MacGuffin, y mire dónde lo ha llevado: el cuarto lugar. Nadie dice que los Medias Rojas de repente necesiten gastar imprudentemente o arriesgar su futuro. Bloom debería proteger a la mayor cantidad posible de prospectos, porque son la base del éxito sostenido.

Pero no pretendamos que no pueden arrojar su peso financiero. Están bendecidos con recursos y no deben dejar que el alarmismo sobre el temido impuesto al lujo lo convenza de lo contrario.