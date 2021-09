Tomase: El “Wild Card” podría tener increíbles situaciones para romper empates

Hace cuarenta y tres años, los Medias Rojas y los Yankees decidieron quién avanzaría a la Serie de Campeonato de la Liga Americana con el juego de playoff más famoso, o infame, según su perspectiva, en la historia del béisbol.

Los Yankees prevalecieron con un jonrón de Bucky Dent, convirtiendo a un campocorto de golpes ligeros en un héroe popular poderoso. Ese juego de 1978 cimentó la leyenda de Dent mucho más que el MVP de la Serie Mundial que ganaría solo un par de semanas después al batear .417 contra los Dodgers.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A medida que la temporada de béisbol entra en su recta final, existe la posibilidad de que la historia se repita. Los Medias Rojas, los Azulejos y los Yankees residen a medio juego entre sí por los dos lugares del "Wild Card". Si hay un empate, los fanáticos se preguntarán cómo se puede romper.

Para leer la columna completa de John Tomase en inglés, haz click aquí

En el espíritu de un deporte que decide su clasificación solo después de 162 juegos, no debería sorprender que nadie avance a la postemporada en un desempate. Tendrán que abrirse camino.

La excepción sería si dos equipos empatan en ambos lugares de "Wild Card". En ese caso, en lugar de jugar un partido para determinar la ventaja de local, el equipo local se decidirá por récord entre los dos equipos. Los Medias Rojas, en virtud de sus 10 victorias contra Nueva York y Toronto, ya tienen la garantía de recibir a cualquiera de ellos en el juego oficial de "Wild Card" el 5 de octubre.

La verdadera diversión comienza si los tres equipos terminan empatados o si un club reclama el primer "Wild Card" y los otros dos empatan en el segundo. Luego estamos viendo béisbol extra. (Y para los propósitos de este ejercicio, descartamos a los Atléticos y los Marineros, que tienen calendarios más duros en la recta final que nadie en el Este de la Liga Americana).

Red Sox piden a los fanáticos que se hagan escuchar este final de la temporada

En el caso de un empate de tres equipos para ambos lugares, los clubes elegirán entre las designaciones A, B y C. El club A albergaría al Club B, y el ganador recibirá el primer comodín. El perdedor luego visitaría al Club C para el segundo Wild Card". (Si un cuarto equipo se coló de alguna manera, entonces A albergaría a B por un Wild Card" y C albergaría a D por el otro. Y si cuatro equipos de alguna manera empataran solo por el segundo comodín, los ganadores de los dos juegos jugarían entre sí por el derecho a avanzar).

Debido a sus victorias cara a cara contra Nueva York y Toronto, los Medias Rojas elegirían su designación primero. El enigma sería A contra C. El primero ofrece dos oportunidades para llegar a los playoffs, mientras que el segundo garantiza un juego en casa donde el ganador se lo lleva todo y que podría dejar su pitcheo mejor alineado para la Serie Divisional.

Si dos clubes empatan en el segundo Wild Card", entonces jugarán un desempate de un juego, con la ventaja de local determinada por el récord entre sí. Los Medias Rojas recibirían a los Yankees o los Azulejos, mientras que los Azulejos recibirían a Nueva York.

Las probabilidades de que se cumplan estas hipótesis hipotéticas son bajas. Solo una vez un equipo necesitó jugar su camino hacia la ronda de Wild Card", y eso ocurrió en 2013, cuando los Rays derrotaron a los Rangers en un desempate de un juego y luego derrotaron a los Indios en el juego de Wild Card" por el derecho a ser eliminado por los Medias Rojas en el ALDS.

Esta vez, los Medias Rojas idealmente ganarían el Wild Card" y luego verían jugar a los Yankees y los Azulejos para ver quién llega a Fenway. Y quién sabe, tal vez los Sox tengan la oportunidad de exorcizar a un viejo demonio.