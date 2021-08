Tomase: La nueva meta de los Red Sox es sobrevivir la temporada

Olvídese de hacer ruido en el Este de la Liga Americana, redescubrir su ritmo o ponerlo a toda marcha en la recta final. La temporada de los Medias Rojas de repente se trata de una sola cosa: supervivencia.

Si no lo sabías antes de la desganada derrota por 6-1 del lunes ante los devastadores Tampa Bay Rays, estaba escrito en el rostro cansado de Alex Cora después. Cora ha proyectado un aire de optimismo y positividad durante toda la temporada, como si los Medias Rojas pudieran entrar en la contienda solo con afirmaciones diarias.

Pero una fecha límite de intercambio decepcionante, seguida de un mes de agosto inquietantemente descuidado, nos ha llevado al punto de la catástrofe: un brote de COVID que ya ha dejado de lado al jardinero central titular, al segunda base y al cerrador, junto con los dos relevistas zurdos.

No existe un buen momento para contraer COVID, pero las circunstancias actuales difícilmente podrían ser peores. Los Medias Rojas no solo están en medio de una serie de cuatro juegos con los Rays, líderes de la división, sino que están entrando en el tramo más desafiante que queda en el calendario: siete juegos en 10 días contra los Rays, seguidos de seis en el como visitante contra los Medias Blancas de Chicago, líderes del Centro, y los Marineros de Seattle, hambrientos de playoffs.

Los Medias Rojas lideran a los Atléticos de Oakland por dos juegos y los Marineros y los Azulejos de Toronto por 4.5 cada uno en la carrera por el segundo puesto de comodín. Tendrán que manejar una parte de los próximos 10 días sin Kiké Hernández, Christian Arroyo, Matt Barnes y Martin Pérez, quienes ya dieron positivo, y tal vez Josh Taylor también. Y ese es el mejor de los casos; con tres entrenadores positivos o en espera de los resultados de las pruebas, ¿quién sabe qué novedades traerá hoy?

"Estoy cansado, para ser honesto contigo", dijo un deprimido Cora el lunes. "Pensar en ello todo el tiempo y tener que lidiar con esto antes de un partido y durante el partido y todo eso, honestamente, así es como me siento ahora. La parte de la temporada, todas esas cosas, esa es la parte fácil para mí. Tener que lidiar con todo lo que tiene que ver con esto no es fácil, no es fácil".

Hubo un momento en que los Medias Rojas superaron de manera confiable cualquier obstáculo. En abril y mayo, cuando las presiones de las expectativas eran prácticamente inexistentes, se olvidaron de un inicio de 0-3, la ausencia del as Chris Sale, la impotencia del tercio inferior del orden y lamentables tramos de Garrett Richards y Eduardo Rodríguez a subir al mejor récord de la Liga Americana.

Se comportaron con una pizca de desafío. Cuando necesitaron que Hernández cambiara de la segunda base para cubrir un agujero en el jardín central, respondió jugando con una defensa del calibre del Guante de Oro. Cuando necesitaron una respuesta en segunda, Arroyo dio un paso hacia un papel regular. Cuando necesitaron un preparador de múltiples entradas, el pick de la Regla 5, Garrett Whitlock, respondió a la llamada. Y así sucesivamente.

Pero ahora se sienten derrotados, primero por el desgaste, luego por problemas de abandono en la fecha límite de cambios, luego por darse cuenta de que tal vez sus críticos tenían razón en que no eran tan buenos, luego por una incapacidad desconcertante para convertir jugadas de rutina en outs o evitar desventurados y percances de ejecución de base.

Ahora viene un brote, que puede o no deberse en parte a la incapacidad del equipo para alcanzar el umbral de vacunación del 8%, y las paredes parecen estar acercándose a la temporada al estilo de un compactador de basura de bloque de detención de la Estrella de la Muerte.

"Es lo que es", dijo Cora. "Es parte de la vida. Lo he estado diciendo todo el tiempo. No es fácil. Pero no solo está sucediendo aquí, está sucediendo en todo el mundo. Esa es la forma en que lo veo. Me alegro de que las personas que dieron positivo en la prueba se sentirán bien. Van a estar bien. En el lado profesional, solo tenemos que seguir trabajando. Nadie va a detener el torneo porque tenemos X cantidad de casos y X cantidad de muchachos en estrecho contacto".

El torneo continúa, si los Medias Rojas serán parte de él depende de sus habilidades de supervivencia.