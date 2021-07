Tomase: Red Sox se han alejado de lo que los hace ganadores

La frustración parece estar aumentando, y la forma en que los Medias Rojas respondan a su primera adversidad real desde un inicio de 0-3 puede decidir cuánto tiempo permanecerán en control del este de la Liga Americana.

El domingo por la noche, perdieron su tercera serie consecutiva con una derrota 9-1 ante los Yankees. Lo hicieron de manera familiar, ganando el primer partido y nada más, tal como lo hicieron ante los Angelinos y los Filis.

Un equipo que se acostumbró a encontrar un camino en la primera mitad ha salido tropezando en la segunda, perforando su aura de resistencia en el proceso.

"Creo que tenemos que seguir jugando duro como si estuviéramos en primer lugar", dijo el receptor Christian Vázquez. "Tenemos que actuar más como si estuviéramos en primer lugar. Esa es la clave para nosotros. Necesitamos ser más arrogantes, como si estuviéramos en un buen lugar. Y no actuamos así. Eso es lo que veo ahora."

Después de preocuparse solo por ellos mismos durante los primeros tres meses o más, los Medias Rojas han estado dirigiendo su ira hacia afuera en los últimos días mientras perdían seis de ocho. Primero, Kiké Hernández lamentó ser uno de los dos únicos equipos que se vieron obligados a jugar el jueves fuera del Juego de Estrellas, trazando paralelos incómodos con Adrián González. Cuando un brote de COVID en los Yankees canceló ese juego, Hernández sugirió que era karma.

El sábado, el jardinero Alex Verdugo estuvo legítimamente molesto cuando un fanático lo golpeó en la espalda con una pelota de béisbol lanzada desde las gradas, pero es fácil preguntarse cuánto se relacionó la reacción de Verdugo con la caída de un mes que ha reducido su OPS al promedio de la liga. El mánager Alex Cora admitió que sacó a su equipo del campo en parte para que Verdugo pudiera calmarse.

Esa misma noche, los Medias Rojas estaban indignados por las condiciones miserables en el Yankee Stadium mientras intentaban jugar a través de las inundaciones antes de que finalmente se cancelara su derrota por 3-1 después de seis entradas. Sus quejas pueden haber sido merecidas, pero los Medias Rojas de mayo y junio simplemente hubieran encontrado la manera de ganar.

Y luego, en la final del domingo, los bates una vez más permanecieron en silencio y el bullpen implosionó mientras los jugadores de los Medias Rojas continuaban arremetiendo. El antesalista Rafael Devers, normalmente afable, parecía encaminado a una expulsión después de ser ponchado en un swing apelado, aunque Cora lo llevó a salvo.

Luego, Vázquez señaló una luz que brillaba desde arriba de los monumentos en el jardín central. Ya sea que los Medias Rojas creyeran que era un intento de robo de señales o un fanático al azar apuntando con un puntero láser, estaban lo suficientemente distraídos como para detener el juego.

Suma todo y están cojeando hacia su tramo más brutal de la temporada, una racha de 17 juegos consecutivos contra los Rays, Jays y Yankees. Su pitcheo ha fallado intermitentemente, su ofensiva se ha hundido y están empezando a señalar con el dedo externamente cuando han sido tan buenos para mantener la atención en sí mismos durante toda la temporada.

"Creo que es más una ofensiva que cualquier otra cosa", dijo Cora. "Tuvimos ese gran juego contra Kansas City (una victoria por 15-1) al final de la estadía en casa y luego, obviamente, un buen cuerpo de lanzadores en Oakland y Anaheim, no hicimos demasiado. Contra los Filis no lo hicimos. "No hago demasiado, y esta serie fue lo mismo. Hay algunos aspectos positivos, pero como grupo, tenemos que mejorar".

Hay pocas dudas de que los Medias Rojas han jugado sobre su talento. Poseen solo el tercer mejor diferencial de carreras en la división, lo que sugiere un equipo de 51 victorias, pero tienen una marca de 56-38. Quizás las últimas semanas representen una corrección del mercado.

Su ventaja sobre los Rays, que era de 4.5 juegos ni siquiera hace dos semanas, se ha reducido a medio juego. Los Azulejos han estado jugando casi .700 de récord durante el último mes y dejaron fuera a los Rangers en ambas mitades de una doble cartelera el domingo para quedarse a seis juegos. Los Yankees están fuera de juego a siete juegos, pero cuentan con los recursos para mejorar en julio, y los Medias Rojas no los derrotaron cuando tuvieron la oportunidad.

Hay una razón por la que nadie gana ningún premio por liderar la división en julio. Aún quedan más de dos meses por jugar, y la brillante y sorprendente primera mitad del club no significará nada si no hay recompensa en octubre.