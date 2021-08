Tomase: Los primeros en dudar de los Red Sox son los dueños del equipo

Los atletas necesitan poca provocación para jugar la carta de "nadie creyó en nosotros", pero normalmente sus objetivos residen fuera de la organización. Los Medias Rojas se encuentran en la rara posición de poder apuntar esa ira a sus dueños a raíz de una fecha límite de cambios que sugirió que John Henry y compañía no están comprando esta sorprendente carrera.

A pesar de los informes convenientes que indicaban lo contrario de que los propietarios querían abrir la bóveda para el derecho Max Scherzer, los Medias Rojas se mantuvieron fuera de los fuegos artificiales del viernes más allá de adquirir a un Kyle Schwarber lesionado y un par de relevistas medianos.

Desde entonces, los Medias Rojas han jugado como un equipo con sentimientos heridos. Fueron barridos por los Rays el domingo por la noche mientras llevaban su racha perdedora a cuatro juegos, el máximo de la temporada. Una serie que comenzó con Boston a un juego y medio frente a Tampa Bay en el Este de la Liga Americana termina con los Sox ahora a un juego y medio en segundo lugar.

Es justo preguntarse dónde está su confianza después de ver a todos los demás contendientes en la Liga Americana cargar mientras la gerencia no parecía estar dispuesta a exceder el impuesto al lujo a pesar de necesitar ayuda en todo el diamante.

Uno de los clubes más resistentes del béisbol debe superar la posibilidad de que la administración y los propietarios evaluaran la plantilla y decidieran que no valía la pena sacrificar la perspectiva a largo plazo, incluso cuando el equipo poseía el mejor récord de la Liga Americana.

En declaraciones al Boston Globe antes de la fecha límite, el campocorto Xander Bogaerts dijo que el equipo esperaba refuerzos. Cuando no llegaron y los Medias Rojas dejaron caer los dos primeros en Tampa, calificó la final del domingo como una victoria obligada.

Luego, los Medias Rojas salieron y perdieron. ¿Y ahora que?

"Perdimos cuatro seguidos", dijo el técnico Alex Cora. "(Los Rays están) jugando bien. Al principio de la temporada, estábamos jugando bien y ellos apestaban. Es parte del béisbol. Son 162 juegos. Tienes que mantener el rumbo. Ahora mismo estamos en una posición, Estamos en el segundo lugar de la división, no nos gusta lo que pasó este fin de semana, pero es parte de eso. Estuvieron en racha durante un mes y medio, ganaron como 25 de 28 juegos y nosotros no jugamos muy bien y todavía estamos aquí. Obviamente no nos gusta perder y queremos ser más consistentes, pero es solo una parte de la temporada".

Los Medias Rojas no han enfrentado un montón de adversidades desde que comenzaron la temporada 0-3, porque han sido muy buenos superando déficits y evitando rachas perdedoras. Pero es difícil deshacerse de la sensación de que tal vez la gerencia y la propiedad los ve como el club de 2005, que ganó 95 juegos y llegó a los playoffs, pero abrió Matt Clement en el Juego 1 de la Serie Divisional contra los Medias Blancas.

En la segunda mitad quedó claro que al club de 2005 le faltaba el pitcheo para repetir como campeones de la Serie Mundial, e incluso con el regreso de Chris Sale inminente, estos Medias Rojas parecen estar cortos en dos o tres abridores este año, gracias a las recientes luchas de Eduardo Rodríguez, Garrett Richards y Martín Pérez.

Están libres el lunes y visitarán Detroit el martes para un respiro de tres juegos contra los lamentables Tigres antes de reanudar su racha del Este de la Liga Americana con cuatro juegos en Toronto y luego tres en casa contra los Rays. Tienen marca de 8-8 en los primeros 16 juegos de este tramo, pero se tambalean.

En muchos sentidos, su mayor fortaleza ha sido la creencia, y ahora esa creencia se está poniendo a prueba. ¿De qué otra manera reaccionar cuando los Rays consiguen al toletero Nelson Cruz, los Yankees se cargan con Joey Gallo y Anthony Rizzo, los Azulejos adquieren al derecho José Berríos, y los Medias Rojas responden con Schwarber, quien probablemente no estará listo durante al menos un par de semanas mientras se recupera de una distensión muscular grave?

Pérez resumió lo que han hecho estos Medias Rojas en mayo cuando declaró: "Estamos bien". Los Medias Rojas han llevado esa creencia más allá de la suma real de su talento a una larga carrera en la cima del Este de la Liga Americana.

Ahora se encuentran mirando a los Rays por primera vez desde junio, y ni siquiera pueden estar seguros de que su propia organización realmente confíe en sus oportunidades. Olvídese de demostrar que todos los demás están equivocados: la búsqueda de los que dudan puede comenzar en la página uno de la guía de medios, en la parte superior de la cabecera.