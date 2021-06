Tomase: No hay un arreglo rápido para la ofensiva de los Red Sox

Un dirigente puede hacer muchos retoques cuando su alineación se ha apagado colectivamente. Pregúntale a Alex Cora.

El capitán de los Medias Rojas comprende el flujo de una temporada de 162 juegos, y la ofensiva de los Medias Rojas no está tan decayendo en este momento sino seca en el lecho de un arroyo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Independientemente de cómo arregle todo, es seguro decir que Cora ya lo ha considerado. ¿Sacar a Kiké Hernández desde el primer puesto? está bien. Eso significa que Alex Verdugo batea primero, entonces, ¿quién batea segundo? ¿Rafael Devers? Entonces se apilan los únicos zurdos de la alineación. Llevar a Marwin González a la banca? No hay problema. Solo tenga en cuenta que el presunto reemplazo Danny Santana no tiene un hit en cinco juegos desde que abrió su carrera con los Medias Rojas con dos jonrones y un triple. ¿Subir al candente Hunter Renfroe? Ya saltó al sexto bate.

Para ver el artículo completo de John Tomase en inglés, haz click aquí

Los Medias Rojas dejaron caer su tercer partido consecutivo ante los Astros el miércoles. Han logrado solo cuatro carreras en tres juegos y las luchas vienen de todas partes, lo que deja a Cora para hacer una admisión francamente honesta.

"¿Qué tipo de ajustes podemos hacer ahora mismo?" preguntó. "No hay mucho que puedas hacer. Confías en el proceso, confías en el jugador, y es debido ahora. Esa es la forma en que lo veo".

Los bates se han quedado en silencio colectivamente. Los Medias Rojas están bateando para .222 durante la última semana, y tres regulares no tienen un hit en ese lapso: Hernández, González y Xander Bogaerts. Santana es solo 1 de 10. El único regular que está produciendo es Renfroe, quien está bateando .550 en sus últimos seis juegos.

Astros exponen una problemática tendencia de Rafael Devers

Los Medias Rojas sabían que dependerían de sus mejores bates ​​y sobrevivieron así durante dos meses. Pero sus tres grandes de Bogaerts, Devers y J.D. Martínez finalmente están mostrando la tensión de llevar la carga. Martínez ha impulsado solo dos carreras desde el 21 de mayo. Bogaerts está en uno de esos lapsos, su último hit llegó el 26 de mayo. El libro está publicado sobre Devers y de alguna manera es que no puede batear una recta.

Bogaerts, Devers y Martínez siguen siendo el único trío activo de compañeros de equipo con un OPS de más de .900, aunque un día más sin hits podría sacar a Bogaerts de ese club. Cuando no batean, los Medias Rojas generalmente no ganan.

"Le daremos la vuelta", dijo Bogaerts. "Estamos trabajando. No sé, simplemente no está funcionando ahora y es un mal momento para estar luchando, para mí personalmente y para el equipo. Obviamente conozco a algunos muchachos que han estado haciendo un buen trabajo al llegar a la base, es solo que no he podido salir de esta cosa en la que estoy ahora, pero sé que saldré porque así es este juego ".

Las debilidades comienzan a aparecer, pero eran de esperar. Los Medias Rojas priorizaron la versatilidad al construir el equipo este invierno, y eso significó comprometer turnos al bate con varios jugadores.

Los Medias Rojas construyeron la alineación con un presupuesto, y lo que tuvieron que ceder fue el porcentaje en base. Renfroe (.291 OBP de por vida), Hernández (.310) y González (.315) nunca han sido bateadores particularmente disciplinados, y eso no ha cambiado solo porque están jugando para los Medias Rojas, quienes actualmente ocupan el puesto 14 en la clasificación. Liga Americana con solo 144 bases por bolas.

"Aún quieres ser agresivo en la zona de strike", dijo Cora. "Pero creo que caemos en esta trampa de que, sí, podemos poner la pelota en juego en diferentes lugares de la zona de strike, pero si haces swing en los lanzamientos en el borde de la zona de strike no hay mucho daño, no hay mucho que puedas hacer y, a veces, tienes que ganar esas batallas en el borde de la zona de strike. A veces, 3-2 tomas esos lanzamientos. Si es un lanzamiento en la esquina y te ponchas, que así sea, pero a veces si es un Lanzamiento 50-50, no hay nada que puedas hacer".

Álex Cora regresa a Houston y enfrenta el error más grande de su carrera

La falta de fuerza ofensiva ha permitido que la clasificación del Este de la Liga Americana se endurezca considerablemente. Incluso después de perder dos partidos seguidos ante los Yankees, los furiosos Rays han ganado 16 de sus últimos 20. Los Yankees se han situado a un juego y medio de los Medias Rojas con un enfrentamiento de tres juegos que se avecina este fin de semana en el Bronx. Los Azulejos han ganado seis de ocho y ahora están detrás de los Medias Rojas por solo 2.5 juegos.

"En este deporte, siempre estamos reaccionando a lo que lanza el lanzador", dijo el entrenador de banca Tim Hyers. "No es como si tuviéramos el balón en nuestra cancha. Tenemos que reaccionar. Tenemos que seguir haciendo un mejor trabajo, como ves los números, el promedio de las Grandes Ligas, sigue bajando. Tenemos que encontrar formas de combatirlo. No va a ninguna parte ".