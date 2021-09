Tomase: resulta que Renfroe podría ser la mejor ganga en el béisbol

Hunter Renfroe tiene 29 años. Esta es su sexta temporada en Grandes Ligas. Debido a que está en medio de una campaña destacada, destacada por una actuación de un solo hombre ante los Rays el miércoles, está perfectamente posicionado para un día de pago masivo en la agencia libre este invierno, ¿verdad?

Incorrecto.

Gracias a los caprichos del tiempo de servicio, Renfroe no será agente libre este invierno. O el próximo invierno, incluso. Seguirá siendo elegible para el arbitraje hasta la temporada 2023, lo que significa que Chaim Bloom y compañía pueden mantenerlo con el uniforme de los Medias Rojas durante dos temporadas más sin una extensión.

Renfroe seguramente verá un aumento significativo de su salario de $3.1 millones en arbitraje este invierno, pero no lo suficiente para compensar el contrato que podría ganar en el mercado abierto. Esas son malas noticias para Renfroe, pero buenas noticias para los Medias Rojas, que lo ponen en la carrera por el título de la mayor ganga del béisbol.

Jugó el héroe nuevamente el miércoles, bateando un jonrón de dos carreras y borrando a Joey Wendle en la tercera base desde el jardín central profundo para terminar la victoria por 2-1. Un tipo que nunca lo consideraron mucho más que un jugador de medio tiempo con un brazo decente y algo de poder en San Diego y Tampa se ha convertido en una fuerza diaria con los Medias Rojas, bateando .267 con 27 jonrones, 85 impulsadas y un OPS de .837. .

Agregue la defensa del Guante de Oro en el jardín derecho, donde ha compilado 16 asistencias líderes en la liga, y estamos viendo a un jugador que podría producir como tres cuartos de su predecesor Mookie Betts a una décima parte del precio.

"Increíble", dijo el abridor Nathan Eovaldi. "Ha sido sobresaliente para nosotros todo el año. El jardín derecho no es fácil de jugar, especialmente aquí en Fenway. Ha entrado y ha hecho un trabajo sobresaliente durante todo el año. Para que nos pusiera adelante 2-1 allí mismo y luego respaldara a Danny (Santana) hace un gran esfuerzo, tratando de atrapar esa pelota de Wendle y Renfroe pudo llegar allí. Es difícil correr, detenerse, atrapar la pelota, plantar, lanzar hasta la tercera, con esa puntería, simplemente increíble".

Hablando de dinero, Renfroe es víctima del sistema de tiempo de servicio del béisbol, que no premia las temporadas, sino los días en la lista activa o en la lista de lesionados. A pesar de debutar con los Padres en 2016 y aparecer en más de 500 juegos desde entonces, Renfroe solo comenzó la temporada con poco más de tres temporadas de servicio.

Para empeorar las cosas, en realidad aceptó un recorte salarial después de que los Rays lo designaran para una asignación en noviembre pasado. Tampa necesitaba el puesto en el roster para proteger a un prospecto antes del draft de la Regla 5, y Renfroe no habría sido licitado a principios de diciembre, de todos modos, por lo que los Rays lo dejaron libre en lugar de darle un aumento de $3.3 millones en arbitraje.

Los Medias Rojas lo contrataron por $3.1 millones, con incentivos que podrían llevar el valor total del acuerdo a $ 3.6 millones. Pero no perdió su elegibilidad para arbitraje, lo que significa que los Medias Rojas controlarán su futuro durante al menos dos años más, salvo un cambio en el acuerdo de negociación colectiva, que expira este invierno y agrega otra arruga a la historia.

El New York Post informó que la propuesta inicial de MLB a los jugadores incluía una renovación del tiempo de servicio y el arbitraje para que todos los jugadores fueran elegibles para la agencia libre a la edad de 29 años y medio. Renfroe, que cumplirá 30 años en enero, calificaría.

Sin embargo, eso es simplemente una propuesta. Si asumimos que alguna versión del sistema actual permanece en su lugar, entonces Renfroe debería sentirse cómodo en Boston, donde corre con la oportunidad de jugar todos los días.

"Nunca me etiqueté como un jugador de pelotón", dijo Renfroe. "Fue algo que se me dio porque bateo muy bien a los zurdos y luché un poco contra los diestros durante un corto período de tiempo. Me conocía como un jugador de todos los días y quería demostrar mi valía como un jugador de todos los días. adentro, Chaim y AC siempre decían, oye, tu trabajo será en el jardín derecho, quiero sacarte y mantenerte ahí y serás nuestro hombre".

Ahora es su hombre y no se irá a ninguna parte.