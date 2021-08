Tomase: los Red Sox siguen en mejor posición que los Yankees

Los Medias Rojas no terminarán detrás de los Yankees este año. Lo garantizo.

Un equipo solo puede ganar con sujetapapeles y masilla y chicle durante tanto tiempo, y Aaron Boone es el mánager de Nueva York, no MacGruber. Los Yankees se han transformado impresionantemente de un jugador de bajo rendimiento y poco atlético en un tren fuera de control que ha ganado la asombrosa cantidad de 10 juegos con los Medias Rojas desde el 27 de julio, pero no están hechos para durar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ningún equipo en el béisbol ha ganado más juegos de una o dos carreras que los Yankees, quienes de alguna manera lo están haciendo con la mitad de su roster en las listas de COVID o de lesionados, desde Gleyber Torres hasta Gio Urshela, Anthony Rizzo, Miguel Andujar y Corey Kluber, Domingo German y Aroldis Chapman.

Nueva York es la pequeña locomotora que podría hacerlo, pero interpretarlo así no se adapta realmente a uno de los gigantes financieros del deporte. Los Yankees volverán a la tierra, porque por mucho que podamos pensar que los Medias Rojas simplemente no son tan buenos, lo mismo puede decirse de Nueva York, que ha estado montando a los Luis Gils, Jonathan Loaisigas y Rougned Odors of the mundo de vuelta a la contienda después de una ajetreada fecha límite de intercambio de MLB.

"Tienen un buen equipo, lo he estado diciendo todo el tiempo", dijo el dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora. "Hicieron algunas cosas buenas en todo momento cuando estaban luchando con COVID y todo eso. Comenzó la última estadía en casa aquí con todos los jóvenes, no jóvenes, algunos de ellos eran veteranos en Triple-A, llegando y jugando una marca diferente de béisbol. Ese es un equipo diferente que al principio de la temporada. Son más ágiles, más versátiles, más atléticos y una cosa que han hecho a lo largo de la temporada es que pueden lanzar".

Es una bonita historia, pero no duradera. Eso sí, eso no hace que el martes sea más fácil de tomar, cuando los Medias Rojas entraron al Yankee Stadium un juego antes que Nueva York y salieron de un juego después de ser barridos debido a un ataque en gran parte sin hits.

Las derrotas borraron la buena imagen de una barrida de fin de semana de los Orioles y también sacaron a los Medias Rojas de la posición de playoffs por primera vez desde abril, 1 juego detrás de los Yankees y los Atléticos en la carrera de comodines.

Aparte de barrer al peor equipo de la Liga Americana, los Medias Rojas no han jugado bien desde principios de julio. Lograron solo tres carreras y un hit de extrabase en dos juegos el martes. Fue suficiente para que Cora hiciera sonar algunas alarmas comprensibles, ya que los Medias Rojas estuvieron detrás de Nueva York el 6 de abril.

"Tenemos que jugar mejor", dijo Cora. "Tenemos que jugar mejor. Ese es el resultado final. Es frustrante que no estemos jugando de la manera que somos capaces".

No se puede descartar a los Red Sox con esta ofensiva

Por muy mal que se sienta, es temporal. Es muy posible que los Medias Rojas sean barridos el jueves por la noche, pero están a punto de salir corriendo. El tiempo prácticamente lo exige.

Así como Nueva York regresó a la carrera golpeando a los Marlins, Orioles, Marineros y Reales, los Medias Rojas pronto tendrán la oportunidad de hacer como un gran blanco entre la manada de focas conocidas como los Rangers, Mellizos e Indios. Después de la final del miércoles, 26 de sus últimos 39 juegos serán contra equipos que ya están por debajo de .500 o posiblemente se dirigen allí.

Los Yankees también tienen algunas ventajas, pero también deben competir con los Bravos líderes en el Este de la Liga Nacional, los Atléticos cazadores de comodines y los Ángeles liderados por Shohei Ohtani, todos como visitante y mientras que a los Medias Rojas solo les quedan 10 juegos contra los otros tres contendientes del Este de la Liga Americana, los Yankees deben jugar 13.

Los viajes de Boston se vuelven un poco más fácil y la de Nueva York se vuelve un poco más difícil. Los Medias Rojas ya le dieron la bienvenida al zurdo Chris Sale, y el recién llegado Kyle Schwarber está llegando a la base a un ritmo impresionante. El relevista derecho Ryan Brasier y el versátil jugador del cuadro Christian Arroyo están a punto de regresar. La rotación de abridores ha sido sobresaliente durante un par de semanas, y el zurdo Martin Pérez y el derecho Garrett Richards podrían contribuir en el bullpen.

Esto no quiere decir que los Medias Rojas puedan presentarse y esperar vencer a cualquiera. Pero hay que señalar que están a punto de tener la misma oportunidad que impulsó el renacimiento de Nueva York.

No importa lo que suceda en el final de temporada del jueves, el camino a seguir es claro: intimidar a la escoria, separarse de la división, jugar béisbol significativo en octubre. Los Medias Rojas no pasaron los últimos cuatro meses frente a los Yankees por suerte. Lo hicieron porque son mejores.

Ahora deben probarlo.