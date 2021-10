Tomase: La caída en producción de Xander Bogaerts vino en el peor momento

De todos los jugadores que se derrumbaron bajo el peso de una carrera por el banderín, Xander Bogaerts no habría estado en mi lista.

Llegó en 2013 a los 20 años exactamente cuando los Medias Rojas necesitaban una infusión de energía. Por el factor decisivo de la Serie Mundial sobre los Cardinals, fue titular.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pudo haber sido el mejor bateador del equipo en septiembre de 2018 en camino a otro título, jugó duro hasta el final en 2019 a pesar de quedar fuera de la contienda, y su regreso de la lista COVID hace tres semanas coincidió con victoria de los Medias Rojas en ocho de 11.

De hecho, cuando recibieron a los Yankees el 24 de septiembre, no teníamos motivos para temer que la suerte de Bogaerts o de su equipo estuviera a punto de cambiar. Los Medias Rojas lideraron la carrera por el comodín por dos juegos y Bogaerts estaba bateando .368 con un OPS de 1.151 desde que se reincorporó al equipo.

Para leer el artículo completo de John Tomase en inglés, haz click aquí

Entonces comenzaron las bajas. Bogaerts logró solo un hit en la barrida de Nueva York, ponchado cuatro veces y aterrizando en un doble play antes de dirigirse a Baltimore para enderezar el barco.

Los Orioles no solo fallaron en brindarle alivio, sino que se sumaron a su miseria. Se fue de 0 de 3 y conectó un par de dobles jugadas en la derrota del jueves 6-2 que dejó a los Medias Rojas en un empate con los Marineros, de todos los equipos, por el segundo comodín. Una vez más logró solo un hit en tres juegos, lo que lo dejó caer en una mala racha de 2 de 23. No es coincidencia que los Medias Rojas tuvieran marca de 1-5 durante su derrape y ahora deben luchar por sus vidas en los playoffs.

"Simplemente no lo he hecho", dijo Bogaerts. "La calidad de mis turnos al bate ha sido mala. Cuando le pegas bien, hay alguien ahí, pero no siento que haya habido muchos turnos al bate durante estos últimos días. Simplemente he sido muy improductivo.

"Tengo tres juegos más para comenzar y tratar de ayudar a este equipo a cambiar las cosas. Sé mucho de eso, asumo la responsabilidad porque estás yendo por el tramo así, es no es una buena señal cuando juegas mal al béisbol. A veces sucede, hombre. Le pasa a los mejores, pero no puedes reprimir a un buen chico por mucho tiempo".

¿Es hora de mover a Xander Bogaerts de posición?

Si tan solo el tiempo no se estuviera acabando. Los Medias Rojas visitan Washington el viernes para cerrar la temporada con tres partidos ante los humildes Nacionales. Los que elaboraron el calendario le dieron a los Medias Rojas la racha más fácil de cualquier contendiente, pero olfateaban en Baltimore y deberán evitar un destino similar en Washington si quieren seguir jugando más allá de la final del domingo.

Si ganan, tienen garantizado, en el peor de los casos, un playoff de un juego en Fenway vs. los Marineros el lunes por el derecho a visitar Nueva York para el juego de comodines del martes. Para que eso suceda, necesitarán una actuación clásica de Bogaerts, quien cumplirá 29 años el viernes.

"Creo que estamos listos para ir a Washington, para ser honesto", dijo Bogaerts. "Nos superaron aquí. Es un mal momento para que estemos haciendo eso, jugando peor que los Orioles. Obviamente lo necesitamos más que ellos en este momento. Salgamos de aquí, duerma bien y regresemos mañana".

Bogaerts prometió hacer su parte. Ha cumplido con frecuencia en el pasado, pero el tiempo se acaba y los Medias Rojas corren el riesgo de convertir una temporada edificante de expectativas superadas en otro trabajo estrangulador.

"Mañana voy a llegar al campo y volver a la jaula temprano y seguir trabajando", dijo Bogaerts. "No estoy preparado para irme a casa todavía. Será mejor que empiece a darle la vuelta".