Tomase: Revés de Syndergaard valida proceso de rehabilitación de Sale

El mundo tuvo problemas más grandes en febrero y marzo pasado que el destino de un trío de lanzadores estrella. Pero en un lapso de aproximadamente un mes, tres lanzadores le dieron al béisbol la oportunidad única de medir cómo los destacados con diferentes tipos de cuerpo, ángulos de brazos y edades responderían a la misma cirugía.

El 27 de febrero, el derecho de los Yankees Luis Severino se sometió a una cirugía de Tommy John, seguido exactamente un mes después por el grande de los Mets Noah Syndergaard. Tres días después de eso, el 30 de marzo, Chris Sale celebró su 31er cumpleaños pasando por el quirófano.

Poco más de un año después, sabemos mucho más sobre la salud de cada lanzador y el enfoque de cada equipo. Los Mets actuaron de manera más agresiva y puede que haya salido el tiro por la culata. Syndergaard, de 28 años, fue retirado después de solo una entrada de la asignación de rehabilitación Single-A del martes debido a un dolor en el codo, lo que provocó un cortocircuito en un proceso que lo tenía en camino de regresar a principios de junio.

Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, los Yankees se han tomado las cosas un poco más despacio con Severino, de 27 años. Recientemente lanzó su primera entrada simulada, lanzando 23 lanzamientos, incluyendo rectas, controles deslizantes y cambios. Se está acercando a una asignación de rehabilitación y lo más probable es que esté esperando un regreso en julio.

Eso deja a Sale. Recientemente comenzó a lanzar desde un montículo después de sufrir un par de bloqueos este invierno: un dolor de cuello que lo paralizó brevemente en diciembre, y luego una pelea con COVID que le costó dos semanas en cuarentena. Aún no está listo para enfrentar a los bateadores, pero al menos puede imaginar un futuro que lo involucre lanzando para los Medias Rojas esta temporada.

"Está mejorando y se siente muy bien al respecto", dijo recientemente el entrenador de pitcheo Dave Bush. "Es un paso muy importante para él poder subir al montículo y, como dijo, se siente como un lanzador nuevamente. Es un paso realmente grande, que siente que se está acercando y que va a ser parte de la equipo pronto ".

Queda por ver qué tan pronto, pero el enfoque lento y constante del equipo parece particularmente sabio a la luz del revés de Syndergaard. Mientras que Sale y el lanzador de pelo largo conocido como Thor miden 6 pies 6 pulgadas, Sale pesa solo 180 libras frente a las 242 libras de Syndergaard. Los Mets se sintieron cómodos con el regreso acelerado de Syndergaard hasta el momento en que tuvo que pedir la salida. Salida del martes en Port St. Lucie después de solo 16 lanzamientos.

Estaba programado para lanzar cuatro entradas y luego posiblemente hacer un comienzo de rehabilitación más en Triple-A este fin de semana, con la vista puesta en un regreso a principios de junio. Pero según los datos obtenidos por Baseball Prospectus, la velocidad de Syndergaard cayó de casi 96 mph en su primer lanzamiento a 91 en su oferta final, lo que provocó su salida, que los Mets trataron de ignorar como "preventiva", en palabras del manager Luis Rojas.

Antes del inicio del martes, hubiera sido natural cuestionar cómo Syndergaard y Severino estaban en camino de regresar antes, significativamente, en el caso del primero, que Sale. Ahora parece que los Medias Rojas están tomando las cosas a la velocidad correcta, ya que el objetivo de cualquier rehabilitación de Tommy John es asegurarse de que cuando un lanzador regrese, sea para siempre.

Lo que parecía un regreso en julio antes de sus contratiempos menores este invierno probablemente se haya pospuesto hasta agosto. Con cuatro años restantes en una extensión de contrato de cinco años (salvo una exclusión voluntaria después de la temporada 2022), Sale todavía está siendo tratado como alguien cuyo mayor impacto vendrá no antes del próximo año.

"Está lanzando. Está saliendo del montículo", dijo Bush. "Es un par de veces a la semana en este momento, y definitivamente un número menor de lanzamientos, pero él está en el montículo como parte de un programa de lanzamiento. Y está acumulando fuerza e intensidad".

Será fascinante ver si los Yankees presionan a Severino dado el hecho de que Corey Kluber, recién salido de un juego sin hits, partió el martes ante los Azulejos después de solo tres entradas debido a la tensión en el hombro.

Los Yankees ya están operando con una deficiencia en la rotación, especialmente con el veterano Jameson Taillon que aún no ha acertado. No pueden permitirse perder a Kluber, que había surgido como un complemento legítimo del as Gerrit Cole, y se someterá a una resonancia magnética el miércoles.

Mientras tanto, los Medias Rojas mantienen el rumbo con Sale. No tienen planes de apresurar su regreso porque las últimas 24 horas nos han recordado que poco bien sale de eso.